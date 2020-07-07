Nguyệt Ánh khoe ảnh bên chồng Ấn Độ và con trai, chứng minh hôn nhân viên mãn

Diễn viên Nguyệt Ánh nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh ông xã Ấn Độ trong ngày sinh nhật 2 tuổi của quý tử đầu lòng.
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Tối 5/7, diễn viên Nguyệt Ánh và ông xã Kilaparthy Eswar Raochia tổ chức tiệc mừng con trai Nanda tròn 2 tuổi. Vốn là người sống khép kín, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" không tổ chức linh đình mà làm tiệc đơn giản tại nhà riêng và mời những người thân, bạn bè đến chung vui.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, vợ chồng Nguyệt Ánh diện đồ đơn giản, cùng thổi nến và cắt bánh với quý tử đầu lòng. Đây là lần hiếm hoi ông xã người Ấn Độ công khai xuất hiện bên vợ và con trai. Nụ cười rạng rỡ của 3 thành viên trong gia đình nữ diễn viên chứng minh tổ ấm của họ đang rất viên mãn.
Tròn 2 tuổi, bé Nanda rất kháu khỉnh và quấn quýt mẹ không rời. Mang trong mình 2 dòng máu Việt - Ấn, con trai Nguyệt Ánh khiến dân mạng "tan chảy" với diện mạo đáng yêu. Cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, đặc biệt là làn da trắng của bà mẹ nổi tiếng.
Trước đó, nữ diễn viên giúp con trai thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi. Cô viết: "Cảm giác bình yên và hạnh phúc ngọt ngào khi Nanda yêu lớn lên từng ngày. Cậu bé giàu tình cảm và nhiều cảm xúc của mẹ. Mẹ yêu con”.
Nguyệt Ánh kết hôn với chồng ngoại quốc vào tháng 3/2017. Sau hôn lễ kín đáo, nữ diễn viên vẫn ở trong nước làm việc. Lấy chồng Ấn Độ nhưng cô không áp lực chuyện làm dâu. Bởi, Nguyệt Ánh và chồng đều sống và làm việc ở Việt Nam, thi thoảng mới sang quê chồng chơi.