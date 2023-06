Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới

Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim đình đám như: Thưa mẹ con đi, Ngọc viễn đông, Ngõ vắng, Gọi giấc mơ về, Võ ngựa trời Nam,...Cô nổi tiếng là "nữ hoàng cảnh nóng" của làng giải trí Việt. Nữ diễn viên không ngại hi sinh cho những cảnh nóng trên màn ảnh.

Kiều Trinh đã khiến không ít người hâm mộ quan tâm khi đã có cuộc gặp gỡ với 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' - PaingTakhon.

Kèm với loạt ảnh cô đăng tải là dòng trạng thái đầy tình cảm: “Tôi không quan tâm bạn là một trong 10 người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh hoặc bạn là bất cứ ai. Tôi chỉ luôn giữ trái tim dũng cảm và hành động trong tâm trí của bạn.

Chúng ta có duyên gặp gỡ và trở thành bạn bè. Chúc những điều tốt đẹp và bình an trong tương lai sẽ đến với PaingTakhon”.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ ở bên dưới bài đăng rằng PaingTakhon có tính cách cực kỳ dễ thương và thân thiện. Cô biết đến anh và nể từ nhiều năm trước nay mới có dịp đóng phim cùng với anh chàng ở Campuchia.

Paing Takhon là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ người Myanmar. Anh cũng rất nổi tiếng tại Thái Lan. Anh chàng bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2014, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, ca hát.

Paing Takhon được chuyên trang nổi tiếng TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới (The 100 Most Handsome Faces of 2021). Anh chàng đã vượt mặt nhiều cái tên đình đám, nổi tiếng như: tài tử Chris Hemsworth, ca sĩ V - Jungkook (nhóm BTS), “chàng thơ” Timothée Chalamet, “Superman” Henry Cavill… để đạt được danh hiệu này.

Ngoài ra, vào năm 2019, Paing Takhon còn được tờ The Myanmar Times đưa vào danh sách Top 10 tài tử nổi bật. Anh cũng được trang BuzzFeed của Mỹ bình chọn là một trong "23 người đàn ông Nam Á đẹp quá sức miêu tả".