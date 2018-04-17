Vợ chồng Lâm Khánh Chi rủ nhau 'trốn' lên núi tình tứ

Lâm Khánh Chi khiến fan thích thú khi chia sẻ loạt ảnh hai vợ chồng tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên bờ suối.
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Từ ngày kết hôn với chồng kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi hạn chế đi show và dành nhiều thời gian cho gia đình. Đôi vợ chồng quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Tại các sự kiện giải trí hay những buổi đi chơi bên ngoài, cặp đôi "đũa lệch" luôn quất quít nhau như sam khiến ai nhìn cũng phải ghen tỵ. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi chơi bên bờ suối với Phi Hùng và bạn bè. "Người đẹp chuyển giới" gây bất ngờ khi khoe vóc dáng thon gọn, đôi chân thon dài và vòng eo thon thả sau thời gian giảm cân. Những khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng cũng là đề tài nhận được sự bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng.