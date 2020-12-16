Vợ tổng giám đốc khoe ảnh cưới bên Quý Bình, chỉ một điểm đủ chứng minh độ giàu có 'khủng'

Hậu trường 16/12/2020 10:27

Đây là lần hiếm hoi doanh nhân Ngọc Tiền - vợ diễn viên Quý Bình công khai khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng sau hôn lễ.

Ngày 12/12 vừa qua, diễn viên Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở Hóc Môn. Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức hôn lễ hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12.

Vì muốn giữ sự riêng tư, cặp đôi chỉ mời những người thân và bạn bè lâu năm của cô dâu và chú rể. Không gian tiệc được thắt chặt an ninh, hạn chế truyền thông tác nghiệp. Do đó, mọi động thái của cặp đôi sau hôn lễ đều thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

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Ảnh cưới ngọt ngào vừa được vợ Quý Bình đăng tải - Ảnh: FB

Mới đây, doanh nhân Ngọc Tiền bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc ảnh cưới "tình bể bình" bên ông xã tại studio. Sau đám cưới, đây là lần đầu tiên vợ Quý Bình công khai ảnh cưới lên mạng. Nhưng vì muốn giữ sự riêng tư, cô chỉ đăng tải 2 khoảnh khắc để làm ảnh bìa và hình đại diện trên Facebook.

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Những món trang sức đắt đỏ trên tay cô dâu, chú rể khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh: FB

Ngoài bức ảnh thể hiện tình cảm ngọt ngào, khoảnh khắc cặp đôi tay trong tay khiến dân tình chú ý bởi những món trang sức đắt đỏ trên tay cô dâu và chú rể. Chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên tay doanh nhân Ngọc Tiền và chiếc đồng hồ sang xịn của diễn viên Quý Bình chứng minh độ giàu có không phải dạng vừa của cả hai khi "về chung nhà".

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Hình ảnh tại lễ rước dâu ở Hóc Môn - Ảnh: Internet

Được biết, Ngọc Tiền hiện đang làm tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Những năm gần đây, diễn viên Quý Bình dần vắng bóng trên sóng truyền hình mà tập trung cho công việc kinh doanh.

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