Việt Anh vừa công khai danh tính 'vợ' mới, Quỳnh Nga liền thả 1 câu 'nhắc khéo' ai đó?

Hậu trường 28/12/2021 10:06

Dòng trạng thái ẩn ý nhắc khéo ai đó của người đẹp Quỳnh Nga khiến cư dân mạng vô cùng tò mò.

Thời gian qua, Quỳnh Nga và Việt Anh liên tục vướng tin đồn hẹn hò khi cộng đồng mạng phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp. Mặc dù, cả 2 đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận về chuyện tình cảm nhưng người hâm mộ vẫn "đẩy thuyền" rất nhiệt tình. 

Mới đây, trên trang cá nhân, dân tình lại được một phen xôn xao khi Việt Anh có bài đăng công khai danh tính người "vợ" hiện tại của mình. Đáng chú ý, nam diễn viên còn tiết lộ mối quan hệ với Quỳnh Nga chỉ là "bạn thân của vợ". 

Việt Anh vừa công khai danh tính 'vợ' mới, Quỳnh Nga liền thả 1 câu 'nhắc khéo' ai đó? - Ảnh 1
Việt Anh công khai danh tính vợ hiện tại và cho biết Quỳnh Nga chỉ là 'bạn thân của vợ' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước bài đăng công khai này của Việt Anh, dân tình vô cùng nôn nóng chờ xem động thái từ phía Quỳnh Nga thế nào. Không để công đồng mạng chờ lâu, tối 27/11, Quỳnh Nga lập tức "xả kho" loạt ảnh khoe nhan sắc cực phẩm trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý là dòng trạng thái đăng kèm như đang ẩn ý nhắc khéo tới "ai đó". Cô viết: "Thèm đồ ngọt nhưng sợ béo. Lựa chọn khéo chính là em. Ai có chọn thì chọn luôn đi nào".

Việt Anh vừa công khai danh tính 'vợ' mới, Quỳnh Nga liền thả 1 câu 'nhắc khéo' ai đó? - Ảnh 2
Quỳnh Nga liền có động thái 'nhắc khéo' tới ai đó - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái sau khi chia sẻ đã thu hút nhiều sự chú ý của dân tình. Nhiều fan vẫn mong chờ vào một lời xác nhận hẹn hò của cặp đôi. Ngoài ra, cư dân mạng cũng không quên dành lời khen ngợi nhan sắc và vóc dáng xuất sắc, không chút mỡ thừa của người đẹp. Đường cong của Quỳnh Nga "đốt mắt" người hâm mộ khiến ai xem cũng không thể rời mắt.

Việt Anh bất ngờ công khai danh tính vợ hiện tại, nói gì về mối quan hệ với Quỳnh Nga?

Việt Anh bất ngờ công khai danh tính vợ hiện tại, nói gì về mối quan hệ với Quỳnh Nga?

Bài đăng này của diễn viên Việt Anh đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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