Vừa sinh con cho ông xã doanh nhân, Vân Hugo bất ngờ đăng đàn đầy tâm trạng nói hộ tiếng lòng của các mẹ bỉm sữa 'Mỗi đêm chỉ mong con ngon giấc'

Hậu trường 26/05/2022 13:50

Sau khi vượt cạn thành công, Vân Hugo bất ngờ ngờ đăng đàn trạng thái đầy tâm trạng nói hộ tiếng lòng của các mẹ bỉm sữa.

Thông tin nữ MC Vân Hugo vượt cạn thành công, hạ sinh ‘bé Vừng’ cho chồng doanh nhân đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Tuy nhiên, rạng sáng 26/5, cô nàng bất ngờ đăng đàn: "Mỗi đêm chỉ mong con ngon giấc... Mỗi sáng chỉ ước mình bớt đau...".

Vừa sinh con cho ông xã doanh nhân, Vân Hugo bất ngờ đăng đàn đầy tâm trạng nói hộ tiếng lòng của các mẹ bỉm sữa 'Mỗi đêm chỉ mong con ngon giấc' - Ảnh 1
Vân Hugo đăng đàn tâm trạng của bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: Internet

Bài đăng của Vân Hugo ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của dân tình bởi dường như cô nàng đã nói hộ "tiếng lòng" của nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, đặc biệt là giai đoạn hậu sinh con.

Vừa sinh con cho ông xã doanh nhân, Vân Hugo bất ngờ đăng đàn đầy tâm trạng nói hộ tiếng lòng của các mẹ bỉm sữa 'Mỗi đêm chỉ mong con ngon giấc' - Ảnh 2
Vân Hugo hạ sinh cho ông xã doanh nhân một bé gái - Ảnh: Internet

 

Bên dưới bài viết, đông đảo dân mạng cũng đã để lại những lời động viên, an ủi Vân Hugo sớm vượt qua giai đoạn này để chăm sóc, nuôi dưỡng bé Vừng thật tốt.

- "Hai mẹ con cố lên. Sẽ qua nhanh thôi Vân ơi".

- "Chị Vân ráng lên nhé. Chúc chị trộm vía nhanh phục hồi".

- "Chỉ những mẹ bỉm mới sinh con mới hiểu cảm giác này".

- "Chúc 2 mẹ con em luôn mạnh khoẻ, bé ngủ ngoan, hay ăn chóng lớn!".

- "Em chúc chị mau khỏe. Chúc bé Vừng hay ăn chóng lớn. Hai mẹ con luôn bình an".

Được biết, Vân Hugo đã được bạn trai doanh nhân cầu hôn vào tháng 6/2020 trên 1 bãi biển. Hiện tại, nữ MC và con trai đã dọn vào TP.HCM sinh sống. Ngôi nhà siêu khang trang, hiện đại của mẹ con Vân Hugo sinh sống chính là do ông xã tương lai tặng. Bạn trai của Vân Hugo cũng có mối quan hệ rất thân thiết, tốt đẹp với con trai riêng của cô.

Vừa sinh con cho ông xã doanh nhân, Vân Hugo bất ngờ đăng đàn đầy tâm trạng nói hộ tiếng lòng của các mẹ bỉm sữa 'Mỗi đêm chỉ mong con ngon giấc' - Ảnh 3
Vân Hugo được ông xã cầu hôn tại một bãi biển - Ảnh: Internet

 

Sau bao ngày mong chờ, tối ngày 23/5 trên Facebook Vân Hugo xác nhận đã hạ sinh ái nữ có tên thân mật là Vừng cho ông xã doanh nhân sau hơn 3 năm yêu nhau. Vân Hugo hạnh phúc chia sẻ: "Vậy là bố mẹ đã có buổi hẹn đầu tiên với em bé Vừng đầy cảm xúc. Mẹ đặt tên con là Vừng để nhắc nhớ mẹ rằng cánh cửa yêu thương sẽ mở ra khi ta gieo những hạt giống thiện lành".

 

MC Vân Hugo sinh con

MC Vân Hugo sinh con

Tối ngày 23/5, Vân Hugo tiết lộ đã hạ sinh nhóc tỳ cho ông xã doanh nhân.

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