MC Thành Trung bị đào lại phát ngôn làm giàu trên mạng: 'Những người đang dạy làm giàu, thì chính những người ấy lại rất nghèo'

Dù là phát ngôn cũ, thế nhưng quan điểm của MC Thành Trung bất ngờ được cư dân mạng đào lại, gây xôn xao dư luận.

Với lối dẫn chương trình khéo léo, duyên dáng, MC Thành Trung là chủ xị của nhiều chương trình truyền hình và là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả. Năm 2020, khi là host của chương trình Cơ Hội Cho Ai?, nam MC từng có phát ngôn về các lớp dạy làm giàu khiến cư dân mạng tranh cãi. Thành Trung từng có phát ngôn gây tranh cãi về các lớp dạy làm giàu Cụ thể, MC Thành Trung cho biết: "Để truyền được cảm hứng cho người khác, thì bản thân chúng ta phải là một tấm gương. Tôi hay nói vui với mọi người rằng những người đang dạy làm giàu, thì chính những người ấy lại rất nghèo. Những người ấy đang đi dạy người khác làm giàu, để làm giàu cho chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta muốn làm gương cho người khác thì chúng ta phải vững chắc, phải có những thành tích, thành tựu trong công việc lẫn cuộc sống trước đã, thì mới có thể truyền cảm hứng được".

Làm rõ hơn về việc có quan điểm như vậy, nam MC cho biết: "Trong vòng khoảng 3 năm nay thì nở rộ các lớp dạy làm giàu, những người dạy làm giàu. Tôi chưa có cơ hội tham gia những lớp đó, nhưng tôi đã có dịp xem qua một vài video. Điều buồn cười là những người dạy làm giàu lại thu tiền của những người học làm giàu. Tôi nghĩ rằng những giá trị thật sự không chỉ là miễn phí để chia sẻ, mà phài đến từ những người có chỗ đứng trong xã hội, có những thành tựu được xã hội công nhận. Một số người dạy làm giàu, nhưng họ chưa có thành tựu trong cuộc sống, trong xã hội. Vậy thì lấy gì họ dạy người khác? Nếu những người dạy ở những trường về kinh doanh, tôi không nói gì vì đó là những người đã chọn công việc sư phạm. Tôi nghĩ rằng nếu sau này tôi dạy một ai đó làm người dẫn chương trình, thì tôi đủ uy tín chứ. Bởi vì tôi đã có những thành tựu của mình trong cuộc sống, trong công việc. Tôi nhận được sự công nhận từ một bộ phận khán giả. Tôi mong những người dạy làm giàu cũng như vậy, đừng lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin, hoặc những người không có trình độ, để rồi thu tiền một cách không có tâm".

Phát ngôn của nam MC gây ra nhiều tranh cãi trên "cõi mạng" Ngay lập tức, trên mạng xã hội đã phân ra 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Một bên thì ủng hộ và đồng tình với ý kiến của Thành Trung, trong khi số khác lại cho rằng nam MC đang "vơ đũa cả nắm". Một số cư dân mạng để lại bình luận về quan điểm này của Thành Trung:"Mình thấy anh này có nói gì sai đâu, càng ngày lừa đảo nhan nhản cả thôi"; "Mình thấy Thành Trung nói như thế thì tội cho mấy chuyên gia uy tín, làm việc có tâm lắm"; "Học làm giàu không xấu, nhưng quan trọng phải tỉnh táo xem xét đâu là nơi uy tín để học"; "Đừng vội tin những lời đường mật mà "tiền mất tật mang" nha mấy bạn"... Thành Trung dẫn dắt nhiều chương trình của đài truyền hình Việt Nam nhờ lối diễn duyên dáng, thu hút MC Thành Trung, sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt trong nhiều năm trở lại đây. Sở hữu tài ăn nói dí dỏm, hài hước và ngoại hình ưa nhìn, Thành Trung nhận được nhiều lời mời dẫn dắt cho các chương trình, liveshow nổi tiếng như Gala Sinh viên - Gặp nhau cuối năm, The Remix 2016, Đừng để tiền rơi, Không giới hạn - Sasuke, Quý Ông Đại Chiến, Cơ hội cho ai...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-thanh-trung-bi-dao-lai-phat-ngon-lam-giau-tren-mang-nhung-nguoi-dang-day-lam-giau-thi-chinh-nhung-nguoi-ay-lai-rat-ngheo-449462.html