Việt Anh - Người phán xử bức xúc chửi vợ là 'đồ điên' và tuyên bố từ mặt chỉ vì lý do khó đỡ này

Hậu trường 14/09/2017 14:34

Bình thường được tiếng là chiều vợ hết mực, nhưng mới đây nam diễn viên Việt Anh lại bị bà xã tung tin nhắn khi tự dưng thay đổi thái độ và gọi bà xã là “đồ điên”, thậm chí từ mặt vợ khiến ai cũng choáng.

Mới đây, bà xã Việt Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh bị chồng gọi là “đồ điên” và không muốn nhìn mặt vì cắt tóc ngắn.

Hương Trần chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh cô cắt tóc ngắn kèm dòng trạng thái bị chồng từ mặt: “Chồng em bảo không muốn nhìn mặt em nữa… Mái tóc nuôi 10 năm không cắt giờ đã là quá khứ”.

Việt Anh - <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/nguoi-phan-xu.topic'>Người phán xử</a> bức xúc chửi vợ là 'đồ điên' và tuyên bố từ mặt chỉ vì vợ diễn viên Việt Anh cắt tóc ngắn.
Bà xã Việt Anh khoe kiểu tóc ngắn mới làm nhưng lại bị ông xã từ mặt - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Hương Trần gây xôn xao khi bất ngờ tố Bảo Thanh gửi tin nhắn thả thính ông xã Việt Anh. Tuy nhiên, sau đó, tổ ấm của cô vẫn yên ấm và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng gia đình của nam diễn viên sẽ không thể lung lay.

Đặc biệt, cả hai luôn dành cho nhau những quan tâm ngọt ngào và Việt Anh luôn bảo vệ cũng như chiều chuộng bà xã Hương Trần hết mực khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.

Việt Anh - Người phán xử bức xúc chửi vợ là 'đồ điên' và tuyên bố từ mặt chỉ vì lý do khó đỡ này - Ảnh 2
Không kiềm được cảm xúc, nam diễn viên còn gọi vợ là "đồ điên" và tuyên bố không muốn nhìn mặt - Ảnh: Internet

Việt Anh - Người phán xử bức xúc chửi vợ là 'đồ điên' và tuyên bố từ mặt chỉ vì lý do khó đỡ này - Ảnh 3
Nhiều người khen ngợi mái tóc mới của Trần Hương. Được dịp, cô nàng còn "mách" rằng ông xã Việt Anh không muốn về Việt Nam vì cô cắt tóc ngắn - Ảnh: Internet

Việt Anh - Người phán xử bức xúc chửi vợ là 'đồ điên' và tuyên bố từ mặt chỉ vì lý do khó đỡ này - Ảnh 4
Hương Trần còn hài hước trả lời bình luận của dân mạng: "Không nối thì ly hôn" - Ảnh: Internet

Việt Anh - Người phán xử bức xúc chửi vợ là 'đồ điên' và tuyên bố từ mặt chỉ vì vợ diễn viên Việt Anh cắt tóc ngắn.
Mái tóc dài bồng bềnh, suôn mượt của bà xã Việt Anh trước khi cắt - Ảnh: Internet

Việt Anh - Người phán xử bức xúc chửi vợ là 'đồ điên' và tuyên bố từ mặt chỉ vì vợ diễn viên Việt Anh cắt tóc ngắn.
Việt Anh thích vợ để tóc dài nên khi thấy bà xã cắt ngắn anh chàng đã bức xúc đòi từ mặt - Ảnh: Internet

Bà xã Việt Anh ‘Người phán xử’ bức xúc khi bị chồng chê không biết chăm khiến con trai còi cọc

Bà xã Việt Anh ‘Người phán xử’ bức xúc khi bị chồng chê không biết chăm khiến con trai còi cọc

Mới đây, bà xã Việt Anh đã chia sẻ những khó khăn và áp lực của việc nuôi con. Đặc biệt cô vô cùng bức xúc khi bị chồng chê không biết chăm con.

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