Việt Trinh khóc ướt gối, ước thời gian quay lại để chuộc lỗi với mẹ

Hậu trường 23/05/2018 13:27

Những dòng chia sẻ của Việt Trinh về người mẹ quá cố khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Mới đây, Việt Trinh bất ngờ đăng tải bức ảnh thuở bé bên mẹ cùng dòng tâm sự xúc động. Nữ diễn viên kể rằng vừa nằm mơ thấy mẹ về, những ký ức đẹp tái hiện trong giấc ngủ khiến chị nhiều lần bật khóc ướt gối. Qua bức tâm thư chia sẻ trên trang cá nhân, Việt Trinh bày tỏ nỗi nhớ dành cho người mẹ đã mất và mong muốn thời gian quay trở lại để chuộc những lỗi lầm.

"Con vừa nằm mơ thấy má! Con chở má đi chơi. Cũng bộ đồ đó! Mái tóc đó, giọng nói đó, dáng người đó. Trong mơ con đã khóc rất nhiều... giật mình dậy nước mắt ướt đẫm gương mặt con.

Con nhắm mắt lại cố ngủ tiếp để được thấy má nữa mà không đc. Con nhớ má quá má ơi! Ước gì thời gian quay lại... con không đi làm nhiều nữa để được bên cạnh má. Chăm sóc má như anh Dũng. Con có lỗi với má nhiều lắm... con cầu nguyện Phật thuơng con cho con được nhiều đời nhiều kiếp nữa vẫn được làm con của má. Để được chuộc lỗi,  để được thương yêu và chiều chuộng má.

Ước gì thời gian quay lại để con được chở má đi chơi, được ôm má bằng xương bằng thịt chứ không gặp má trong mơ nữa.... má ơi...!", Việt Trinh viết.

Việt Trinh khóc ướt gối, ước thời gian quay lại để chuộc lỗi với mẹ - Ảnh 1
Việt Trinh chia sẻ những dòng tâm sự xúc động về người mẹ đã khuất - Ảnh: FBNV

Việt Trinh là cái tên quen thuộc với rất nhiều khán giả thế hệ 7X, 8X đời đầu. Chị từng được xem là minh tinh làng điện ảnh với nhiều vai diễn để đời, in đậm trong tâm trí hàng triệu người dân Việt Nam như: Người đẹp Tây Đô, Những đóa hoa tình yêu, Câu chuyện cuối mùa Thu... Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì Việt Trinh lại quyết định ở ẩn và bí mật lấy chồng, sinh con. Cách đây vài năm, chị quay lại với điện ảnh trong vai trò đạo diễn và chia sẻ khá nhiều câu chuyện buồn về cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Sau những đổ vỡ, Việt Trinh chấp nhận cảnh sống một mình chăm sóc con trai 9 tuổi. 

Cách đây ít lâu, người đẹp gây bất ngờ với tuyên bố sẽ sống một mình đến già. "Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì sẽ ở giá và hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ ở một mình đến suốt đời", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Việt Trinh khóc ướt gối, ước thời gian quay lại để chuộc lỗi với mẹ - Ảnh 2
Việt Trinh chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ thuở bé - Ảnh: Internet
Việt Trinh khóc ướt gối, ước thời gian quay lại để chuộc lỗi với mẹ - Ảnh 3
Việt Trinh khóc vì thấy có lỗi với mẹ quá nhiều - Ảnh: Internet

Việt Trinh rất hay livestream tâm sự với fan nhiều điều trong cuộc sống

 

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