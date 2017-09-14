Mới đây, bà xã Việt Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh bị chồng gọi là “đồ điên” và không muốn nhìn mặt vì cắt tóc ngắn.

Hương Trần chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh cô cắt tóc ngắn kèm dòng trạng thái bị chồng từ mặt: “Chồng em bảo không muốn nhìn mặt em nữa… Mái tóc nuôi 10 năm không cắt giờ đã là quá khứ”.