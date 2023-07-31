Xinh đẹp và tài giỏi nhưng tình duyên đẫm nước mắt, diễn viên Kiều Trinh khao khát hạnh phúc ở tuổi U50 sau 3 lần đổ vỡ

Dù xinh đẹp, tài hoa là vậy nhưng số phận cuộc đời của Kiều Trinh lại lận đận, đặc biệt là chuyện tình yêu. Hiện tại, cô là mẹ đơn thân nuôi 3 con khôn lớn song nhìn lại hành trình trải qua chắc chắn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì quá mạnh mẽ.

Kiều Trinh sinh năm 1977 là một diễn viên tay ngang từ công nhân xí nghiệp may chuyển sang đóng phim nhưng nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Các dự án nổi bật của nữ diễn viên phải kể đến như "Mùa len trâu", "Thưa mẹ con đi", "Song Lang", "Cây táo nở hoa",...

Ly hôn chồng đầu, Kiều Trinh phải đi làm ở quán bar dù bị người đời gièm pha. Tại đây, Kiều Trinh đã được đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh để ý và trao vai nữ chính trong phim “Mùa len trâu”. Quyết định gắn bó với người đàn ông thứ 2, nữ diễn viên tự nguyện chung sống với người đó như vợ chồng mà không cần một tờ hôn thú hay đám cưới chính thức. Thế nhưng, đây là “quãng tình cảm” khủng khiếp nhất trong cuộc đời của Kiều Trinh.

Năm 15 tuổi, Kiều Trinh rời Bình Phước lên Sài Gòn mưu sinh. Cô học và làm nghề may, rồi nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông nghèo khi chỉ mới 18 tuổi. Thế nhưng, cũng nhanh chóng sau đó, cuộc hôn nhân này kết thúc dù đã có 1 con gái chung. Chia sẻ về cuộc hôn nhân vội vã lần đầu, Kiều Trinh cay đắng: “Tôi thường xuyên bị chồng đánh. Anh hay say xỉn rồi giao du với đám người xấu. Mình tôi lo chuyện cơm áo gạo tiền, con nhỏ cùng sự dòm ngó, soi mói của gia đình chồng”.

Kiều Trinh tái hiện cảnh bị chồng bạo hành trên sân khấu

Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên “Mùa len trâu" đã kể lại từ khi mang thai với người đàn ông này, cô đã phải chịu đựng một người ăn chơi, gia trưởng, bạo hành cô cả thể xác lẫn tinh thần. Kiều Trinh một mình sinh con với vỏn vẹn 2 triệu đồng vì đã bị lừa toàn bộ số tiền tích cóp. Sinh con chưa được 1 ngày thì hay tin mẹ qua đời ở quê, cô lại bế con về chịu tang mẹ khi mới vượt cạn chưa bao lâu.

Trong 3-4 năm ở với người đàn ông mà cô coi như chồng, Kiều Trinh chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn roi đến nỗi đi quay phim với gương mặt bầm tím nhưng không dám nói với ai là bị đánh. Cho tới khi cô bị đánh rạn hộp sọ mới chịu ôm con thoát thân. Cũng theo Kiều Trinh kể, sau lần bạo hành phải nhập viện đó, cô bắt đầu quên quên nhớ nhớ. “Thỉnh thoảng hội ngộ đồng nghiệp lâu ngày không gặp, tôi cũng không nhận ra. Có người nhắn tin qua Facebook, tôi phải xin lỗi và nhờ họ nhắc họ là ai. Có lần, tôi mắng và đánh Thanh Tú vì về muộn làm con khóc nức nở. Thực tế, con đã xin tôi cho đi sinh nhật bạn, chỉ là tôi quên mất".

Sau lần bị chồng bạo hành phải nhập viện, cô bắt đầu quên quên nhớ nhớ

Rồi cũng vượt qua giai đoạn kinh khủng đó dù rất khó khăn. Kiều Trinh lại gặp người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời, cô không có ý định tiến xa nhưng lại bất ngờ mang thai. Tuy người này không muốn đón nhận đứa trẻ nhưng Kiều Trinh sẵn sàng sinh con một lần nữa ở tuổi 40.

“Tôi cũng như bao phụ nữ khác, không muốn mình khổ, chỉ muốn lập gia đình đàng hoàng, có con rồi hạnh phúc đã già, nhưng số tôi không được may mắn như họ. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi vẫn nhớ ngày đám cưới đầu tiên và mong được kéo dài mãi, chứ đâu muốn trải qua nhiều biến cố, lận đận như vậy” - nữ diễn viên tâm sự sau những thăng trầm.

Ở tuổi U50, bà mẹ 3 con Kiều Trinh vẫn sống đơn thân, một mình chèo chống cả gia đình, nỗ lực đảm nhiệm vai trò của một người mẹ dạy dỗ con cái và thay người cha chăm lo tài chính

Mới đây, tại chương trình "Cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc", Kiều Trinh lần đầu chia sẻ về những vất vả khi một mình nuôi dạy 3 đứa con và cả sự hiểu chuyện sớm của những đứa trẻ không được trọn vẹn gia đình.

Con gái lớn của Kiều Trinh chín là Thanh Tú, cô được đánh giá cao bởi gương mặt xinh đẹp cùng diễn xuất có chiều sâu. Thanh Tú từng đóng phim "Dịu dàng", "Tháng năm rực rỡ", "Người bất tử" và được đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất của mình. Con trai của Kiều Trinh là bé Kỳ Phong hiện tại cũng bén duyên nghiệp diễn xuất như mẹ và chị. Em đang là 1 trong các diễn viên nhí được đặt kỳ vọng cao ở dự án điện ảnh "Đất rừng phương Nam".

