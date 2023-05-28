Vừa trải qua cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng hình đón ''tin vui''?

Hậu trường 28/05/2023 16:20

Sau cơn đột quỵ xảy ra vào ngày 16/5 vừa qua, hiện tại Tấn Hoàng đang ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, người hâm mộ tò mò về thông tin nam nghệ sĩ đón ''tin vui'' với một cô gái lạ mặt.

Vào ngày 16/5 vừa qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết ông vừa trải qua cơn nguy kịch về sức khỏe. Nam nghệ sĩ chia sẻ ông bị nhồi máu cơ tim rất đau và đang trong tình trạng nguy kịch. Ông được mọi người đưa đến BV Quân y 110 Bắc Ninh sau đó chuyển ra Hà Nội điều trị thêm. 

Vừa trải qua cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng hình đón ''tin vui''? - Ảnh 1
Nam nghệ sĩ Tấn Hoàng vừa trải qua cơn bạo bệnh ''thập tử nhất sinh'' 

Nghệ sĩ cho biết ông được bác sĩ chẩn đoán bị hở van tim, hở động mạch, phải đặt stent mạch vành. Sau quá trình cấp cứu, sức khỏe Tấn Hoàng đã tạm thời ổn định dù giọng vẫn còn yếu.

"Tôi đang nằm phòng hồi sức theo dõi. Sau một ngày tôi sẽ được chuyển đến phòng an dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày rồi ra viện" - nghệ sĩ chia sẻ.

Đồng thời, Tấn Hoàng cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm tình hình của ông. Nam nghệ sĩ hứa hẹn sẽ sớm trở lại sân khấu để phục vụ cho bà con cả nước. 

Vừa trải qua cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng hình đón ''tin vui''? - Ảnh 2
Nghệ sĩ Tấn Hoàng hiện tại đã xuất viện và ổn định sức khỏe 

Dù qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần cải thiện, song cuộc sống bấp bênh của nghệ sĩ Tấn Hoàng ở tuổi U60 vẫn khiến nhiều người xót xa. Mới đây nhất, để trấn an khán giả, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã bất ngờ công bố tin vui.

Vừa trải qua cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng hình đón ''tin vui''? - Ảnh 3
Tấn Hoàng bất ngờ thông báo ''tin vui'' 

Cụ thể trên kênh TikTok cá nhân, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày đưa cháu nội lên xe hoa và chụp hình cùng một cô gái lạ. Đồng thời tiết lộ tình hình sức khỏe ổn định sau cơn bạo bệnh.

Ngay sau đó, nam nghệ sĩ bày tỏ cảm thấy rất vui và nói vui rằng bản thân còn sống lâu lắm, bà con cứ yên tâm. Nam nghệ sĩ còn hài hước bảo rằng thầy bói coi sống không đến 100 tuổi đâu, chỉ đến 99 tuổi thôi, nhưng mà như vậy cũng vui lắm rồi, khiến khán giả không nhịn được cười bởi sự duyên dáng của nam nghệ sĩ. 

Vừa trải qua cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng hình đón ''tin vui''? - Ảnh 4
Tấn Hoàng chia sẻ đây là đám cưới của cháu nội ông, ông rất vui và nói rằng bản thân còn khỏe mong mọi người yên tâm 
Vừa trải qua cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng hình đón ''tin vui''? - Ảnh 5
Nghệ sĩ Tấn Hoàng luôn giữ tin thần lạc quan, vui tươi 

Qua đoạn clip chia sẻ, nhiều dân mạng cũng để lại lời chúc, đồng thời mong rằng nghệ sĩ Tấn Hoàng sẽ sớm quay trở lại nghệ thuật trong thời gian tới để cống hiến thêm nhiều vai diễn, tiếng cười đến khán giả.

Vừa trải qua cơn đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng hình đón ''tin vui''? - Ảnh 6

Khán giả mong nam nghệ sĩ có thể quay lại sân khấu trong thời gian sớm nhất 

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