Vợ cũ MC Thành Trung khoe ảnh tắm bồn 'bỏng mắt' cùng chồng Tây khiến dân tình đỏ mặt

Sau khi ly hôn với MC Thành Trung, ca sĩ Thu Phượng tìm được cho mình bến đỗ mới là chồng ngoại quốc.

Ca sĩ Thu Phượng được biết đến nhiều qua cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" năm 2004, "Sao Mai" năm 2007 và "Sao Mai Điểm Hẹn" năm 2008 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô kết hôn cùng MC Thành Trung, cả hai có với nhau một người con (bé Zon), sau đó tuyên bố ly hôn vào năm 2009. Sau đó, nữ ca sĩ Nam tiến và bắt đầu hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn. Tuy nhiên vì vấn đề thanh quản cô đã quyết định chuyển hướng kinh doanh online và thỉnh thoảng dạy thanh nhạc.

Nữ ca sĩ Thu Phượng Ca sĩ Thu Phượng từng có cuộc hôn nhân cùng với MC Thành Trung cả hai ly hôn vào năm 2009 Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thành Trung, Thu Phượng tái hôn với chồng ngoại quốc là một giáo viên người Hà Lan, được biết anh rất hiền lành và yêu thương con riêng của vợ. Hiện tại cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ rất hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cùng chồng Tây. Mới đây nhất, cô khiến dân tình ''nóng mắt'' khi diện bikini gợi cảm khoe cơ thể nuột nà bên cạnh chồng, hơn hết nữ ca sĩ còn là hình ảnh vui vẻ tắm bồn chung với chồng.

Chồng của tây của nữ ca sĩ Thu Phượng là một giáo viên ngoại ngữ người Hà Lan

Nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh tắm bồn cùng chồng Tây khiến dân tình ''đỏ mặt'' Cơ thể săn chắc của cô ở độ tuổi U40 vạn người mê Thu Phượng tung loạt ảnh khoe body quyến rũ bên chồng tây đầy lãng mạn Ngoài ra, Thu Phượng còn gửi lời ''đường mật'' đến ông xã rằng: ''Cám ơn anh đã luôn yêu chiều em, bà vợ khoái chụp ảnh, yêu chiều Zon, thương 2 mẹ con vô điều kiện. Up ảnh sống ảo nhưng niềm vui và hạnh phúc là thật nha!". Bên dưới bình luận, nhiều người gửi lời chúc phúc vì cuối cùng cô cũng đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nữ ca sĩ và cô con gái Zon xinh đẹp giống mẹ Về phần MC Thành Trung, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh đã tái hôn với vợ 9X Ngọc Hương vào cuối tháng 3/2017 sau 3 năm yêu nhau. Năm 2020, cặp đôi hạnh phúc đón chào hai con trai sinh đôi kháu khỉnh, được gọi tên thân mật là Goku và Daino. MC Thành Trung cũng đang rất hạnh phúc với người vợ hiện tại Dù cả Thu Phượng và MC Thành Trung đã đường ai nấy đi nhưng nữ ca sĩ vẫn để con gặp bố và cho phép MC Thành Trung đưa bé Zon đi chơi. Cả hai tuy nhiều lần bị ''soi'' thái độ bằng mặt không bằng lòng nhưng vẫn làm tròn bổn phận của một người làm cha làm mẹ đối với cô công chúa nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-mc-thanh-trung-khoe-anh-tam-bon-bong-mat-cung-chong-tay-khien-dan-tinh-do-mat-582184.html