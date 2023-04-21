Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ chồng và cách xử lý va chạm trong cuộc sống hôn nhân 'siêu chất' khiến chị em phải gật đầu tán dương

Hậu trường 21/04/2023 09:24

Võ Hạ Trâm cho biết, cô và chồng luôn dành cho nhau sự tin tưởng và không ngại lắng nghe, thay đổi tốt hơn.

Với Võ Hạ Trâm, cô không nó khái niệm giữ chồng mà cả hai tự giữ nhau. Nữ ca sĩ tâm sự rằng cô và chồng Vikas gặp nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành, có những kinh nghiệm trong cuộc sống để biết những giá trị nào chúng ta cần giữ gìn. Cả hai luôn luôn trân trọng nhau với tâm thế bảo vệ gia đình, bảo vệ tình yêu. Cô luôn tin tưởng chồng mình. Với người Ấn, văn hóa của họ gia đình là điều quan trọng nhất. Nếu như họ phản bội gia đình là điều xã hội không chấp nhận và cảm thấy nhục nhã nếu rơi vào tình huống đó.

Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ chồng và cách xử lý va chạm trong cuộc sống hôn nhân 'siêu chất' khiến chị em phải gật đầu tán dương - Ảnh 1
Cô không nó khái niệm giữ chồng mà cả hai tự giữ nhau - Ảnh: Internet

Võ Hạ Trâm đặt niềm tin tuyệt đối vào ông xã. Cô chia sẻ Vikas là người có tự tôn rất cao, được dạy từ bố đó là phải biết đối xử thật tốt phụ nữ như cách mà bố anh đã đối xử với mẹ anh ấy. Lúc mà ông sắp mất, hơi thở cuối cùng ông vẫn nằm trong vòng tay yêu thương của bà. Đến bây giờ, nhắc đến bố mẹ anh vẫn rơi nước mắt, đó là tình cảm và những giá trị truyền thống gia đình mà Vikas đã có được đem vào gia đình của anh ấy. 

Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ chồng và cách xử lý va chạm trong cuộc sống hôn nhân 'siêu chất' khiến chị em phải gật đầu tán dương - Ảnh 2
Vikas cũng xem cô như một người vợ bé bỏng để anh bảo vệ, nâng niu và yêu thương - Ảnh: FBNV

Lúc nào, Vikas cũng xem cô như một người vợ bé bỏng để anh bảo vệ, nâng niu và yêu thương. Bất cứ một người nào làm cô buồn anh cũng sẵn sàng đứng ra để bảo vệ. Nữ ca sĩ cảm thấy biết ơn Vikas, biết giá trị của người đàn ông này. Gia đình của họ là một khối vững chắc không thể lay chuyển được. Dù ra đường cũng không ngắm nhìn những người phụ nữ khác mà chỉ tập trung biết vợ. Vikas chỉ có đi làm và về nhà với gia đình. 

Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ chồng và cách xử lý va chạm trong cuộc sống hôn nhân 'siêu chất' khiến chị em phải gật đầu tán dương - Ảnh 3
Vikas chỉ có đi làm và về nhà với gia đình - Ảnh: FBNV

Võ Hạ Trâm cũng hay đăng ảnh gia đình giản dị, chia sẻ niềm hạnh phúc trong các dịp kỉ niệm với ông xã Vikas và con. Từ khi đón con gái đầu lòng hồi tháng 7.2021, hạnh phúc gia đình của Võ Hạ Trâm ngày càng viên mãn. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhỏ và những hoạt động thường ngày của mẹ bỉm sữa.

Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ chồng và cách xử lý va chạm trong cuộc sống hôn nhân 'siêu chất' khiến chị em phải gật đầu tán dương - Ảnh 4
Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhỏ và chồng - Ảnh: FBNV

Trước khi tìm thấy “bến đỗ” bình yên bên ông xã Vikas, Võ Hạ Trâm từng có khoảng thời gian dài lẻ bóng sau khi phải chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu. Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận đường tình duyên của cô lận đận. Võ Hạ Trâm từng tiết lộ khi là sinh viên năm 2, bản thân từng yêu say đắm một người nhưng rồi lại bị người yêu phản bội. Sau đó, cô mở lòng đón nhận tình yêu mới nhưng hai mối tình tiếp theo đều đổ vỡ vì quan điểm sống khác biệt. Chỉ khi gặp gỡ Vikas, cô mới dần lấy lại niềm tin vào tình yêu. Nữ ca sĩ bị ông xã hơn 12 tuổi chinh phục nhờ tính cách hài hước, lạc quan nhưng không kém phần bao dung và sâu sắc.

Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ bí quyết giữ chồng và cách xử lý va chạm trong cuộc sống hôn nhân 'siêu chất' khiến chị em phải gật đầu tán dương - Ảnh 5
Nữ ca sĩ bị ông xã hơn 12 tuổi chinh phục nhờ tính cách hài hước, lạc quan - Ảnh: Internet

 

Võ Hạ Trâm tiết lộ hôn nhân 4 năm viên mãn với chồng ngoại quốc khiến ai cũng ngưỡng mộ: 'Chưa bao giờ cãi vã'

Võ Hạ Trâm tiết lộ hôn nhân 4 năm viên mãn với chồng ngoại quốc khiến ai cũng ngưỡng mộ: 'Chưa bao giờ cãi vã'

 Võ Hạ Trâm tiết lộ rằng, cô và ông xã người Ấn Độ thấu hiểu và yêu thương nhau, cùng nhau xây đắp gia đình và thậm chí là 'chưa bao giờ cãi vã'.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Hạ Linh Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ Cuộc sống các sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 19 phút trước
Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Tâm sự 21 phút trước
Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tâm sự 24 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Tâm sự 29 phút trước
Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Tâm sự 32 phút trước
Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Tâm sự 32 phút trước
Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Tâm sự 37 phút trước
Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Tâm sự 37 phút trước
Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Tâm sự 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'