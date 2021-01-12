Vừa khoe nhan sắc xinh đẹp đã bị mỉa mai thẩm mỹ quá nhiều, Lệ Quyên có phản ứng cao tay

Hậu trường 12/01/2021 17:06

Không giải thích hay đôi co nhiều lời, ca sĩ Lệ Quyên có phản ứng hết sức nhẹ nhàng khi bị mỉa mai phẫu thuật thẩm mỹ.

Thời gian gần đây, ca sĩ Lệ Quyên nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng. Sau khi hôn nhân với doanh nhân Đức Huy đổ vỡ, "nữ hoàng phòng trà" chăm chút bản thân nhiều hơn. Cô được khen ngày càng trẻ trung và xinh đẹp khi bước vào cuộc sống độc thân.

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Hậu ly hôn, Lệ Quyên chăm chút bản thân nhiều hơn - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên đăng ảnh khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến mọi người trầm trồ. Thế nhưng bên cạnh những lời khen, động viên gửi đến Lệ Quyên, vẫn có những lời bình luận kém duyên.

Cụ thể mới đây, "nữ hoàng phòng trà" đăng tải ảnh chân dung lên mạng kèm dòng chia sẻ khẳng định rất hài lòng về bản thân ở hiện tại.

Lệ Quyên viết: "Người ta cứ hay cửa miệng nói rằng ước gì quay lại thời tuổi trẻ. Tôi thì khác, quay lại làm gì thời hiếu thắng, nông nổi, dại khờ đầy thua thiệt ấy... Tôi yêu mình của hiện tại nhất. Và có lẽ càng thêm nhiều mùa xuân, tôi càng yêu mình hơn bởi càng ngày phiên bản này sẽ càng hoàn hảo".

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Nữ ca sĩ khoe ảnh cận nhan sắc quyến rũ ở tuổi 40 - Ảnh: Internet
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Lệ Quyên để lại icon cười 'haha' khi bị mỉa mai phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, hầu hết mọi người dành nhiều lời "có cánh" khen tặng Lệ Quyên vì nhan sắc ngày càng rạng rỡ của bà mẹ 1 con. Thế nhưng bất ngờ có một dân mạng để lại bình luận kém duyên rằng nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá.

Trước nhận xét vô duyên của người này, Lệ Quyên không giải thích mà thả icon "haha". Phản ứng của nữ ca sĩ khiến nhiều người thích thú.

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