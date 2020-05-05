Xót xa cảnh nghệ sĩ Mạc Can và Hoàng Lan lặng lẽ đi nhận gạo từ thiện

Hậu trường 05/05/2020 16:10

Hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Lan và Mạc Can mắt mờ, tay run vẫn cố gắng đi nhận gạo từ thiện để sống qua ngày khiến nhiều người xót xa.

Khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành, nhiều nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Trước tình cảnh này, vợ chồng nam diễn viên Lý Hải cùng nhiều đồng nghiệp đã đến mái ấm tình thương nơi có những nghệ sĩ lớn tuổi sinh sống để trao những phần quà thiết yếu giúp họ vượt qua mùa dịch.

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Lý Hải cùng bạn bè tổ chức phát quà từ thiện giúp đỡ những nghệ sĩ lớn tuổi, neo đơn - Ảnh: Internet

Đặc biệt, hình ảnh nghệ sĩ Hoàng LanMạc Can đích thân đến tận nơi để nhận quà khiến khán giả không khỏi xót xa. Trước đây, họ cũng từng là những diễn viên nổi tiếng được yêu mến. Tuy nhiên, vì mang trong mình nhiều căn bệnh và không còn nhận được show diễn nên đời sống kinh tế vô cùng thiếu thốn.

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Nghệ sĩ Hoàng Lan bị suy giảm thị lực vì mắc trong mình nhiều căn bệnh - Ảnh: Internet
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Trong khi đó, nghệ sĩ Mạc Can đang chống chọi với căn bệnh thấp khớp nặng - Ảnh: Internet
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Hình ảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan và Mạc Can khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Để giúp đỡ những người anh, người chị trong nghề, Trấn Thành thường xuyên đến thăm hỏi và động viên. Mới đây, nam danh hài đã gửi đến nghệ sĩ Hoàng Lan một khoản chi phí được trích từ đóng góp của các đồng nghiệp để san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế.

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Trấn Thành đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn tiết lộ sẽ lập một quỹ từ thiện riêng cho nghệ sĩ Hoàng Lan và nghệ sĩ Mạc Can.

Trong đoạn clip đăng tải trên kênh Youtube, Trấn Thành cho biết: “Tôi sẽ lập một quỹ từ thiện riêng cho chị Hoàng Lan và chú Mạc Can. Những khán giả nào còn nhớ chị Hoàng Lan và chú Mạc Can có thể đóng góp để giúp đỡ họ. Tôi đặc biệt thương nghệ sĩ vì nghệ sĩ đóng góp nhiều mà không được ghi nhận công sức thì hơi hiu quạnh. Bởi vậy nên ai thương thì đóng góp vào quỹ cùng tôi, để tôi có tiền gửi về cho các ông anh, bà chị nghệ sĩ của tôi đang cần sự giúp đỡ”.

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Từ khóa:   Hoàng Lan Mạc Can Trấn Thành

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