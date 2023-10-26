Vũ Khắc Tiệp có động thái bất ngờ sau khi bạn thân Ngọc Trinh bị tạm giam

Hậu trường 26/10/2023 21:54

Những ngày gần đây, thông tin xoay quanh người mẫu Ngọc Trinh đã khiến dư luận xôn xao. Bên cạnh người đẹp gốc Trà Vinh, động thái của những người bạn thân cận của cô cũng nhận được sự chú ý không kém.

Thời gian gần đây, người mẫu Ngọc Trinh là cái tên nhận được sự quan tâm từ dư luận khi vướng vòng lao lý. Bên cạnh thông tin về mỹ nhân gốc Trà Vinh, động thái của người thân cận cũng được quan tâm không kém.

Trên trang cá nhân mới đây, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ chia sẻ bức ảnh chụp chung với Ngọc Trinh kèm dòng trạng thái: "Ngày này 4 năm trước tại Sapa".

Vũ Khắc Tiệp có động thái bất ngờ sau khi bạn thân Ngọc Trinh bị tạm giam - Ảnh 1
Động thái của bạn thân Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp được nhiều người quan tâm
Vũ Khắc Tiệp có động thái bất ngờ sau khi bạn thân Ngọc Trinh bị tạm giam - Ảnh 2
Cả hai thân thiết với nhau một thời gian dài.

Trước đó, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đã có động thái bất ngờ sau khi người mẫu Ngọc Trinh bị bắt tạm giam để điều tra. Theo đó, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ việc phải nói lời chào tạm biệt với ngôi biệt thự thân thuộc.

 

Anh nói: "Đây có lẽ là ngôi nhà ghi nhiều dấn ấn rực rỡ trong tuổi trẻ của mình. Là nơi đón tiếp bạn bè, quan khách và cho mình biết thế nào là phải phấn đấu và cố gắng hơn. Gửi một lời cảm ơn đến hành trình tự hào và những điều bản thân đã làm được trong 3 năm qua tại ngôi biệt thự xinh đẹp này. Thay đổi là điều hiển nhiên trong cuộc sống, chính thức khép lại trang cũ và mở ra những trang mới cho triều đại mới..."

Vũ Khắc Tiệp có động thái bất ngờ sau khi bạn thân Ngọc Trinh bị tạm giam - Ảnh 3
Sau 3 năm sinh sống, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ "chào tạm biệt" cơ ngơi 1800m2

Động thái này của ông bầu Vũ Khắc Tiệp khiến netizen xôn xao. Được biết, Ngọc Trinh và "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp là những người bạn thân thiết có tiếng trong làng giải trí. Mối quan hệ của Ngọc Trinh với "ông trùm chân dài" này kéo dài gần 20 năm.

Trong sự kiện đặc biệt của đối phương, người còn lại luôn xuất hiện, ủng hộ tinh thần cũng như tặng những món quà xa xỉ khiến dân tình nhiều phen trầm trồ.

Thanh Hà bị giảm thị lực phải lên bàn mổ: Phương Uyên túc trực không rời, các hoạt động nghệ thuật phải tạm hoãn

Thanh Hà bị giảm thị lực phải lên bàn mổ: Phương Uyên túc trực không rời, các hoạt động nghệ thuật phải tạm hoãn

Ca phẫu thuật mắt của Thanh Hà không có trở ngại, song do nữ ca sĩ có phần "nhát gan" nên khóc và lo lắng nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Khắc Tiệp Ngọc Trinh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'