Đầy tháng quý tử đầu lòng, Á hậu Thanh Tú cùng chồng đại gia tổ chức tiệc hoành tráng, lần đầu để lộ tên thật con trai

Tối 11/7, Á hậu Thanh Tú và ông xã doanh nhân Thành Phương vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai đầu lòng tại một nhà hàng tại Hà Nội.

Tháng 12/2018, Á hậu Thanh Tú bất ngờ lên xe hoa với ông xã doanh nhân Thành Phương hơn cô 16 tuổi. Không lâu sau, người đẹp dính nghi án mang thai khi để lộ vòng 2 lớn bất thường. Đến tháng 6/2019, Thanh Tú sinh con trai đầu lòng nhưng mọi thông tin đều được giữ kín.

Á hậu Thanh Tú lên xe hoa cùng chồng doanh nhân hơn 16 tuổi - Ảnh: Internet

Vốn là người đẹp kín tiếng trong chuyện đời tư nên Thanh Tú không hề tiết lộ bất cứ thông tin và hình ảnh nào về quý tử. Chỉ một lần duy nhất, người đẹp đăng tải lên Instagram cá nhân ảnh chụp đôi chân của con trai khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Á hậu Thanh Tú khoe ảnh con trai nhưng lại không để lộ mặt - Ảnh: Internet

Mới đây, vợ chồng Á hậu Thanh Tú đã tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng tại một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Á hậu Ngô Trà My - chị gái Thanh Tú đã chia sẻ hình ảnh về không gian bữa tiệc hoành tráng với sự xuất hiện của dàn khách mời là những người bạn thân thiết với gia đình cô. Bên cạnh đó, nhiều người đẹp của showbiz Việt như Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Huyền My… cũng có mặt để chung vui cùng vợ chồng Thanh Tú.

Bữa tiệc đầy tháng có sự tham gia của nhiều người đẹp Vbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý chính là tên của con trai Á hậu Thanh Tú. Qua đoạn clip ngắn được chia sẻ, có thể dễ dàng nhận thấy tên thật của cậu bé là Nam Khánh và tên thân mật là Pu.

Tên con trai của Á hậu Thanh Tú được tiết lộ - Ảnh: Internet

Trước những thông tin hiếm hoi này, người hâm mộ càng thêm tò mò về nhan sắc của quý tử nhà Thanh Tú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-thang-quy-tu-dau-long-a-hau-thanh-tu-cung-chong-dai-gia-to-chuc-tiec-hoanh-trang-lan-dau-de-lo-ten-that-con-trai-330905.html