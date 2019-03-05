Vừa trở về từ Mỹ, Tăng Thanh Hà bị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ chuyện mang bầu?

Hậu trường 05/03/2019 17:12

Sau chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở Mỹ, Tăng Thanh Hà bị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ tăng tới 3 kg khiến nhiều người đặt ra nghi vấn mang bầu.

Mới đây, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hẹn hò cùng diễn viên Tăng Thanh Hà. Nhiều cư dân mạng thích thú với những khoảnh khắc này bởi sau khi đóng máy phim "Bỗng dưng muốn khóc", bà mẹ trẻ và người đàn anh thân thiết cũng hiếm có dịp gặp nhau ngoài đời.

Vừa trở về từ Mỹ, Tăng Thanh Hà bị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ chuyện mang bầu? - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà tăng tới 3kg sau chuyến du lịch tại Mỹ cùng gia đình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không tiết lộ điều đặc biệt về cơ thể Hà Tăng.

"Tăng Thanh Hà lên 3kg nên một số thứ cũng tăng lên theo, quá xinh luôn", anh viết.

Ngay lập tức, các fan của nữ diễn viên đã nhảy vào bình luận hỏi han và tò mò rằng liệu có phải Tăng Thanh Hà đang mang thai lần nữa. Câu nói "một số thứ cũng tăng lên theo" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được cho là đang ám chỉ điều bí mật nào đó của "ngọc nữ" làng điện ảnh Việt. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng khán giả vẫn không ngừng hy vọng Hà Tăng sẽ thông báo tin vui trong thời gian tới.

Vừa trở về từ Mỹ, Tăng Thanh Hà bị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ chuyện mang bầu? - Ảnh 2
Nhiều người đoán nữ diễn viên đang mang thai lần 3 - Ảnh: Internet
Vừa trở về từ Mỹ, Tăng Thanh Hà bị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ chuyện mang bầu? - Ảnh 3
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng ẩn ý đùa rằng một số thứ trên cơ thể Tăng Thanh Hà đang tăng lên theo số kg - Ảnh: Internet

Vài tuần qua, Tăng Thanh Hà đã trải qua một kỳ nghỉ tuyệt vời cùng gia đình chồng tại Mỹ. Nhân chuyến đi, cô cũng đã đến thăm người chị thân thiết là Thân Thúy Hà vừa sinh con gái được 1 tháng. Nhiều người cho rằng có lẽ chuyến đi vào mùa lạnh đã tạo cơ hội cho vợ chồng nữ diễn viên sinh thêm con. Sau nhiều năm kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà hiện đã có hai con đủ nếp đủ tẻ.

Tăng Thanh Hà bất ngờ khoe ảnh chụp cùng Thân Thúy Hà trên đất Mỹ

Tăng Thanh Hà bất ngờ khoe ảnh chụp cùng Thân Thúy Hà trên đất Mỹ

Kết hợp chuyến du lịch tại Mỹ, Tăng Thanh Hà đã đến thăm và chăm sóc người chị em thân thiết Thân Thúy Hà vừa mới sinh nở.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

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