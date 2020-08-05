Vợ đẹp con ngoan và sự nghiệp rực rỡ, MC Quyền Linh bất ngờ nói điều này về nghệ sĩ

MC Quyền Linh trải lòng về nỗi khổ của những người nổi tiếng. Anh nhận được sự cảm thông của nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải bài viết chia sẻ về nỗi lòng của người nổi tiếng. Ông bố hai con muốn công chúng hiểu rằng, nghệ sĩ cũng chỉ là những người bình thường, có vui buồn và cảm xúc. Tuy nhiên, họ luôn cố giấu đi cảm xúc thật của bản thân vì tiếng cười và niềm vui của khán giả.

MC Quyền Linh được yêu mến bởi sự chân chất, gần gũi - Ảnh: FB

Quyền Linh chia sẻ: "Nghệ sĩ cũng là những con người hết sức bình thường, cũng vui buồn, hỉ nộ ái ố. Nhưng nghệ sĩ là những người luôn luôn giấu đi những nỗi buồn riêng của mình để đem niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Nhiều lúc suy nghĩ không biết mình có phải nghệ sĩ không nữa”.

Kèm theo đó, "MC quốc dân" còn đăng tải loạt ảnh bình dị trên phim trường và trong cuộc sống thường ngày. Không quần áo đắt tiền, Quyền Linh được mến mộ bởi sự dân dã với áo thun, dép tổ ong.

Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận đồng cảm, động viên MC Quyền Linh - Ảnh: FB

Tổ ấm viên mãn của MC Quyền Linh bên vợ và hai con gái - Ảnh: FB

Bên cạnh sự nghiệp thành công, MC Quyền Linh được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Dù bận rộn công việc nhưng ông mai của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha tốt. Sau hơn 10 năm chung sống, Quyền Linh và Dạ Thảo có cuộc sống giàu có, cơ ngơi đồ sộ bên hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn.

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