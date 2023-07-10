Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm?

Hậu trường 10/07/2023 15:42

K-ICM vừa tuyên bố sẽ về chung một nhà với bạn gái Thùy Linh, tiết lộ luôn thời điểm tổ chức hôn lễ.

Mới đây, K-ICM xác nhận với báo Phụ nữ Việt Nam rằng anh và bạn gái sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Cụ thể, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Khánh dự định cuối năm nay sẽ cưới và sẽ tổ chức 1 đám nhỏ ở quê với người thân, 1 đám lớn ở Sài Gòn với bạn bè đồng nghiệp".

Khi nhắc đến Thùy Linh và quyết định về chung một nhà cùng cô, K-ICM tâm sự: "Khánh và Linh quen nhau cách đây 6 năm. Khánh vừa gặp là thích Linh rồi nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, còn Linh chỉ xem hai đứa là bạn bè thôi.

Chỉ đến khi Khánh quyết định rời công ty và gặp khó khăn khi thay đổi định hướng trong công việc lẫn cuộc sống thì Linh là người luôn ở cạnh chia sẻ. Từ đó hai đứa chính thức yêu nhau và nay đã được 1 năm. Trong suốt thời gian qua, Linh động viên tinh thần và cho Khánh động lực để tiếp tục cố gắng. Gia đình 2 bên đều đã biết và rất ủng hộ yêu quý 2 đứa".

Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 1
K-ICM xác nhận rằng anh và bạn gái sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay.
Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 2
Khi Khánh quyết định rời công ty và gặp khó khăn khi thay đổi định hướng trong công việc lẫn cuộc sống thì Linh là người luôn ở cạnh chia sẻ.
Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 3
Trong suốt thời gian qua, Linh động viên tinh thần và cho Khánh động lực để tiếp tục cố gắng.

Trước đó, vào tối ngày 8/7, K-ICM đã chính thức công khai diện mạo bạn gái trên trang cá nhân, cùng dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào: "Khánh muốn giới thiệu bạn ấy với mọi người vì Khánh được mọi người yêu thương, xem như người thân thì Khánh cũng muốn chia sẻ những điều quan trọng với 'người thân' của mình. Cảm ơn Linh đã ở cạnh anh những lúc anh khó khăn và tuyệt vọng nhất, nhưng tình cảm của em đã giúp anh đứng lên và bước qua mọi khó khăn. Cảm ơn em vì tất cả.", không những thế, nam nghệ sĩ anh còn đặt luôn chế độ hẹn hò nhằm khẳng định mối quan hệ của mình và bạn gái.

Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 4
Trước đó, vào tối ngày 8/7, K-ICM đã chính thức công khai diện mạo bạn gái trên trang cá nhân.
Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 5
Nam nghệ sĩ anh còn đặt luôn chế độ hẹn hò nhằm khẳng định mối quan hệ của mình và bạn gái.

Ngay sau khi công khai 'người ấy', nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ đã nhanh chóng chúc phúc cho cặp đôi. Ai cũng dành lời khen hết mực cho gương mặt rạng rỡ và xinh đẹp của bạn gái nam nghệ sĩ.

K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, là cái tên nổi bật trong làng nhạc Việt với khả năng chơi nhạc và hòa âm phối khí rất điêu luyện. Nhà sản xuất sinh năm 1999 được nhiều khán giả công nhận là producer có chỗ đứng và màu sắc riêng trên thị trường.

Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 6
K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, là cái tên nổi bật trong làng nhạc Việt với khả năng chơi nhạc và hòa âm phối khí rất điêu luyện.
Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 7

Nhà sản xuất sinh năm 1999 được nhiều khán giả công nhận là producer có chỗ đứng và màu sắc riêng trên thị trường

Sau thành công của chuỗi MV Hồng nhan – Bạc phận và Sóng gió, Jack và K-ICM là 2 nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2020 vì lùm xùm của công ty chủ quản, để lại tiếc nuối cho người hâm mộ.

Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 8
Sau thành công của chuỗi MV Hồng nhan – Bạc phận và Sóng gió, Jack và K-ICM là 2 nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng fan đông đảo.
Vừa công khai bạn gái, K-ICM đã xác nhận chuẩn bị về chung một nhà vào cuối năm? - Ảnh 9
Tuy nhiên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2020 vì lùm xùm của công ty chủ quản, để lại tiếc nuối cho người hâm mộ.
K-ICM bất ngờ công khai bạn gái, nhan sắc 'đỉnh của chóp'

K-ICM bất ngờ công khai bạn gái, nhan sắc 'đỉnh của chóp'

K-ICM chia sẻ, chính bạn gái hiện tại là người đã bên cạnh động viên và chăm sóc anh trong những giai đoạn khó khăn nhất, hiện tại anh đang rất cảm thấy hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường K-ICM và bạn gái K-ICM kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 42 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