Con gái lớn của Kiều Trinh chín là Thanh Tú, cô được đánh giá cao bởi gương mặt xinh đẹp cùng diễn xuất có chiều sâu. Con trai thứ 2 của Kiều Trinh là bé Kỳ Phong hiện tại cũng bén duyên nghiệp diễn xuất như mẹ và chị

Ở tuổi U50, diễn viên Kiều Trinh vẫn sống đơn thân, một mình chèo chống cả gia đình, nỗ lực đảm nhiệm vai trò của một người mẹ dạy dỗ con cái và thay người cha chăm lo tài chính. Vì vậy, cô có chút áy náy thừa nhận không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của gia đình lúc trước, con trai Kỳ Phong chia sẻ: “Lúc trước mẹ đi làm nhiều quá bỏ con mấy tháng trời ở quê một mình. Con tự đi học, tự đi làm, tự nấu ăn... nên con thấy buồn”.

Đến hiện tại, khi đã đủ trưởng thành để hiểu cho nỗi vất vả của mẹ, Kỳ Phong và em gái luôn cố gắng, tự giác xoay xở việc nhà để đỡ đần cho những suy tư của mẹ khiến MC Ngọc Lan vô cùng xúc động. Cũng đơn thân nuôi con, nữ MC đồng cảm: “Vì chỉ có một mình mẹ nên khó để mẹ bỏ công việc chơi cùng các con vì mẹ không có sự lựa chọn nào khác, phải đi làm kiếm tiền ổn định cuộc sống. Nên, cô Lan mong các con có thể hiểu và thông cảm, đợi khi các con lớn hơn một chút sẽ hiểu cho nỗi lòng của mẹ”.

Nữ diễn viên “Mùa len trâu” tâm sự: “Sẽ rất tuyệt vời nếu Trinh may mắn gặp được một người đàn ông đúng nghĩa biết chăm lo cho gia đình"

Tại chương trình, diễn viên Kiều Trinh thừa nhận bản thân luôn tự trách vì hiểu và biết rõ mong muốn của các con về một gia đình trọn vẹn đủ cha đủ mẹ, nhưng bất đắc dĩ lại chẳng thực hiện được. Hơn hết, sâu thẳm bên trong, cô vẫn khao khát hạnh phúc từ một người đồng hành nhưng lại quá đỗi khó khăn.

Nữ diễn viên “Mùa len trâu” tâm sự: “Sẽ rất tuyệt vời nếu Trinh may mắn gặp được một người đàn ông đúng nghĩa biết chăm lo cho gia đình. Không biết bao lâu rồi mình không còn khóc, ít ra có người đàn ông bên cạnh, mình sẽ có thể trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa hơn. Ở tuổi của Kỳ Phong rất cần một người bố để hướng dẫn những chuyện riêng của phái nam vì mình không thể dạy con những điều đó được. Hơn hết, bất cứ lúc nào khi có chuyện mình vẫn an tâm vì luôn có một người bảo vệ”.

Ngồi trong căn phòng khác lắng nghe tâm sự của các con khiến diễn viên Kiều Trinh xúc động khi nhận ra những suy nghĩ của con trưởng thành và tràn đầy yêu thương hơn những gì cô vốn nghĩ. Để giây phút đối diện với các con nói hết những trăn trở trong lòng, diễn viên Kiều Trinh khẳng định: “Với mẹ, gia đình mình là tất cả, niềm vui của mẹ, hạnh phúc của mẹ đều là các con”.



Các con Kiều Trinh nghẹn ngào khi nghe những tâm sự của mẹ

Thương cho phận mẹ đơn thân, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A thay mặt chương trình gửi gắm tâm sự: “Mẹ đơn thân cần sự mạnh mẽ để các con cảm thấy yên tâm và tin tưởng, nhưng họ vẫn muốn là những người phụ nữ đơn thuần có sự yếu đuối, có sự xúc động. Bởi vì bản thân điều đó là tốt để các con hiểu mình hoàn toàn có thể thể hiện bản sắc cá nhân, không cần gồng gánh quá nhiều thứ trên cuộc đời để bản thân mệt mỏi”.

Sau dịch COVID-19, Kiều Trinh đưa các con về quê ở Bình Phước để sống cùng ông ngoại trong căn nhà vườn rộng 5.000m2. Suốt 3 năm qua, Kiều Trinh sống như người nông dân thực thụ. Tuy nhiên, cô không bỏ lỡ các dự án nghệ thuật, bất cứ khi nào nhận được lời mời đóng phim, tham gia show truyền hình, Kiều Trinh sẽ di chuyển từ Bình Phước đến TP.HCM làm việc.

Sau dịch COVID-19, Kiều Trinh đưa các con về quê ở Bình Phước để sống cùng ông ngoại. Suốt 3 năm qua, Kiều Trinh sống như người nông dân thực thụ. Bất cứ khi nào nhận được lời mời đóng phim, tham gia show truyền hình, Kiều Trinh sẽ di chuyển từ Bình Phước đến TP.HCM làm việc.

Kiều Trinh cũng cho biết, khi nào có việc quay phim ở TP.HCM, cô sẽ ở nhà thuê vài hôm. Hiện tại, cô cảm thấy hài lòng vì không phải làm việc quần quật. Kiều Trinh muốn ở gần chăm sóc ba thay vì nhờ chị gái giúp đỡ. Còn với đam mê diễn xuất, cô vẫn nuôi dưỡng từng ngày, chỉ có điều Kiều Trinh thực hiện nó khác đi, không còn sống chết mưu sinh bằng nghề diễn như trước đây vẫn làm.