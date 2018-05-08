Sau hàng loạt biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình suốt đời'

Hậu trường 08/05/2018 15:16

Bất ngờ tuyên bố sẽ ở một mình suốt đời, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh khiến dư luận một lần nữa xôn xao về cuộc sống của cô.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Việt Trinh vừa đăng tải loạt hình ảnh nghe giảng đạo tại chùa kèm dòng trạng thái tuyên bố sẽ ở vậy suốt đời. Việt Trinh khẳng định thêm, đây là lời nói thật, không đùa giỡn.

Sau hàng loạt biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình suốt đời' - Ảnh 1
Việt Trinh khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố sẽ ở vậy một mình - Ảnh: FBNV

Việt Trinh chia sẻ đầy tâm trạng: "Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì tôi sẽ ở giá... Và hôm nay, tôi chính thức tuyên bố: Tôi sẽ ở một mình đến suốt đời.

Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi có theo một người chị đi nghe một vị Thầy giảng. Thầy gặp tôi, tự nhiên Thầy nói: Con đi tu làm ni cô đi.

Tôi thật sự không biết Thầy đùa hay thật nhưng tự nhiên lòng tôi nghĩ đến thật nhiều. Nếu đủ duyên là phước báo lớn của tôi. Trước mắt chưa đủ duyên lành thì tôi sẽ rong ruổi theo các chị em đi làm ăn vừa đủ sống. Đi chùa và làm công tác xã hội. Vậy là hạnh phúc. Thấy đủ Là đủ. Đây là lời chân tình. Không đùa giỡn".

Sau hàng loạt biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình suốt đời' - Ảnh 2
Hình ảnh được Người đẹp Tây Đô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước đó, Việt Trinh cũng nhận được nhiều sự đồng cảm khi chia sẻ về cuộc hôn nhân đã mang đến cho cô nhiều tổn thương trong quá khứ. Hiện tại, ở tuổi 45, Việt Trinh đang có cuộc sống bình lặng bên con trai 9 tuổi.

Sau hàng loạt biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình suốt đời' - Ảnh 3
Việt Trinh cũng từng tiết lộ cô đã ly hôn cách đây 9 năm và hiện đang nuôi dưỡng con trai một mình - Ảnh: FBNV
Sau hàng loạt biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình suốt đời' - Ảnh 4
Có thể thấy, nữ diễn viên đang có cuộc sống khá vui vẻ và thoải mái - Ảnh: FBNV
Sau hàng loạt biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình suốt đời' - Ảnh 5
Ở tuổi 45, Việt Trinh vẫn sở hữu sắc đẹp vượt thời gian - Ảnh: FBNV
Bị chê quê mùa, Việt Trinh phản ứng bất ngờ như thế này đây

Bị chê quê mùa, Việt Trinh phản ứng bất ngờ như thế này đây

Nhận phải những lời chê bai về nhan sắc, diễn viên Việt Trinh vẫn mỉm cười và bước qua.

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