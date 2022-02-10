Nữ MC đình đám của VTV6 công khai 'tố' mẹ ruột 'quỵt tiền' trên MXH, con số được tiết lộ khiến CĐM 'SỐC nặng'

Cô nàng MC của VTV6 đã đăng tải hình ảnh mẹ ruột, đồng thời công khai đòi tiền đấng sinh thành ngay trên MXH.

Mới đây, nữ MC Mù Tạt có bài đăng gây chú ý khi trực tiếp tố mẹ ruột "quỵt tiền". Điều gây bất ngờ và khiến dư luận xôn xao hơn cả là số tiền vỏn vẹn 200.000 đồng. Cô nàng đã đăng tải hình ảnh mẹ ruột, đồng thời công khai đòi tiền đấng sinh thành ngay trên MXH. Gia đình của nữ MC đình đám Bữa Trưa Vui Vẻ - Ảnh: Internet Theo nữ MC, vị phụ huynh nợ cô tiền công chụp ảnh nhưng đến nay vẫn chưa chịu trả. Giải thích lý do đòi tiền mẹ ruột, Mù Tạt cho hay dù là mẹ con nhưng tiền nong phải nên rành mạch.

Bài đăng của MC Mù Tạt - Ảnh chụp màn hình "Không dám khai ra đây là vợ ông Quốc Toản luôn. Vẫn nợ mình 200 nghìn tiền ảnh chưa trả nên bóc phốt. Mẹ con thật nhưng tiền nong cũng nên rõ ràng chứ", cô viết. Màn công khai "đòi nợ" mẹ của Mù Tạt lại khiến mọi người bật cười. Nữ MC đòi tiền chỉ là phụ còn khoe mẹ mình mới là chính. Nhan sắc của "đáng sinh thành" nữ MC được CĐM đánh giá là không phải dạng vừa.

Trong ảnh, mẹ ruột của nữ MC Bữa Trưa Vui Vẻ xõa tóc, khoác áo tắm khoe trọn nhan sắc mặn mà và được nhận xét là "một 9 một 10" với con gái. Bình luận của người thân và bạn bè đều dành lời khen cho nhan sắc của mẹ MC Huyền Trang - Ảnh chụp màn hình MC/BTV Mù Tạt tên thật là Nguyễn Huyền Trang. Cô sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt xinh xắn cùng gu thời trang hiện đại, 9X được xem là một trong những MC trẻ trung nhất của VTV6. Tên tuổi của cô nàng gắn liền với chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Ngoài ra, Huyền Trang còn tham gia đóng phim. Nữ MC 9X góp mặt trong nhiều tác phẩm như 5S Plus Online, Sắc Màu Phái Đẹp, Mê Cung... hay mới đây nhất là Mặt Nạ Hạnh Phúc, 11 Tháng 5 Ngày.

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