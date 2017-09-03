Bà xã Việt Anh ‘Người phán xử’ bức xúc khi bị chồng chê không biết chăm khiến con trai còi cọc

Hậu trường 03/09/2017 11:30

Mới đây, bà xã Việt Anh đã chia sẻ những khó khăn và áp lực của việc nuôi con. Đặc biệt cô vô cùng bức xúc khi bị chồng chê không biết chăm con.

Mới đây, Trần Hương - bà xã Việt Anh đã tâm sự về những vất vả và áp lực khi chăm con. Bà mẹ một con thể hiện sự lo lắng vì dù cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ nhưng bé vẫn còi cọc, không tăng cân. Thậm chí người đẹp còn bị ông xã chê không biết chăm con.

Bà xã Việt Anh ‘Người phán xử’ bức xúc khi bị chồng chê không biết chăm khiến con trai còi cọc - Ảnh 1
Việt Anh và con trai Đậu Đỏ - Ảnh: Internet

Trần Hương tâm sự, gần 6 tháng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nhưng cô vẫn bị chê sữa không có chất, em bé còi và bị so sánh với những người khác. Cô cho biết thêm, nhiều người còn nói những lời thiếu tế nhị rằng vì sợ ngực xấu nên cô không cho con bú, khiến bé chậm lớn. Trần Hương đáp lại: “Vâng sợ xấu mà bây giờ người tui gầy xọp đi, con ti mà nhai gặm các thứ đây nè”.

Bà xã Việt Anh ‘Người phán xử’ bức xúc khi bị chồng chê không biết chăm khiến con trai còi cọc - Ảnh 2
Việt Anh là nam diễn viên đang được chú ý trên màn ảnh Việt. Anh từng có một đời vợ và hiện đang sống hạnh phúc bên Trần Hương và con trai 6 tháng tuổi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trần Hương còn buồn khi câu đầu tiên của ông xã Việt Anh lúc đi công tác xa về là “Chăm con kiểu gì thế?”. Trần Hương cảm thấy buồn và tủi thân vì chăm con không được bụ bẫm như người ta mà còn bị chồng rầy la.

Lời chia sẻ của cô nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và đồng cảm của các mẹ bỉm sữa trên mạng. Nhiều người khuyên cô không nên bận tâm đến những lời nói chê bai mà hãy tập trung chăm sóc em bé cho thật tốt.

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Bảo Thanh đã xác nhận thông tin này khi đáp lại thắc mắc của một người bạn trên trang Facebook cá nhân.

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