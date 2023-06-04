Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới

Hậu trường 04/06/2023 08:40

Mới đây, nữ diễn viên Kiều Trinh đã có dịp đóng phim cùng với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim đình đám như: Thưa mẹ con đi, Ngọc viễn đôngNgõ vắng, Gọi giấc mơ về, Võ ngựa trời Nam,...Cô nổi tiếng là "nữ hoàng cảnh nóng" của làng giải trí Việt. Nữ diễn viên không ngại hi sinh cho những cảnh nóng trên màn ảnh.

Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 1
Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim đình đám như: Thưa mẹ con đi, Ngọc viễn đôngNgõ vắng, Gọi giấc mơ về, Võ ngựa trời Nam,...

Dù đã U60 những nữ diễn viên vẫn miệt mài tham gia diễn xuất trong các bộ phim. Thời gian rảnh rỗi cô chọn cách sống giản dị tại quê nhà Bình Phước. Kiều Trinh được đông đảo công chúng biết đến qua lối diễn xuất tự nhiên và dạt dào cảm xúc. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn để đời. Tuy sự nghiệp thăng hoa và phát triển nhưng cuộc sống hôn nhân của Kiều Trinh khá thăng trầm.  

Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 2
Dù đã U60 những nữ diễn viên vẫn miệt mài tham gia diễn xuất trong các bộ phim.
Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 3
Kiều Trinh được đông đảo công chúng biết đến qua lối diễn xuất tự nhiên và dạt dào cảm xúc. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn để đời.

Ba người đàn ông từng bước qua đời Kiều Trinh đều dứt áo ra đi. Nữ diễn viên một thân một mình nuôi 3 con nhỏ và không nhận được sự chu cấp nào từ những người chồng cũ. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và hôn nhân, Kiều Trinh cuối cùng đã có cho mình một cuộc sống bình yên thực thụ. Cô thực hiện được mơ ước có một ngôi nhà nhỏ, giản dị của riêng mình. Các con của Kiều Trinh hiện cũng trưởng thành và biết đỡ đần cho mẹ.

Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 4
 Nữ diễn viên một thân một mình nuôi 3 con nhỏ và không nhận được sự chu cấp nào từ những người chồng cũ.

Mới đây, Kiều Trinh đã khiến không ít người hâm mộ quan tâm khi đã có cuộc gặp gỡ với 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' - PaingTakhon.

Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 5
Kiều Trinh đã khiến không ít người hâm mộ quan tâm khi đã có cuộc gặp gỡ với 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' - PaingTakhon.

Kèm với loạt ảnh cô đăng tải là dòng trạng thái đầy tình cảm: “Tôi không quan tâm bạn là một trong 10 người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh hoặc bạn là bất cứ ai. Tôi chỉ luôn giữ trái tim dũng cảm và hành động trong tâm trí của bạn.

Chúng ta có duyên gặp gỡ và trở thành bạn bè. Chúc những điều tốt đẹp và bình an trong tương lai sẽ đến với PaingTakhon”.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ ở bên dưới bài đăng rằng PaingTakhon có tính cách cực kỳ dễ thương và thân thiện. Cô biết đến anh và nể từ nhiều năm trước nay mới có dịp đóng phim cùng với anh chàng ở Campuchia.

Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Paing Takhon là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ người Myanmar. Anh cũng rất nổi tiếng tại  Thái Lan. Anh chàng bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2014, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, ca hát.

Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 7
Paing Takhon là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ người Myanmar. Anh cũng rất nổi tiếng tại  Thái Lan.
Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 8
 Anh chàng bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2014, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, ca hát.

Paing Takhon được chuyên trang nổi tiếng TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới (The 100 Most Handsome Faces of 2021). Anh chàng đã vượt mặt nhiều cái tên đình đám, nổi tiếng như: tài tử Chris Hemsworth, ca sĩ V - Jungkook (nhóm BTS), “chàng thơ” Timothée Chalamet, “Superman” Henry Cavill… để đạt được danh hiệu này.

Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 9
Paing Takhon được chuyên trang nổi tiếng TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới (The 100 Most Handsome Faces of 2021).
Xôn xao khoảnh khắc 'tình tứ' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh và người đàn ông đẹp nhất thế giới - Ảnh 10
Anh chàng đã vượt mặt nhiều cái tên đình đám, nổi tiếng.

Ngoài ra, vào năm 2019, Paing Takhon còn được tờ The Myanmar Times đưa vào danh sách Top 10 tài tử nổi bật. Anh cũng được trang BuzzFeed của Mỹ bình chọn là một trong "23 người đàn ông Nam Á đẹp quá sức miêu tả".

Kiều Trinh vắt cạn sức lực với vai người mẹ nghèo trong "Mặt Trời Mùa Đông"

Kiều Trinh vắt cạn sức lực với vai người mẹ nghèo trong "Mặt Trời Mùa Đông"

Kiều Trinh cho biết trong hơn 40 năm làm nghề của mình thì vai diễn ở "Mặt Trời Mùa Đông" để lại ấn tượng sâu sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Kiều Trinh PaingTakhon

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 36 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 51 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 41 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 51 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi