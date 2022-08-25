Văn Mai Hương lần đầu trải lòng về các tin đồn ác ý, tiết lộ từng bị người khác đơm đặt chuyện làm "gái", phẫu thuật thẩm mỹ

Trước những tin đồn ác ý bủa vây quanh mình, Văn Mai Hương cũng đã có chút trải lòng nhằm đáp trả lại những thị phi khi bị người khác đặt điều nói xấu.

Văn Mai Hương là cái tên không còn quá xa lạ với cư dân mạng, đặc biệt với những người yêu âm nhạc Việt Nam. Gia nhập làng giải trí sau khi đoạt giải Á quân ở Vietnam Idol 2010. Sau 12 năm ca hát giúp Văn Mai Hương điềm tĩnh, chín chắn, trưởng thành hơn. Mới đây, khi tham gia trong một talkshow cùng với Tiktoker Tun Phạm, Văn Mai Hương đã có dịp trải lòng về cuộc sống riêng của mình. Sau 12 năm ca hát giúp Văn Mai Hương điềm tĩnh, chín chắn, trưởng thành hơn. (Ảnh: FB Văn Mai Hương) Văn Mai Hương hiếm hoi tiết lộ về những tin đồn ác ý, từng bị người khác bịa đặt điều xấu (Ảnh: Tun Phạm) Cụ thể, Văn Mai Hương tiết lộ suốt khoảng thời gian qua cô luôn bị cộng đồng mạng đồn là phẫu thuật thẩm mỹ. Liên quan đến vấn đề này, giọng ca "Nếu Như Anh Đến" khẳng định: “Mọi người lúc nào cũng nói tôi sửa này, sửa kia, tôi đập này, đập kia… Bây giờ tôi khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng chẳng ai tin đâu. Nhưng nếu mình nói nhiều quá thì cũng giống như mình đang biện minh cho cái chuyện mà mình chẳng làm”.

Văn Mai Hương lên tiếng về tin đồn nói nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: FB Văn Mai Hương) Không dừng lại ở đó, Văn Mai Hương còn nói thêm về những thị phi khác không tốt về mình. Văn Mai Hương cho biết, trước đây, khi sống ở Hà Nội, cô thường đi chơi và được các bạn nam đưa về. Chính vì thế, đã có những lời đàm tiếu đơm đặt nói nữ ca sĩ là làm "gái". "Ngày xưa khi còn ở Hà Nội, chưa vào Sài Gòn, tôi hay đi chơi buổi tối. Hôm thì người này đón, hôm người kia đón. Thật ra toàn là bạn nam thôi nhưng cũng có những lời đơm đặt, điều ra tiếng vào. Có những người ác miệng còn bảo tôi làm "gái". Tôi cảm thấy những lời nói đó rất buồn cười vì ai hiểu tôi sẽ không bao giờ nói như vậy. Bố mẹ tôi khá trẻ tuổi, hiểu con nên biết tôi là người thế nào. Bố mẹ tôi thấy yên tâm khi có bạn nam đưa tôi về nhà" - Văn Mai Hương bức xúc lên tiếng.

Sau khi trải qua những ồn ào lùm xùm, bị netizen săm soi từng li từng tí, đôi khi họ còn bị tung những tin đồn nghe thôi đã choáng. Văn Mai Hương cũng có những cách để vượt qua những thị phi: “Tôi nghĩ trong tất cả trường hợp thì mình sẽ nhìn lại bản thân mình đầu tiên. Nếu mình thực sự là người làm sai, tôi sẽ đưa ra hướng giải quyết. Nếu đó là chuyện tôi không làm, từ trên trời rơi xuống thì tôi sẽ im lặng” _nữ ca sĩ bộc bạch.

Tác giả ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương lên tiếng khi bị tố đạo nhạc Trước thông tin ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương bị tố đạo nhạc, "cha đẻ" của bài hát là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã lên tiếng phủ nhận điều này.

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