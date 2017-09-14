Bình thường được tiếng là chiều vợ hết mực, nhưng mới đây nam diễn viên Việt Anh lại bị bà xã tung tin nhắn khi tự dưng thay đổi thái độ và gọi bà xã là “đồ điên”, thậm chí từ mặt vợ khiến ai cũng choáng.
Mới đây, bà xã Việt Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh bị chồng gọi là “đồ điên” và không muốn nhìn mặt vì cắt tóc ngắn.
Hương Trần chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh cô cắt tóc ngắn kèm dòng trạng thái bị chồng từ mặt: “Chồng em bảo không muốn nhìn mặt em nữa… Mái tóc nuôi 10 năm không cắt giờ đã là quá khứ”.
Thời gian gần đây, Hương Trần gây xôn xao khi bất ngờ tố Bảo Thanh gửi tin nhắn thả thính ông xã Việt Anh. Tuy nhiên, sau đó, tổ ấm của cô vẫn yên ấm và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng gia đình của nam diễn viên sẽ không thể lung lay.
Đặc biệt, cả hai luôn dành cho nhau những quan tâm ngọt ngào và Việt Anh luôn bảo vệ cũng như chiều chuộng bà xã Hương Trần hết mực khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.