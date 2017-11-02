Phương Thanh tiết lộ con người thật của Đinh Tiến Đạt: Người cũ thế này bảo sao Hari Won không ‘dứt áo ra đi’

"Hôm nay Chanh kể cho mọi người nghe về câu chuyện Tiến Đạt - Chanh quý và thân Tiến Đạt nhất luôn, nhưng ít khi đi chơi với Tiến Đạt lắm. Ngoại trừ đi Ấn Độ là lúc nào 2 chị em cũng đi cùng nhau.

Ngoài đời, Phương Thanh và Tiến Đạt là chị em thân thiết, thường xuyên tâm sự với nhau về cuộc sống cũng như tình yêu. Theo tiết lộ của "chị Chanh", Tiến Đạt là người đàn ông hiền lành, sống tình cảm, quan tâm chu đáo đến mọi người nhưng lại ít thể hiện ra bằng lời nói. Điều này khiến Hari nhiều lần giận dỗi và không muốn gắn bó lâu dài với người yêu.

Ngày nào cũng vậy riết rồi ai cũng tưởng Chanh cặp bồ với ông Thiên Vương (mẹ Chanh và hàng xóm - Tuấn MTV) cũng nghĩ vậy. Một ngày nọ ông Thiên Vuơng nói với Chanh, chị ơi em có 1 thằng bạn thân là Tiến Đạt cũng đang buồn chuyện tình cảm. Em kêu Tiến Đạt ra đi chơi với chị em mình luôn nha. Chanh ok luôn vì lúc đó Tiến Đạt rapper ai không biết. Vậy đó chị em gặp nhau gieo duyên là lúc ông đang buồn ... đi chơi chia sẻ với ông Tiến Đạt được 1 thời gian vì tối nào chị em cũng đi chơi chung Chanh lại được đồn đang cặp bồ với Tiến Đạt. Kệ thôi, Chanh được cái không thích đính chính" - Phương Thanh kể lại cơ duyên gặp gỡ người em trai mà mình yêu mến.

Mẹ Tiến Đạt thường nói Tiến Đạt nó không có chuyện gì thì không thấy mặt chị Chanh đâu... Tiến Đạt nó bị chuyện gì là chị Chanh qua liền à. Ngày trước khi Chanh hay đi chơi Thiên Vương nhóm MTV đúng lúc ông Vương đang thất tình. Chanh thì mới sinh con được 1 năm. Đêm nào cũng vậy đúng 19 giờ tối là ông Thiên Vương lên nhà chở Chanh đi chơi đi tâm sự chuyện ông thất tình tới 12 giờ đêm mới cho Chanh về nhà.

Qua đó, "chị Chanh" nhắc lại những lần được Hari tỉ tê tâm sự về người bạn trai gắn bó nhiều năm để nói về tính cách của Đinh Tiến Đạt.

"Sau một thời gian dài trôi qua, ông giới thiệu với Chanh 1 cô bé xinh xắn tên là Hari. Thêm 1 thời gian nữa khi mà Hari cũng chơi thân với Chanh, cô ta méc: 'Chị ơi anh Tiết Đạt không nói chuyện nhiều với em. Em hỏi anh ngủ dậy chưa? Trả lời rồi. Em hỏi anh có thương em không? Anh trả lời là có. Anh ăn gì chưa? trả lời rồi. Một ngày anh chỉ nói chuyện với em có 3 câu vậy thôi á. Giờ làm sao cho anh ấy nói chuyện nhiều hơn?'.

Trời ơi, chị Chanh làm sao bây giờ. Tiến Đạt ít nói lắm chỉ thể hiện bằng tình cảm thôi. Chanh nhớ có lần Tiến Đạt nói: 'Em không có nhiều tiền cho Chanh đâu. Em có cái xe với quán cafe. Chị muốn qua ăn uống gì cũng được. Chị muốn lấy xe hơi đi lúc nào cũng được'. Ông có gì cho nấy, tính vậy đó" - Phương Thanh viết.

Cuối bài chia sẻ, giọng ca Một thời đã xa khẳng định luôn coi Tiến Đạt như em ruột dù không chung máu mủ.

"Trong lần khác nữa khi hai chị em đi bên Ấn Độ. Lúc sư phụ nói, hôm nay ngày cuối ai muốn tâm sự với ai thì tâm sự đi. Chanh mới xin phép được nói về Tiến Đạt. Chanh nói tuy rằng 2 chị em không cùng cha cùng mẹ nhưng trong Đạo Phật là anh em cùng 1 nhà. Tiến Đạt ít nói lắm nhưng con hiểu Tiến Đạt là con người sống tình cảm, chỉ nghĩ cho người khác nhưng ít nghĩ cho mình.

Hôm nay con chỉ muốn nói rằng con coi Tiến Đạt như em ruột của mình, con biết tính Tiến Đạt tình cảm lắm. Từ trong góc tối Chanh thấy ông chảy nước mắt đó cả nhà, nhưng miệng thì nhoẻn miệng cười. Từ đó trở đi, đi đâu ông cũng đi kế bên chị...vô trong sân bay thì ông kêu chị ngồi đây coi đồ, ngồi chơi điện tử nha không đi lung tung coi chừng lạc nha. Để ông đi check in sân bay. Đó là Tiến Đạt vậy đó, nhưng hiện tại ông nói nhiều hơn rồi mừng ghê á. Không chăm sóc tình thân bằng vật chất, nhưng chăm sóc tình cảm thì Tiến Đạt là nhất rồi".

Cách đây vài ngày, Hari Won "gây bão" dư luận khi ra mắt cuốn tự truyện mang tên Cỏ hạnh phúc. Nội dung cuốn sách có nhiều chỗ nhắc lại nỗi đau trong quá khứ với Tiến Đạt, ngầm trách móc chàng rapper đã làm nhiều chuyện có lỗi với mình.

Trước những lời chỉ trích của cư dân mạng dành cho bạn gái cũ, Đinh Tiến Đạt không ngó lơ mà lên tiếng động viên: "Cám ơn em quyển sách này nhé! Anh đọc hết rồi. Cho anh nhớ lại những ký ức mà chỉ anh biết về em. Về tuổi thơ của em. Ngoài kia có nói gì. Thì...Kệ... chúng nó. Không ai sống cuộc đời của mình. Nên cứ vậy mà sống.

Quyển tự truyện này không dành cho trẻ trâu và vô học. Nên em cứ yên tâm rằng em sẽ lại bị chửi tiếp. Nghe xót xa nhỉ. Nhưng em yên chí. Đâu đó vẫn còn nhiều người có học và hiểu biết. Rồi em sẽ gặp được họ thôi. Sẽ đến lúc đó. Hoa dại cỏ dại luôn đẹp và mạnh mẽ mà. Cố lên em nhé".