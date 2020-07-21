Viết lời yêu thương cho con trai, Nguyệt Ánh khoe khéo hôn nhân viên mãn bên chồng Ấn Độ

Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Là người của công chúng nhưng cô lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là sau khi kết hôn. Mỹ nhân phim "Cổng mặt trời" ít khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên chồng Ấn Độ. Thi thoảng, diễn viên Nguyệt Ánh mới đăng tải một vài khoảnh khắc của con trai cưng lên trang cá nhân.

Nguyệt Ánh là chân dài kín tiếng của làng giải trí Việt - Ảnh: FB

Mới đây, cô bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật quý tử trước đó. Đây là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa khi cô và chồng Ấn Độ xuất hiện trong cùng một khung hình. Nụ cười hạnh phúc của họ chứng minh hôn nhân đang vô cùng ấm êm.