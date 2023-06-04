Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới

Mới đây, nữ diễn viên Kiều Trinh đã có dịp đóng phim cùng với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim đình đám như: Thưa mẹ con đi, Ngọc viễn đông, Ngõ vắng, Gọi giấc mơ về, Võ ngựa trời Nam,...Cô nổi tiếng là "nữ hoàng cảnh nóng" của làng giải trí Việt. Nữ diễn viên không ngại hi sinh cho những cảnh nóng trên màn ảnh. Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim đình đám như: Thưa mẹ con đi, Ngọc viễn đông, Ngõ vắng, Gọi giấc mơ về, Võ ngựa trời Nam,... Dù đã U60 những nữ diễn viên vẫn miệt mài tham gia diễn xuất trong các bộ phim. Thời gian rảnh rỗi cô chọn cách sống giản dị tại quê nhà Bình Phước. Kiều Trinh được đông đảo công chúng biết đến qua lối diễn xuất tự nhiên và dạt dào cảm xúc. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn để đời. Tuy sự nghiệp thăng hoa và phát triển nhưng cuộc sống hôn nhân của Kiều Trinh khá thăng trầm.

Dù đã U60 những nữ diễn viên vẫn miệt mài tham gia diễn xuất trong các bộ phim. Kiều Trinh được đông đảo công chúng biết đến qua lối diễn xuất tự nhiên và dạt dào cảm xúc. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn để đời. Ba người đàn ông từng bước qua đời Kiều Trinh đều dứt áo ra đi. Nữ diễn viên một thân một mình nuôi 3 con nhỏ và không nhận được sự chu cấp nào từ những người chồng cũ. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và hôn nhân, Kiều Trinh cuối cùng đã có cho mình một cuộc sống bình yên thực thụ. Cô thực hiện được mơ ước có một ngôi nhà nhỏ, giản dị của riêng mình. Các con của Kiều Trinh hiện cũng trưởng thành và biết đỡ đần cho mẹ. Nữ diễn viên một thân một mình nuôi 3 con nhỏ và không nhận được sự chu cấp nào từ những người chồng cũ. Mới đây, Kiều Trinh đã khiến không ít người hâm mộ quan tâm khi đã có cuộc gặp gỡ với 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' - PaingTakhon.

Kiều Trinh đã khiến không ít người hâm mộ quan tâm khi đã có cuộc gặp gỡ với 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' - PaingTakhon. Kèm với loạt ảnh cô đăng tải là dòng trạng thái đầy tình cảm: “Tôi không quan tâm bạn là một trong 10 người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh hoặc bạn là bất cứ ai. Tôi chỉ luôn giữ trái tim dũng cảm và hành động trong tâm trí của bạn. Chúng ta có duyên gặp gỡ và trở thành bạn bè. Chúc những điều tốt đẹp và bình an trong tương lai sẽ đến với PaingTakhon”. Nữ diễn viên cũng tiết lộ ở bên dưới bài đăng rằng PaingTakhon có tính cách cực kỳ dễ thương và thân thiện. Cô biết đến anh và nể từ nhiều năm trước nay mới có dịp đóng phim cùng với anh chàng ở Campuchia. Ảnh minh họa: Internet Paing Takhon là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ người Myanmar. Anh cũng rất nổi tiếng tại Thái Lan. Anh chàng bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2014, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, ca hát. Paing Takhon là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ người Myanmar. Anh cũng rất nổi tiếng tại Thái Lan. Anh chàng bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2014, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, ca hát. Paing Takhon được chuyên trang nổi tiếng TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới (The 100 Most Handsome Faces of 2021). Anh chàng đã vượt mặt nhiều cái tên đình đám, nổi tiếng như: tài tử Chris Hemsworth, ca sĩ V - Jungkook (nhóm BTS), “chàng thơ” Timothée Chalamet, “Superman” Henry Cavill… để đạt được danh hiệu này. Paing Takhon được chuyên trang nổi tiếng TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới (The 100 Most Handsome Faces of 2021). Anh chàng đã vượt mặt nhiều cái tên đình đám, nổi tiếng. Ngoài ra, vào năm 2019, Paing Takhon còn được tờ The Myanmar Times đưa vào danh sách Top 10 tài tử nổi bật. Anh cũng được trang BuzzFeed của Mỹ bình chọn là một trong "23 người đàn ông Nam Á đẹp quá sức miêu tả".

Kiều Trinh vắt cạn sức lực với vai người mẹ nghèo trong "Mặt Trời Mùa Đông" Kiều Trinh cho biết trong hơn 40 năm làm nghề của mình thì vai diễn ở "Mặt Trời Mùa Đông" để lại ấn tượng sâu sắc.

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