Nguyệt Ánh khoe ảnh bên chồng Ấn Độ và con trai, chứng minh hôn nhân viên mãn

Tối 5/7, diễn viên Nguyệt Ánh và ông xã Kilaparthy Eswar Raochia tổ chức tiệc mừng con trai Nanda tròn 2 tuổi. Vốn là người sống khép kín, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" không tổ chức linh đình mà làm tiệc đơn giản tại nhà riêng và mời những người thân, bạn bè đến chung vui.

Không cần lên tiếng giải thích, hình ảnh này đủ chứng minh Nguyệt Ánh đang sở hữu gia đình ấm êm - Ảnh: FB

Cô và chồng hạnh phúc thổi nến cùng quý tử - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh được chia sẻ, vợ chồng Nguyệt Ánh diện đồ đơn giản, cùng thổi nến và cắt bánh với quý tử đầu lòng. Đây là lần hiếm hoi ông xã người Ấn Độ công khai xuất hiện bên vợ và con trai. Nụ cười rạng rỡ của 3 thành viên trong gia đình nữ diễn viên chứng minh tổ ấm của họ đang rất viên mãn.