Vợ cũ Hoài Lâm nói 'một lời cuối cùng' về vấn đề chu cấp nuôi con hậu ly hôn

Trước những lời bàn tán không hay của dư luận xoay quanh vấn đề chu cấp tiền nuôi 2 con, Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm vừa lên tiếng.

Thông tin Hoài Lâm và Bảo Ngọc "đường ai nấy đi" sau gần 10 năm bên nhau thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi. Bởi, cả hai đã từng vượt qua rất nhiều sóng gió để đến bên nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên an ủi, vợ cũ Hoài Lâm nhận về không ít bình luận chỉ trích, bàn tán xoay quanh những vấn đề hậu ly hôn.

Bảo Ngọc và Hoài Lâm xác nhận ly hôn sau nhiều năm bên nhau - Ảnh: FB

Mới đây, Bảo Ngọc vừa lên tiếng "một lần nói hết" về vấn đề quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng trên trang cá nhân: "1 lời cuối cùng, mình không đòi chu cấp bất kì 1 đồng nào từ ba Gà Cún, mình không cần, và sau này cũng không cần, và toà cũng đã phán quyết là mình không cần trợ cấp rồi, nên đừng có nói vừa có tiền vừa có con, mình không rẻ rúng như vậy, cám ơn!".

Cô cho biết không đòi tiền cấp dưỡng từ chồng cũ Hoài Lâm - Ảnh: FB

Bảo Ngọc khẳng định không hối hận vì quyết định của quá khứ - Ảnh: FB

Sau lời xác nhận ly hôn vào khuya 25/6, Bảo Ngọc mong muốn khép lại ồn ào cá nhân. Cô muốn cuộc sống của mình và 2 con được bình yên.

"Mami, Gà, Cún và bình yên... Cảm ơn mọi người nhiều lắm, bất kỳ vấn đề gì cũng sẽ có 2 ý kiến, 2 bề mặt. Em không tranh cãi, không giải thích, mọi chuyện đã dừng lại hết từ hôm qua rồi.

Và thật sự cứ nghĩ em sẽ phải một mình, nhưng thật ra không như vậy. Nhiều người yêu thương và lo cho mình đến vậy, đối với riêng bản thân em thì là quá đủ rồi. Chúc mọi người luôn an yên, đừng mất niềm tin vào tình yêu. Bằng cách này hoặc cách khác, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Trân trọng", Bảo Ngọc viết.

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