Vừa chia sẻ chuẩn bị kết hôn, Phương Thanh lại phải lên tiếng minh oan chuyện ăn hiếp chồng

"Sợ anh lấy em về rồi em ăn hiếp anh... trong khi em sợ anh và nể anh muốn chết luôn", ca sĩ Phương Thanh lên tiếng trước việc nhiều khán giả lo rằng "chị Chanh" sẽ ức hiếp chồng.
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Mới đây, Phương Thanh khiến công chúng ngạc nhiên khi chia sẻ về kế hoạch kết hôn vào năm 2018.
Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho giọng ca Giã từ dĩ vãng, không ít người tỏ ra lo lắng cho "nửa kia" của nữ ca sĩ. Bởi Phương Thanh xưa nay vốn nổi tiếng là người có tính cách mạnh mẽ thậm chí khá giống đàn ông nên nhiều ý kiến cho rằng cô sẽ ức hiếp chồng.
Trước vấn đề này, chị Chanh đã nhanh chóng chia sẻ những dòng trạng thái minh oan cho bản thân trên trang cá nhân.
Nữ ca sĩ viết: "Anh chồng ơi... mọi người đang săn đón anh xem anh là ai mà gan dạ dũng cảm thế á... eo ơi người ta thương anh lắm... sợ anh lấy em về rồi em ăn hiếp anh... Trong khi em sợ anh và nể anh muốn chết luôn. Mọi người nói tại nhìn em giang hồ dữ dằn sẽ ăn hiếp anh...".
"Trời ơi oan cho em quá. Em là mẫu người đi ra ruộng ra đường không sợ ai. Về nhà là chồng ho 1 tiếng là hú hồn bay phách tán... Em men hình thức thôi... pê đê bánh bèo nội tâm - yêu chồng không hết thì thôi chứ ai dám ăn hiếp...", chị Chanh giãi bày.
Ngay sau khi được đăng tải, lời chia sẻ của Phương Thanh khiến cư dân mạng thích thú và nhận được nhiều lời bình luận.
Trong đó, diễn viên Cát Phượng nhắn nữ ca sĩ: "Up hình cho xem mặt chồng là sẽ biết ai ăn hiếp ai nha!".