Dân mạng hoảng hốt với mặt mộc của Lâm Khánh Chi

Đăng ảnh khoe mặt mộc và chân thon dài, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ vì quá khác so với ngày thường.

Thường xuyên xuất hiện với lớp trang điểm kỹ càng, Lâm Khánh Chi được nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp nữ tính, sắc sảo. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả thắc mắc "Người đẹp chuyển giới" trông ra sao khi để mặt mộc.

Đáp lại những câu hỏi của khán giả, mới đây giọng ca Sầu lẻ bóng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh để mặt mộc hoàn toàn. Như một lời đáp trả cho các anti-fan, mỹ nhân sinh năm 1978 khiến tất cả mọi người đều "há hốc mồm" khi khoe làn da trắng mịn, gương mặt tươi tắn và đôi chân thon dài.

Lâm Khánh Chi khoe mặt mộc quyến rũ, làn da trắng mịn - Ảnh: FBNV

Dường như, Lâm Khánh Chi đẹp hơn sau khi kết hôn cùng chồng trẻ - Ảnh: FBNV

Đôi chân thon dài của 'Mỹ nhân chuyển giới' - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù không đụng đến mỹ phẩm nhưng Lâm Khánh Chi vẫn có thần thái quyến rũ đến bất ngờ. Tuy vậy, cũng không ít người cho rằng nữ ca sĩ đã dùng phần mềm chỉnh sửa anh để tút lại nhan sắc, bởi diện mạo của cô trông khá rất nhiều so với khi đi sự kiện. Trước đây, Lâm Khánh Chi cũng không ít lần lộ mặt mộc kém sắc gây thất vọng cho nhiều người.

Mặt mộc gây thất vọng của Lâm Khánh Chi trước đây - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi trải qua rất nhiều ca phẫu thuật để có vẻ đẹp hiện tại - Ảnh: Internet

Khó nhận ra Lâm Khánh Chi trẻ đẹp như gái 18 nhờ đổi kiểu tóc này Thay vì mái tóc khá dài uốn xoăn bồng bềnh thường thấy, Lâm Khánh Chi thay đổi kiểu tóc ngắn khiến fan xôn xao vì độ trẻ trung, xinh đẹp.

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