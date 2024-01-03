Vợ trẻ cảm động đến bật khóc khi NSND Công Lý tự tay làm 'món quà ý nghĩa' này nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới!

Hậu trường 03/01/2024 09:09

Bà xã Công Lý cho biết trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 3 năm qua nhưng hạnh phúc vì 2 vợ chồng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Trước khi tiến tới hôn nhân vào ngày 2/1/2021, NSND Công Lý và bà xã trẻ Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau. Dù ban đầu cặp đôi không nhận được nhiều thiện cảm vì chênh lệch tuổi tác quá nhiều nhưng trải qua nhiều biến cố cùng nhau, NSND Công Lý và Ngọc Hà dần nhận được sự ủng hộ, quý mến từ người hâm mộ.

Vợ trẻ cảm động đến bật khóc khi NSND Công Lý tự tay làm 'món quà ý nghĩa' này nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới! - Ảnh 1
Trước khi tiến tới hôn nhân vào ngày 2/1/2021, NSND Công Lý và bà xã trẻ Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau

Mới đây, nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đã xúc động chia sẻ một hành động đặc biệt của chồng dành cho mình. Ngọc Hà kể: "Hôm nay là ngày ý nghĩa với vợ chồng mình đó là kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Thay vì ra ngoài hàng ăn, tặng nhau những món quà thì anh Lý có hành động khiến mình bật khóc.

Khi đi làm về, bước chân vào nhà, mình bắt gặp cảnh tượng này thấy chồng lúi húi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Một người đàn ông vốn ít nói, kiệm lời nhưng anh Lý có hành động khiến vợ tan chảy luôn".

Vợ trẻ cảm động đến bật khóc khi NSND Công Lý tự tay làm 'món quà ý nghĩa' này nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới! - Ảnh 2
Nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đã xúc động chia sẻ một hành động đặc biệt của chồng dành cho mình

Đồng thời, bà xã Công Lý cho biết trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 3 năm qua nhưng hạnh phúc vì 2 vợ chồng chưa bao giờ bỏ cuộc. Sang năm mới, cô chỉ mưu cầu sức khỏe cho chồng. Ngọc Hà viết: Mình muốn chia sẻ những khoảnh khắc vợ chồng như thế này. Anh Lý rất ngại, sợ mọi người trêu đùa nhưng mình nghĩ đó là những hành động đáng yêu, khoảnh khắc bình yên của hai vợ chồng. Năm 2024, mình hy vọng sức khỏe của anh Lý sẽ nhiều cải thiện, hai vợ chồng được khán giả yêu thương.

Đặc biệt, vẫn có công việc để làm, có những vai diễn để anh Lý cống hiến và mình khỏe mạnh để chăm sóc anh Lý tốt hơn. Cưới nhau đã được 3 năm, vợ chồng mình luôn nắm chặt tay nhau. Dẫu có phong ba bão táp, khó khăn nhưng chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi, chỉ cần có niềm tin thôi thì mình tin rằng anh Lý sẽ có những vai diễn tỏa sáng".

Vợ trẻ cảm động đến bật khóc khi NSND Công Lý tự tay làm 'món quà ý nghĩa' này nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới! - Ảnh 3
Đồng thời, bà xã Công Lý cho biết trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 3 năm qua nhưng hạnh phúc vì 2 vợ chồng chưa bao giờ bỏ cuộc. Sang năm mới, cô chỉ mưu cầu sức khỏe cho chồng

Cách đây không lâu, Ngọc Hà từng gây chú ý khi chia sẻ bất ngờ về đám cưới đặc biệt 3 năm trước. Người đẹp cho biết hôn lễ diễn ra ''nhanh - gọn - lẹ'' vì đúng vào đợt dịch COVID-19. Cô kể hồi tháng 12/2020, khi đang ở TP.HCM thì nhận được tin nhắn của NSND Công Lý gọi về sớm để tổ chức đám cưới. Khi đó, Ngọc Hà không tin nên vẫn tranh thủ thời gian này để gặp gỡ bạn bè.

"Thật ra lúc bay về, tôi cũng không nghĩ sẽ cưới. Hôm đó về Hà Nội, mấy người bạn thân cản tôi không cưới vì ai cũng sợ gấp quá. Thời điểm cưới là 2/1/2021 vì thầy xem bảo vậy! Mà thời điểm cuối năm ai cũng bận, anh Lý lúc đó còn đang đi làm một lúc 2 phim. Bạn bè ai cũng cản, gấp quá. Có lẽ, với tôi, đám cưới cũng là hình thức, để cho hai họ vỗ tay một lần. Và tôi sẽ tránh được câu: “Bao giờ lấy chồng”. Thế là ừ, cưới thôi" - người đẹp chia sẻ. 

Vợ trẻ cảm động đến bật khóc khi NSND Công Lý tự tay làm 'món quà ý nghĩa' này nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới! - Ảnh 4
Cách đây không lâu, Ngọc Hà từng gây chú ý khi chia sẻ bất ngờ về đám cưới đặc biệt 3 năm trước. Người đẹp cho biết hôn lễ diễn ra ''nhanh - gọn - lẹ'' vì đúng vào đợt dịch COVID-19

Ngọc Hà cho biết chỉ có 20 ngày để tìm địa điểm tổ chức đám cưới. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, trong 1 tuần, mọi công việc cũng hoàn tất. Nhớ về ngày trọng đại, Ngọc Hà vẫn thấy hạnh phúc bởi ông xã cô được mọi người yêu mến: "Nghĩ lại tôi vẫn thấy hạnh phúc. Bởi anh Lý sống được mọi người yêu mến. Tôi bên cạnh anh Lý cũng học được tính của anh, rõ ràng, quân tử! Cứ sống hết lòng, ai đối đãi lại sao thì kệ họ, miễn sao mình sống đúng!".

Tháng 7/2021, NSND Công Lý gặp sự cố bị ngã tại nhà riêng, phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật. Kể từ khi NSND Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên, tận tình chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của NS Công Lý đang dần hồi phục tốt. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã Công Lý thường xuyên cập nhật tình hình của nam nghệ sĩ gửi đến người hâm mộ. 

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Từ khóa:   Ns Công Lý đám cưới Công Lý Công Lý - Ngọc Hà

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