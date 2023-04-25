Hát live hit 'Về với em' cực hay, nhưng dưới bình luận chị em lại đa phần đồng cảm với Võ Hạ Trâm về một chi tiết lạ trên cơ thể

Để đáp lại tình yêu thường của khán giả, mới đây, Võ Hạ Trâm đa tung ra phiên bản karaoke ca khúc Về với em . Bên cạnh đó nữ ca sĩ cũng thị phạm cho các fan bằng màn hát live “đỉnh của chóp” trên kênh TikTok. Tuy nhiên, giọng cá không phải là thứ khiến dân tình chú ý đến nàng dâu Ấn Độ.

Vừa qua, ca sĩ Võ Hạ Trâm sau thời gian dành cho gia đình đã chính thức “comeback” bằng sản phẩm âm nhạc bùng nổ mang tên Về với em. Ca khúc sau đó đã leo lên vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Chi tiết này đã khiến dân mạng ít nhiều rưng rưng nước mắt, cho rằng điều này thể hiện rõ sự hy sinh của Võ Hạ Trâm dành cho gia đình, bé Moon khi đã chịu thiệt thòi rất lớn để tạm gác công việc nghệ thuật, chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Rất nhiều khán giả nữ đồng cảm với bà mẹ một con - Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận bên dưới video của Võ Hạ Trâm:

- “Nhìn vết rạn da dưới vòng bụng mà thấy thương cho Võ Hạ Trâm”.

- “Thấy vết rạn mà thương chị Trâm quá, đúng là sự hy sinh của bà mẹ mà”.

- “Những bà mẹ sau khi sinh con chắc cũng đều hiểu cảm giác khi bụng xuất hiện vết rạn này, đã từng trải qua nên đồng cảm với Trâm”.

- “Sự hy sinh của Võ Hạ Trâm nay đã được đền đáp xứng đáng khi Về với em được khán giả đón nhận”.

Trước đó, trên trang cá nhân nữ ca sĩ cũng chia sẻ: "Ai nói rạn là xấu? Xấu hay không là do suy nghĩ của bản thân mỗi người. Với mình, những vết rạn của phụ nữ sau sinh luôn đẹp... Vẻ đẹp của sự hy sinh, vẻ đẹp thiêng liêng mà bất cứ ai có con cũng nên tự hào chứ đừng tự ti. Chúng ta, những người mẹ hãy luôn đẹp, luôn yêu thương bản thân và luôn tự tin với những “điểm nhấn” trên cơ thể mà không phải ai cũng có được các chị em nhé!".

Nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ hình ảnh hậu sinh nở và khẳng định đây là những dấu tích tuyệt vời khi làm mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi sinh xong, Võ Hạ Trâm không dùng trà, thuốc giảm cân hay đeo đai nịt bụng vì cho rằng những phương pháp này chủ yếu giảm nước trong cơ thể, đồng thời có thể gây hại cho sức khỏe. Chân ái của nữ ca sĩ là các phương pháp tự nhiên như: Ăn uống hợp lý, khoa học và tập luyện.