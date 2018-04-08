Lâm Khánh Chi lộ hình xăm nhạy cảm khi đăng ảnh hở bạo

Hậu trường 08/04/2018 16:05

"Người đẹp chuyển giới" Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ khi để lộ hình xăm cỡ lớn ở bắp chân trái.

Mới đây, Lâm Khánh Chi đã thực hiện bộ ảnh bán khỏa thân để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân.

Trong Không gian phòng tắm sang trọng, “Người đẹp chuyển giới” chỉ khoác hờ chiếc áo trắng mỏng, để lộ vòng một căng tròn, vòng 3 săn chắc và đặc biệt là đôi chân thon dài đến khó tin. Ở một số bức ảnh, mỹ nhân sinh năm 1977 còn bạo dạn cởi hẳn áo ngoài, chỉ mặc độc nhất chiếc quần bikini nhỏ xíu. 

Lâm Khánh Chi lộ hình xăm nhạy cảm khi đăng ảnh hở bạo - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi hở bạo trong bộ ảnh nude hiếm hoi - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi lộ hình xăm nhạy cảm khi đăng ảnh hở bạo - Ảnh 2
"Người đẹp chuyển giới" khoe vóc dáng quyến rũ khó tin - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi lộ hình xăm nhạy cảm khi đăng ảnh hở bạo - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi sở hữu đường cong 'bốc lửa' không hề thua kém mỹ nhân nào trong showbiz - Ảnh: FBNV

Để có được vóc dáng “nóng bỏng” hiện tại, Lâm Khánh Chi tiết lộ rằng cô phải nhịn ăn đến đau dạ dày. 

“Cho dù bộ ảnh này phải đối diện với bao nhiêu lời khen chê không giới hạn thì nàng cũng sẽ không lùi bước, cho dù bị ngã ở đây nàng cũng sẽ không hối hận, bởi ít nhất thì nàng cũng đã cố gắng có được bộ ảnh thật đẹp để làm kỷ niệm thời thanh xuân cho riêng mình", Lâm Khánh Chi tâm sự.

Tuy nhiên, thân hình "bốc lửa" của Lâm Khánh Chi không gây chú ý bằng hình xăm ở bắp chân trái của cô. Tuy không chụp rõ nhưng nhiều người cho rằng hình xăm này có liên quan đến mối tình đặc biệt giữa người đẹp và chồng trẻ Phi Hùng. Trong khi khá nhiều người phản đối việc đàn bà có chồng xăm hình thì cũng không ít người ủng hộ "mỹ nhân chuyển giới", cho rằng cư dân mạng nên tôn trọng sở thích riêng của mỗi người.

Lâm Khánh Chi lộ hình xăm nhạy cảm khi đăng ảnh hở bạo - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi ngày càng đẹp ra nhờ có chồng trẻ chăm sóc chu đáo - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi lộ hình xăm nhạy cảm khi đăng ảnh hở bạo - Ảnh 5
Người đẹp khoe hình xăm cỡ lớn ở bắp chân trái - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi lộ hình xăm nhạy cảm khi đăng ảnh hở bạo - Ảnh 6
Lâm Khánh Chi khoe lưng trần nuột nà - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi siêu quyến rũ kể cuộc sống hiện tại trải đầy hoa hồng

Lâm Khánh Chi siêu quyến rũ kể cuộc sống hiện tại trải đầy hoa hồng

"40 tuổi Lâm Khánh Chi là một người phụ nữ thành công cùng Trần Phi Hùng chính thức vẽ tô cuộc sống với gam màu hồng đầy hạnh phúc" - người đẹp bày tỏ.

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