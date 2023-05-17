Ngoài ra Tấn Hoàng cho biết cuộc đời mình chỉ cạo đầu 2 lần. Anh kể: "Hồi xưa, khi má Tấn Hoàng bệnh nặng, hôn mê hai ngày, Tấn Hoàng đã xuống tóc. Vừa diễn xong lúc 11 giờ, Tấn Hoàng xuống sân khấu cạo đầu luôn rồi tới tượng mẹ Quan Âm khấn, xin cho má tôi tỉnh lại. Thật không ngờ, 4 giờ sáng má Tấn Hoàng tỉnh lại và sống thêm được một năm nữa".

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết, "Tấn Hoàng chỉ muốn cạo đầu, ăn chay nhằm ép mình vào một khuôn khổ nào đó, để bày tỏ lòng thành, tâm nguyện của mình với ơn trên. Mong ơn trên chứng cho lời cầu xin của mình, mong muốn đất nước hết dịch bệnh, bà con sống yên ổn thôi ạ", Tấn Hoàng tâm sự.

Đối với nghệ sĩ Tấn Hoàng , kênh YouTube là nơi để anh tâm sự: "Biết đầu nay mai Tấn Hoàng không còn được tâm sự, chứ không chứng tỏ ta đây là tốt gì cả".

Vào thời điểm trên, nhiều người cũng bình luận trên YouTube, đồng cảm với hành động này của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có các ý kiến trái chiều cho rằng nghệ sĩ Tấn Hoàng đang gây chú ý, chứng tỏ, câu view...

Mới đây, trên trang tiktok của mình ngày 16/5, nghệ sĩ Tấn Hoàng bất ngờ thông báo tình hình sức khỏe của bản thân khiến nhiều khán giả bàng hoàng.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng thông báo vừa trải qua cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Ảnh: Internet

Theo đó nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết bản thân vừa trải qua cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim và may mắn được cấp cứu kịp thời. Nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ: "Chào bà con, bây giờ Tấn Hoàng kể chuyện này vui lắm cho bà con nghe, Tấn Hoàng vừa bị cơn đột qụy, cấp cứu kịp thời.

Hôm nay là ngày 16/5, buổi sáng Tấn Hoàng bị nhồi máu cơ tim, may mắn là anh em đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện ở Bắc Ninh, song rồi chuyển ra Hà Nội mới chẩn đoán rằng Tấn Hoàng bị hở van tim, với lại động mạch chủ hở... Quyết định là Tấn Hoàng phải đặt thêm van. Tấn Hoàng nói nhỏ là vì Tấn Hoàng mới vừa đặt van xong, đang nằm phòng hồi sức để theo dõi tim mạch. Mới vừa đặt xong, phải để ống gì trong cổ tay mình ấy bà con.... Tấn Hoàng cũng không rành về y học.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết phải đặt thêm van, sức khỏe hiện đã qua cơn nguy kịch nhờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Internet

Tấn Hoàng nói nhỏ là đang trong phòng hồi sức, bệnh nhân nhiều lắm bà con. Bây giờ là sáng, bác sĩ nói sáng sớm sẽ đưa lên phòng an dưỡng nghỉ ngơi. Bà con yên tâm, tưởng chết mà chưa chết, vậy là vẫn còn phục vụ bà con cô bác được, còn hát được, còn diễn được", nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe hiện tại sau cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Bên cạnh đó, dù đang năm trên giường bệnh, song Tấn Hoàng vẫn hài hước trấn an người hâm mộ. Anh chia sẻ: "Tấn Hoàng qua cơn nguy kịch rồi, tưởng chết mà chưa chết, năm nay năm tuổi nè, con mèo và Tấn Hoàng cũng tuổi mèo, năm nay 60 tuổi rồi, lục tuần đó bà con. Qua cơn nguy kịch rồi nên không sau đâu bà con, vài bữa nữa Tấn Hoàng về rồi hát cho bà con nghe nhe...".

Nghệ sĩ hài Tấn Hoàng. Ảnh: Internet

Tấn Hoàng là nghệ sĩ quen mặt với khán giả những năm 90 trong các vai diễn hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người. Ông từng tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố, nơi ghi dấu ấn diễn xuất của các nghệ sĩ như Duy Phương, Bạch Long, Hồng Vân Phi Phụng... Ông thường xuyên đóng các phim truyền hình và tham gia chương trình Tình Bolero 2016.

Hơn 30 năm theo nghề, Tấn Hoàng vẫn đam mê cháy bỏng dù trải qua cảnh thiếu thốn. Nghệ sĩ thường xuyên đi diễn ở các sân khấu kịch. Vợ lớn hơn ông 2 tuổi, từng là hàng xóm và tới nay cả hai đã có hơn 35 năm chung sống và 2 con.