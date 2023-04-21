Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ chồng và cách xử lý va chạm trong cuộc sống hôn nhân 'siêu chất' khiến chị em phải gật đầu tán dương

Võ Hạ Trâm cho biết, cô và chồng luôn dành cho nhau sự tin tưởng và không ngại lắng nghe, thay đổi tốt hơn.

Với Võ Hạ Trâm, cô không nó khái niệm giữ chồng mà cả hai tự giữ nhau. Nữ ca sĩ tâm sự rằng cô và chồng Vikas gặp nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành, có những kinh nghiệm trong cuộc sống để biết những giá trị nào chúng ta cần giữ gìn. Cả hai luôn luôn trân trọng nhau với tâm thế bảo vệ gia đình, bảo vệ tình yêu. Cô luôn tin tưởng chồng mình. Với người Ấn, văn hóa của họ gia đình là điều quan trọng nhất. Nếu như họ phản bội gia đình là điều xã hội không chấp nhận và cảm thấy nhục nhã nếu rơi vào tình huống đó. Cô không nó khái niệm giữ chồng mà cả hai tự giữ nhau - Ảnh: Internet Võ Hạ Trâm đặt niềm tin tuyệt đối vào ông xã. Cô chia sẻ Vikas là người có tự tôn rất cao, được dạy từ bố đó là phải biết đối xử thật tốt phụ nữ như cách mà bố anh đã đối xử với mẹ anh ấy. Lúc mà ông sắp mất, hơi thở cuối cùng ông vẫn nằm trong vòng tay yêu thương của bà. Đến bây giờ, nhắc đến bố mẹ anh vẫn rơi nước mắt, đó là tình cảm và những giá trị truyền thống gia đình mà Vikas đã có được đem vào gia đình của anh ấy.

Vikas cũng xem cô như một người vợ bé bỏng để anh bảo vệ, nâng niu và yêu thương - Ảnh: FBNV Lúc nào, Vikas cũng xem cô như một người vợ bé bỏng để anh bảo vệ, nâng niu và yêu thương. Bất cứ một người nào làm cô buồn anh cũng sẵn sàng đứng ra để bảo vệ. Nữ ca sĩ cảm thấy biết ơn Vikas, biết giá trị của người đàn ông này. Gia đình của họ là một khối vững chắc không thể lay chuyển được. Dù ra đường cũng không ngắm nhìn những người phụ nữ khác mà chỉ tập trung biết vợ. Vikas chỉ có đi làm và về nhà với gia đình. Vikas chỉ có đi làm và về nhà với gia đình - Ảnh: FBNV Võ Hạ Trâm cũng hay đăng ảnh gia đình giản dị, chia sẻ niềm hạnh phúc trong các dịp kỉ niệm với ông xã Vikas và con. Từ khi đón con gái đầu lòng hồi tháng 7.2021, hạnh phúc gia đình của Võ Hạ Trâm ngày càng viên mãn. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhỏ và những hoạt động thường ngày của mẹ bỉm sữa.

Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhỏ và chồng - Ảnh: FBNV Trước khi tìm thấy “bến đỗ” bình yên bên ông xã Vikas, Võ Hạ Trâm từng có khoảng thời gian dài lẻ bóng sau khi phải chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu. Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận đường tình duyên của cô lận đận. Võ Hạ Trâm từng tiết lộ khi là sinh viên năm 2, bản thân từng yêu say đắm một người nhưng rồi lại bị người yêu phản bội. Sau đó, cô mở lòng đón nhận tình yêu mới nhưng hai mối tình tiếp theo đều đổ vỡ vì quan điểm sống khác biệt. Chỉ khi gặp gỡ Vikas, cô mới dần lấy lại niềm tin vào tình yêu. Nữ ca sĩ bị ông xã hơn 12 tuổi chinh phục nhờ tính cách hài hước, lạc quan nhưng không kém phần bao dung và sâu sắc. Nữ ca sĩ bị ông xã hơn 12 tuổi chinh phục nhờ tính cách hài hước, lạc quan - Ảnh: Internet

Võ Hạ Trâm tiết lộ hôn nhân 4 năm viên mãn với chồng ngoại quốc khiến ai cũng ngưỡng mộ: 'Chưa bao giờ cãi vã' Võ Hạ Trâm tiết lộ rằng, cô và ông xã người Ấn Độ thấu hiểu và yêu thương nhau, cùng nhau xây đắp gia đình và thậm chí là 'chưa bao giờ cãi vã'.

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