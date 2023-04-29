Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng

Hậu trường 29/04/2023 08:21

Tại thời điểm hiện tại, có thể thấy Võ Hạ Trâm đã bỏ không ít công sức và sự kiên trì để có được vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh'.

Ca khúc Về với em đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng trên khắp các trang phương tiện truyền thông tại thời điểm hiện tại. Cô được đông đảo khán giả quan tâm qua những câu chuyện, lời chia sẻ chân thành của cô liên quan đến sự nghiệp ca hát và cuộc sống đời tư 'đáng mơ ước'.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 1
Ca khúc Về với em đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng trên khắp các trang phương tiện truyền thông - Ảnh: FBNV
Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 2
 Cô được đông đảo khán giả quan tâm qua những khoảnh khắc đời thường - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc tại phòng tập. Bên cạnh thân hình săn chắc được không ít người ngưỡng mộ, cô còn khiến nhiều người xót xa bởi một điều.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 3
Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc tại phòng tập - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả hâm mộ đã chú ý đến vết rạn trên bụng của nữ ca sĩ sau hậu sinh ái nữ đầu lòng. Dù bản thân có vết rạn trên cơ thể, tuy nhiên Võ Hạ Trâm vẫn thoải mái và vô tư trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và khéo léo khoe cơ bụng nổi rõ cơ đầy săn chắc mà ai cũng khao khát sỡ hữu.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 4
Dù bản thân có vết rạn trên cơ thể, tuy nhiên Võ Hạ Trâm vẫn thoải mái và vô tư trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân - Ảnh: FBNV

Sau khi ngắm nhìn khoảnh khắc Võ Hạ Trâm khoe vòng hai có vết rạn và nổi rõ cơ bụng, nhiều khán giả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô. Trước đó, trong một dịp có cơ hội tâm sự với giới truyền thông, nữ ca sĩ chia sẻ bản thân đã phải cắt dần dần lượng nước nạp vào cơ thể mỗi ngày và duy trì chế độ ăn khắc nghiệt để có hình thể đẹp khi quay MV Về với em.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 5
 Nhiều khán giả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô - Ảnh: Cap màn hình

Được biết, Võ Hạ Trâm là nữ ca sĩ nổi tiếng trong thời điểm hiện tại, cô đoạt rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc có tiếng như: "Tuổi đời mênh mông 2005", "Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007", "Gương mặt thân quen 2016",... Vào năm 2019, cô kết hôn với doanh nhân Vikas Chaudhary. Cặp đôi đón con gái đầu lòng tên thân mật là Moon vào tháng 7/2021.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 6
Võ Hạ Trâm là nữ ca sĩ nổi tiếng trong thời điểm hiện tại - Ảnh: FBNV
Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 7
Cô đoạt rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc có tiếng - Ảnh: Internet
Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 8
Vào năm 2019, cô kết hôn với doanh nhân Vikas Chaudhary - Ảnh: FBNV
Võ Hạ Trâm tự tin khoe cơ bụng 'căng đét' cùng vết rạn sau khoảng gần hai năm sinh con gái đầu lòng - Ảnh 9
Cặp đôi đón con gái đầu lòng tên thân mật là Moon vào tháng 7/2021 - Ảnh: FBNV
Võ Hạ Trâm tiếp tục có 'tin vui', cư dân mạng đồng loạt chúc mừng

Võ Hạ Trâm tiếp tục có 'tin vui', cư dân mạng đồng loạt chúc mừng

Ai nấy đều rất vui mừng về những tin tức gần đây nữ ca sĩ công bố về thành tích và kết quả MV triệu view mà mình đạt được.

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