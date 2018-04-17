Vợ chồng Lâm Khánh Chi rủ nhau 'trốn' lên núi tình tứ

Lâm Khánh Chi khiến fan thích thú khi chia sẻ loạt ảnh hai vợ chồng tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên bờ suối.

Từ ngày kết hôn với chồng kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi hạn chế đi show và dành nhiều thời gian cho gia đình. Đôi vợ chồng quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Tại các sự kiện giải trí hay những buổi đi chơi bên ngoài, cặp đôi "đũa lệch" luôn quất quít nhau như sam khiến ai nhìn cũng phải ghen tỵ. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi chơi bên bờ suối với Phi Hùng và bạn bè. "Người đẹp chuyển giới" gây bất ngờ khi khoe vóc dáng thon gọn, đôi chân thon dài và vòng eo thon thả sau thời gian giảm cân. Những khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng cũng là đề tài nhận được sự bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng.

Lâm Khánh Chi gối đầu lên bụng chồng cực tình cảm - Ảnh: FBNV

Hai vợ chồng ghi lại nhiều khoảnh khắc ý nghĩa - Ảnh: FBNV

Dù thua vợ 8 tuổi nhưng Phi Hùng luôn là bờ vai vững chắc cho Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV

Vóc dáng Lâm Khánh Chi càng ngày càng thon thả - Ảnh: FBNV

Có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Lâm Khánh Chi trẻ đẹp ra nhiều - Ảnh: FBNV

Dân mạng hoảng hốt với mặt mộc của Lâm Khánh Chi Đăng ảnh khoe mặt mộc và chân thon dài, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ vì quá khác so với ngày thường.

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