Vũ Khắc Tiệp có động thái bất ngờ sau khi bạn thân Ngọc Trinh bị tạm giam

Những ngày gần đây, thông tin xoay quanh người mẫu Ngọc Trinh đã khiến dư luận xôn xao. Bên cạnh người đẹp gốc Trà Vinh, động thái của những người bạn thân cận của cô cũng nhận được sự chú ý không kém.

Thời gian gần đây, người mẫu Ngọc Trinh là cái tên nhận được sự quan tâm từ dư luận khi vướng vòng lao lý. Bên cạnh thông tin về mỹ nhân gốc Trà Vinh, động thái của người thân cận cũng được quan tâm không kém.

Trên trang cá nhân mới đây, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ chia sẻ bức ảnh chụp chung với Ngọc Trinh kèm dòng trạng thái: "Ngày này 4 năm trước tại Sapa".

Động thái của bạn thân Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp được nhiều người quan tâm

Cả hai thân thiết với nhau một thời gian dài.

Trước đó, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đã có động thái bất ngờ sau khi người mẫu Ngọc Trinh bị bắt tạm giam để điều tra. Theo đó, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ việc phải nói lời chào tạm biệt với ngôi biệt thự thân thuộc.

Anh nói: "Đây có lẽ là ngôi nhà ghi nhiều dấn ấn rực rỡ trong tuổi trẻ của mình. Là nơi đón tiếp bạn bè, quan khách và cho mình biết thế nào là phải phấn đấu và cố gắng hơn. Gửi một lời cảm ơn đến hành trình tự hào và những điều bản thân đã làm được trong 3 năm qua tại ngôi biệt thự xinh đẹp này. Thay đổi là điều hiển nhiên trong cuộc sống, chính thức khép lại trang cũ và mở ra những trang mới cho triều đại mới...".

Sau 3 năm sinh sống, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ "chào tạm biệt" cơ ngơi 1800m2

Động thái này của ông bầu Vũ Khắc Tiệp khiến netizen xôn xao. Được biết, Ngọc Trinh và "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp là những người bạn thân thiết có tiếng trong làng giải trí. Mối quan hệ của Ngọc Trinh với "ông trùm chân dài" này kéo dài gần 20 năm.

Trong sự kiện đặc biệt của đối phương, người còn lại luôn xuất hiện, ủng hộ tinh thần cũng như tặng những món quà xa xỉ khiến dân tình nhiều phen trầm trồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-khac-tiep-co-ong-thai-bat-ngo-sau-khi-ban-than-ngoc-trinh-bi-tam-giam-626711.html