Sau hàng loạt biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình suốt đời'

Bất ngờ tuyên bố sẽ ở một mình suốt đời, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh khiến dư luận một lần nữa xôn xao về cuộc sống của cô.
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Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Việt Trinh vừa đăng tải loạt hình ảnh nghe giảng đạo tại chùa kèm dòng trạng thái tuyên bố sẽ ở vậy suốt đời. Việt Trinh khẳng định thêm, đây là lời nói thật, không đùa giỡn.
Việt Trinh chia sẻ đầy tâm trạng: "Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì tôi sẽ ở giá... Và hôm nay, tôi chính thức tuyên bố: Tôi sẽ ở một mình đến suốt đời.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi có theo một người chị đi nghe một vị Thầy giảng. Thầy gặp tôi, tự nhiên Thầy nói: Con đi tu làm ni cô đi.
Tôi thật sự không biết Thầy đùa hay thật nhưng tự nhiên lòng tôi nghĩ đến thật nhiều. Nếu đủ duyên là phước báo lớn của tôi. Trước mắt chưa đủ duyên lành thì tôi sẽ rong ruổi theo các chị em đi làm ăn vừa đủ sống. Đi chùa và làm công tác xã hội. Vậy là hạnh phúc. Thấy đủ Là đủ. Đây là lời chân tình. Không đùa giỡn".
Trước đó, Việt Trinh cũng nhận được nhiều sự đồng cảm khi chia sẻ về cuộc hôn nhân đã mang đến cho cô nhiều tổn thương trong quá khứ. Hiện tại, ở tuổi 45, Việt Trinh đang có cuộc sống bình lặng bên con trai 9 tuổi.