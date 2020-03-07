Về từ Italy, Vũ Khắc Tiệp được bác sĩ kiểm tra liên tục, 'lần gần nhất 8h sáng nay'

Hậu trường 07/03/2020 18:05

Trở về nước sau khi tham dự tuần lễ thời trang Milan (Italy), Vũ Khắc Tiệp đã khai báo hải quan và phối hợp với nhân viên y tế để tiến hành kiểm tra.

Việc phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Trên khắp các trang mạng, nhiều sao Việt không ngừng lên tiếng trấn an dư luận, đồng thời kêu gọi những ai về từ vùng có dịch nhanh chóng đến khai báo.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp cũng lên tiếng chia sẻ về tình hình cách ly tại nhà. Được biết, "ông trùm chân dài" vừa trở về từ Italy - điểm nóng về dịch Covid-19 sau khi tham gia tuần lễ thời trang. Khi về đến sân bay, anh đã lập tức khai báo hải quan và tự cách ly tại nhà.

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Vũ Khắc Tiệp tự cách ly tại nhà và được nhân viên y tế đến kiểm tra thường xuyên - Ảnh: FB

Anh cũng phối hợp với các bác sĩ để kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Đến hiện tại bạn thân Ngọc Trinh đã được kiểm tra 3 lần và tất cả đều bình thường.

Vũ Khắc Tiệp viết: "Tiệp tới Milan từ 18/2 và rời Milan sáng 24/2. Về hải quan khai báo đầy đủ. Mấy ngày nay Tiệp phối hợp cùng các bác sĩ, y tế và chính quyền tới nhà Tiệp để kiểm tra thân nhiệt và các biểu hiện của triệu chứng. Tới 3 lần kiểm tra đều nói bình thường (lần gần nhất 8h sáng nay - ngày 7/3).

Tiệp cũng mong muốn được xét nghiệm cách đây 5 ngày nhưng các bác sĩ nói khi nào có những biểu hiện triệu chứng cụ thể mới xét nghiệm. Tiệp cũng thường xuyên hỏi thăm các bạn trong ekip có triệu chứng gì không thì các bạn ấy đều nói bình thường .

Tiệp gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và chính quyền luôn theo dõi và kiểm tra thường xuyên”.

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Ảnh Vũ Khắc Tiệp chụp khi tham gia tuần lễ thời trang Milan - Ảnh: FB

Dù cơ thể vẫn chưa có biểu hiện gì khác thường nhưng "ông trùm chân dài" vẫn sẽ tiếp tục ở nhà theo dõi trong những ngày tới.  

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Ông Nguyễn Hồng Tâm - giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế đã chia sẻ về trường hợp không phải cách ly của Vũ Khắc Tiệp.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 Vũ Khắc Tiệp Ngọc Trinh

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