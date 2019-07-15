Vừa sinh quý tử đầu lòng, Á hậu Thanh Tú đã được chồng đại gia hơn 16 tuổi làm điều khiến chị em ghen tỵ

Trên trang cá nhân, Á hậu Thanh Tú bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên ông xã sau gần 1 năm kết hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tháng 12/2018, Á hậu Thanh Tú tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân Thành Phương hơn cô 16 tuổi. Tháng 6/2019, Thanh Tú bí mật sinh con trai đầu lòng Nam Khánh (tên thân mật là Pu). Mọi thông tin và hình ảnh về cậu quý tử đều được giữ kín.

Á hậu Thanh Tú và chồng doanh nhân - Ảnh: Internet

Từ sau khi kết hôn, Á hậu Thanh Tú tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật để tập trung thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên Thanh Tú cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội.

Tuy nhiên mới đây, người đẹp bất ngờ đăng tải hình ảnh về buổi hẹn hò lãng mạn của hai vợ chồng lên Instagram cá nhân, kèm theo dòng chú thích ngọt ngào: “Thỉnh thoảng nịnh nhau 2 tý”.

Á hậu Thanh Tú chia sẻ về bữa tối lãng mạn của hai vợ chồng - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ, người hâm mộ còn phát hiện ra dòng chữ khá lớn được viết trên bàn: “Love Tú”. Nhiều người cho rằng, Thanh Tú và chồng đại gia đã cùng nhau "trốn" con để có những phút giây riêng tư bên nhau. Đây có thể là một bữa tiệc bất ngờ mà ông xã doanh nhân muốn dành cho Thanh Tú.

Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của Á hậu Thanh Tú - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Á hậu Thanh Tú được ông xã vô cùng yêu thương và chiều chuộng. Dù chênh lệch nhiều về tuổi tác nhưng hiện tại, cuộc sống hôn nhân của cô đang rất hạnh phúc và ngày càng thêm viên mãn khi có sự xuất hiện của quý tử Nam Khánh.

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