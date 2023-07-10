K-ICM vừa tuyên bố sẽ về chung một nhà với bạn gái Thùy Linh, tiết lộ luôn thời điểm tổ chức hôn lễ.

Mới đây, K-ICM xác nhận với báo Phụ nữ Việt Nam rằng anh và bạn gái sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Cụ thể, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Khánh dự định cuối năm nay sẽ cưới và sẽ tổ chức 1 đám nhỏ ở quê với người thân, 1 đám lớn ở Sài Gòn với bạn bè đồng nghiệp". Khi nhắc đến Thùy Linh và quyết định về chung một nhà cùng cô, K-ICM tâm sự: "Khánh và Linh quen nhau cách đây 6 năm. Khánh vừa gặp là thích Linh rồi nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, còn Linh chỉ xem hai đứa là bạn bè thôi.

Chỉ đến khi Khánh quyết định rời công ty và gặp khó khăn khi thay đổi định hướng trong công việc lẫn cuộc sống thì Linh là người luôn ở cạnh chia sẻ. Từ đó hai đứa chính thức yêu nhau và nay đã được 1 năm. Trong suốt thời gian qua, Linh động viên tinh thần và cho Khánh động lực để tiếp tục cố gắng. Gia đình 2 bên đều đã biết và rất ủng hộ yêu quý 2 đứa". K-ICM xác nhận rằng anh và bạn gái sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Khi Khánh quyết định rời công ty và gặp khó khăn khi thay đổi định hướng trong công việc lẫn cuộc sống thì Linh là người luôn ở cạnh chia sẻ. Trong suốt thời gian qua, Linh động viên tinh thần và cho Khánh động lực để tiếp tục cố gắng. Trước đó, vào tối ngày 8/7, K-ICM đã chính thức công khai diện mạo bạn gái trên trang cá nhân, cùng dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào: "Khánh muốn giới thiệu bạn ấy với mọi người vì Khánh được mọi người yêu thương, xem như người thân thì Khánh cũng muốn chia sẻ những điều quan trọng với 'người thân' của mình. Cảm ơn Linh đã ở cạnh anh những lúc anh khó khăn và tuyệt vọng nhất, nhưng tình cảm của em đã giúp anh đứng lên và bước qua mọi khó khăn. Cảm ơn em vì tất cả.", không những thế, nam nghệ sĩ anh còn đặt luôn chế độ hẹn hò nhằm khẳng định mối quan hệ của mình và bạn gái.

Trước đó, vào tối ngày 8/7, K-ICM đã chính thức công khai diện mạo bạn gái trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ anh còn đặt luôn chế độ hẹn hò nhằm khẳng định mối quan hệ của mình và bạn gái. Ngay sau khi công khai 'người ấy', nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ đã nhanh chóng chúc phúc cho cặp đôi. Ai cũng dành lời khen hết mực cho gương mặt rạng rỡ và xinh đẹp của bạn gái nam nghệ sĩ. K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, là cái tên nổi bật trong làng nhạc Việt với khả năng chơi nhạc và hòa âm phối khí rất điêu luyện. Nhà sản xuất sinh năm 1999 được nhiều khán giả công nhận là producer có chỗ đứng và màu sắc riêng trên thị trường. K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, là cái tên nổi bật trong làng nhạc Việt với khả năng chơi nhạc và hòa âm phối khí rất điêu luyện. Nhà sản xuất sinh năm 1999 được nhiều khán giả công nhận là producer có chỗ đứng và màu sắc riêng trên thị trường Sau thành công của chuỗi MV Hồng nhan – Bạc phận và Sóng gió, Jack và K-ICM là 2 nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2020 vì lùm xùm của công ty chủ quản, để lại tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau thành công của chuỗi MV Hồng nhan – Bạc phận và Sóng gió, Jack và K-ICM là 2 nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2020 vì lùm xùm của công ty chủ quản, để lại tiếc nuối cho người hâm mộ.

K-ICM bất ngờ công khai bạn gái, nhan sắc 'đỉnh của chóp' K-ICM chia sẻ, chính bạn gái hiện tại là người đã bên cạnh động viên và chăm sóc anh trong những giai đoạn khó khăn nhất, hiện tại anh đang rất cảm thấy hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-cong-khai-ban-gai-k-icm-da-xac-nhan-chuan-bi-ve-chung-mot-nha-vao-cuoi-nam-600536.html