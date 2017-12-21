Vừa chia sẻ chuẩn bị kết hôn, Phương Thanh lại phải lên tiếng minh oan chuyện ăn hiếp chồng

Hậu trường 21/12/2017 17:14

"Sợ anh lấy em về rồi em ăn hiếp anh... trong khi em sợ anh và nể anh muốn chết luôn", ca sĩ Phương Thanh lên tiếng trước việc nhiều khán giả lo rằng "chị Chanh" sẽ ức hiếp chồng.

Mới đây, Phương Thanh khiến công chúng ngạc nhiên khi chia sẻ về kế hoạch kết hôn vào năm 2018.

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Hình ảnh sổ đăng ký kết hôn được Phương Thanh chia sẻ khiến nhiều khán giả cho rằng cô chuẩn bị lên xe hoa - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho giọng ca Giã từ dĩ vãng, không ít người tỏ ra lo lắng cho "nửa kia" của nữ ca sĩ. Bởi Phương Thanh xưa nay vốn nổi tiếng là người có tính cách mạnh mẽ thậm chí khá giống đàn ông nên nhiều ý kiến cho rằng cô sẽ ức hiếp chồng.

Vừa chia sẻ chuẩn bị kết hôn, Phương Thanh lại phải lên tiếng minh oan chuyện ăn hiếp chồng - Ảnh 2
Phương Thanh vốn là người phụ nữ mạnh mẽ nên không ít khán giả sợ cô sẽ bắt nạt chồng - Ảnh: Internet

Trước vấn đề này, chị Chanh đã nhanh chóng chia sẻ những dòng trạng thái minh oan cho bản thân trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ viết: "Anh chồng ơi... mọi người đang săn đón anh xem anh là ai mà gan dạ dũng cảm thế á... eo ơi người ta thương anh lắm... sợ anh lấy em về rồi em ăn hiếp anh... Trong khi em sợ anh và nể anh muốn chết luôn. Mọi người nói tại nhìn em giang hồ dữ dằn sẽ ăn hiếp anh...". 

"Trời ơi oan cho em quá. Em là mẫu người đi ra ruộng ra đường không sợ ai. Về nhà là chồng ho 1 tiếng là hú hồn bay phách tán... Em men hình thức thôi... pê đê bánh bèo nội tâm - yêu chồng không hết thì thôi chứ ai dám ăn hiếp...", chị Chanh giãi bày.

Vừa chia sẻ chuẩn bị kết hôn, Phương Thanh lại phải lên tiếng minh oan chuyện ăn hiếp chồng - Ảnh 3
Những dòng minh oan dễ thương của Phương Thanh nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi được đăng tải, lời chia sẻ của Phương Thanh khiến cư dân mạng thích thú và nhận được nhiều lời bình luận.

Trong đó, diễn viên Cát Phượng nhắn nữ ca sĩ: "Up hình cho xem mặt chồng là sẽ biết ai ăn hiếp ai nha!".

Vừa chia sẻ chuẩn bị kết hôn, Phương Thanh lại phải lên tiếng minh oan chuyện ăn hiếp chồng - Ảnh 4
Hiện tại, khán giả đang rất tò mò về danh tính "nửa kia" của Phương Thanh - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Phương Thanh dự định sẽ đăng ký kết hôn với bạn trai vào năm 2018?

Ca sĩ Phương Thanh dự định sẽ đăng ký kết hôn với bạn trai vào năm 2018?

Với động thái mới nhất, nhiều người cho rằng ca sĩ Phương Thanh sắp kết hôn.

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