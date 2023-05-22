Qua cơn 'thập tử nhất sinh', cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Hoàng ở tuổi 60 ra sao?

Hậu trường 22/05/2023 15:26

Hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm, cuộc sống của nghệ sĩ Tấn Hoàng được nhiều khán giả quan tâm.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng ở thập niên 1990. Cái tên Tấn Hoàng gắn liền với những vai diễn trong chương trình Trong nhà ngoài phố. 

Đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các phim truyền hình, sitcom. Ngoài vai trò đạo diễn và diễn viên, nghệ sĩ Tấn Hoàng từng ghi dấu ấn khi tham gia chương trình bolero.

Qua cơn 'thập tử nhất sinh', cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Hoàng ở tuổi 60 ra sao? - Ảnh 1
Cuộc sống của nghệ sĩ Tấn Hoàng khá chật vật ở tuổi xế chiều.

Dù hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm, cuộc sống của nghệ sĩ Tấn Hoàng lại khá chật vật ở tuổi xế chiều. Được biết, nam nghệ sĩ vẫn phải ở nhà thuê, lo chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày. Thế nhưng, nghệ sĩ Tấn Hoàng vẫn luôn thể hiện sự lạc quan, yêu đời. 

Nam nghệ sĩ trải lòng: "Hơn 40 năm gắn bó với nghề, nếm trải nhiều thăng trầm, tôi vẫn yêu và chưa từng muốn từ bỏ nghề. Ở tuổi này, tôi tự tin khẳng định mình mê nghề hơn mê tiền. Ai mời đi diễn tôi cũng vui và chưa bao giờ hỏi về giá cát-xê. Mọi người trả bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu".

Qua cơn 'thập tử nhất sinh', cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Hoàng ở tuổi 60 ra sao? - Ảnh 2
Ở tuổi 60, nghệ sĩ Tấn Hoàng hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết ở tuổi 60, ông hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng hai con và các cháu nội, ngoại. Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Tôi rất thương vợ, thương con cháu. Hiện tại, tôi đang sống với bà xã và một cháu nội 18 tuổi. Còn con trai ở bên vợ, con gái ở bên nhà chồng, cuộc sống của các con cũng ổn định. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng đứng sau lưng để xem các con có khó khăn, thiếu thốn gì thì tôi lo. Tính tôi là vậy, thương con thương cháu dữ lắm".

Được biết, không chỉ đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng đối mặt với nhiều căn bệnh. Nam nghệ sĩ từng cho biết mình bị máu nhiễm mỡ và men gan cao. Nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng từng nhập viện điều trị, song không đủ kinh phí nên phải xin về nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết sáng 16/5 ông bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Sau đó, nam diễn viên được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện ở Bắc Ninh, rồi chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội để điều trị. 

Qua cơn 'thập tử nhất sinh', cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Hoàng ở tuổi 60 ra sao? - Ảnh 3
Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ.

Sau khi trải qua cơn “thập tử nhất sinh", nam nghệ sĩ đã trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời chia sẻ: “Tưởng chết mà chưa chết. Vậy là còn phục vụ bà con cô bác được. Tôi còn hát, còn đóng phim được. Tôi đã qua cơn nguy kịch".

Qua cơn 'thập tử nhất sinh', cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Hoàng ở tuổi 60 ra sao? - Ảnh 4
Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết hiện tại sức khỏe ông đã ổn hơn sau khi được điều trị.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng sinh năm 1963, từng góp mặt trong các dự án phim như: Cuộc phiêu lưu của hai lúa, Hận thù hóa giải, Về nhà ăn tết… Dù cuộc sống không đủ đầy như các đồng nghiệp nhưng Tấn Hoàng vẫn luôn vui vẻ, yêu đời, mang niềm vui và tiếng cười đến với khán giả.

 

Trước khi đột quỵ, nhồi máu cơ tim, nghệ sĩ Tấn Hoàng từng cạo đầu, tâm niệm ăn chay

Trước khi đột quỵ, nhồi máu cơ tim, nghệ sĩ Tấn Hoàng từng cạo đầu, tâm niệm ăn chay

Nghệ sĩ Tấn Hoàng tiết lộ việc mình bất ngờ bị cơn đau đột quỵ, nhồi máu cơ tim phải đặt van cấp cứu. Trước đó, nam nghệ sĩ từng trải lòng về việc cạo đầu, ăn chay mong muốn cuộc sống yên ổn trước dịch bệnh trên kênh YouTube cá nhân.

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