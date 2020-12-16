Việt Hương bức xúc đỉnh điểm khi có kẻ mạo danh vợ NS Chí Tài mượn hơn 100 triệu để lo tang lễ cho chồng

Hậu trường 16/12/2020 11:57

Việt Hương chính thức lên tiếng và khẳng định ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài không hề mượn tiền bất kỳ ai.

4 ngày sau khi đưa tiễn nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ, Việt Hương bức xúc lên tiếng về một vụ lừa đảo liên quan đến người anh quá cố. Theo đó, nữ danh hài vô cùng phẫn nộ khi tại Mỹ, một người đã mạo danh ca sĩ Phương Loan nhắn tin cho cựu người mẫu Ngọc Quyên và một người bạn thân khác để mượn 5.000 USD với lý do gửi về Việt Nam trả chi phí tang lễ vào ngày 12/12 vừa qua.

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Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12, hiện thi hài đã được đưa về Mỹ - Ảnh: Internet

Hành động lợi dụng người đã khuất để lừa tiền khiến Việt Hương vô cùng phẫn nộ. Nữ nghệ sĩ khẳng định, được sự ủy nhiệm của gia đình Chí Tài tại Mỹ, cô và danh hài Hoài Linh đã đứng ra lo tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí lễ viếng tại Việt Nam vào ngày 12/12.

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Việt Hương livestream thông báo vợ nghệ sĩ Chí Tài không nhắn tin mượn tiền bất kỳ ai - Ảnh: Cắt từ clip

Việt Hương khẳng định bản thân không nhận một đồng nào từ gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài. Chi phí lo lễ viếng tại Việt Nam và tang lễ tại Mỹ đều được thu xếp chu toàn, ca sĩ Phương Loan không vay mượn bất kỳ ai.

Việt Hương nhấn mạnh: "Tin nhắn ca sĩ Phương Loan mượn hơn 100 triệu chuyển về Việt Nam là lừa đảo, người mạo danh rất thất đức". Dù trong lúc tang gia bối rối nhưng ca sĩ Phương Loan - vợ nghệ sĩ Chí Tài vẫn tỉnh táo và nhờ Việt Hương lên tiếng cảnh báo mọi người.

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Ngay khi nhận được tin nhắn mượn tiền, Ngọc Quyên gọi điện cho vợ nghệ sĩ Chí Tài xác minh - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ, ca sĩ Phương Loan và gia đình đã được nhìn mặt cố danh hài Chí Tài sau nhiều ngày chờ đợi. Ngày 18/12 tới đây, lễ viếng cố nghệ sĩ tại Mỹ sẽ được diễn ra, sau đó thi hài được đưa đi hỏa táng.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Việt Hương danh hài Chí Tài qua đời vợ Chí Tài

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