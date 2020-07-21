Viết lời yêu thương cho con trai, Nguyệt Ánh khoe khéo hôn nhân viên mãn bên chồng Ấn Độ

Hậu trường 21/07/2020 14:36

Dù hiếm khi chia sẻ về cuộc sống gia đình, nhưng nụ cười rạng rỡ của diễn viên Nguyệt Ánh chứng tỏ cô đang rất hài lòng với hôn nhân của mình.

Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Là người của công chúng nhưng cô lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là sau khi kết hôn. Mỹ nhân phim "Cổng mặt trời" ít khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên chồng Ấn Độ. Thi thoảng, diễn viên Nguyệt Ánh mới đăng tải một vài khoảnh khắc của con trai cưng lên trang cá nhân.

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Nguyệt Ánh là chân dài kín tiếng của làng giải trí Việt - Ảnh: FB

Mới đây, cô bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật quý tử trước đó. Đây là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa khi cô và chồng Ấn Độ xuất hiện trong cùng một khung hình. Nụ cười hạnh phúc của họ chứng minh hôn nhân đang vô cùng ấm êm.

Nguyệt Ánh viết lời xúc động cho con trai: "Hôm nay đi quay chương trình về con nít. Về đến nhà thì chàng nhỏ đã say giấc nồng. Ngồi ngắm con mà cảm giác hạnh phúc thật ngọt ngào. Mẹ cảm ơn con, tình yêu ngọt ngào của mẹ. Mẹ sẽ cố gắng thật nhiều hoàn thiện mình để làm người bạn thật tốt đồng hành cùng con nhé".

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Hình ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật con trai Nguyệt Ánh không lâu trước - Ảnh: FB
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Cô bày tỏ tình yêu vô bờ với quý tử Nanda - Ảnh: FB

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Nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc của Nguyệt Ánh khi viên mãn cả trong sự nghiệp và gia đình - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc vợ chồng nữ diễn viên âu yếm nhìn nhau chứng tỏ cuộc hôn nhân của họ vô cùng viên mãn - Ảnh: FB

Nguyệt Ánh "lên xe hoa" với chồng người Ấn Độ vào năm 2017. 1 năm sau hôn lễ kín đáo, vợ chồng cô hân hoan chào đón con trai đầu lòng. Dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng cặp đôi vẫn sống rất hòa hợp. Ông xã Ấn Độ hết lòng yêu thương vợ con và ủng hộ nữ diễn viên theo đuổi đam mê diễn xuất.

Nguyệt Ánh khoe ảnh bên chồng Ấn Độ và con trai, chứng minh hôn nhân viên mãn

Nguyệt Ánh khoe ảnh bên chồng Ấn Độ và con trai, chứng minh hôn nhân viên mãn

Diễn viên Nguyệt Ánh nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh ông xã Ấn Độ trong ngày sinh nhật 2 tuổi của quý tử đầu lòng.

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