Từng oán hận đến thấu xương, Hồng Quế bất ngờ đăng ảnh tái hợp với bố của con gái?

Bức ảnh Hồng Quế đoàn tụ cùng một người đàn ông được cho là bố của bé Cherry khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ.

Những ngày vừa qua, Hồng Quế khiến nhiều người chú ý với những dòng trạng thái được cho là chỉ trích Hoa hậu Hương Giang vì bỏ lỡ phần trình diễn trong show của nhà thiết kế Hà Duy. Do đó, mọi nhất cử nhất động của nữ người mẫu tại thời điểm này đều được công chúng quan tâm đặc biệt. Mới đây, Hồng Quế bất ngờ đăng tải bức ảnh gia đình hạnh phúc có sự góp mặt của con gái và một người đàn ông mặc áo đen. Tuy đã dùng icon biểu tượng trái tim che mặt người này nhưng cư dân mạng đoán đó là cha của bé Cherry. Trước đó, chân dài này cũng đăng bức ảnh người đàn ông quay lưng về phía màn hình cùng dòng tâm sự ẩn ý chuyện tái hợp: "Không được trọn vẹn thì cố gắng vì con mà vun đắp một chút vậy".

Hồng Quế đăng ảnh tái hợp cùng người đàn ông được cho là bố của bé Cherry - Ảnh: FBNV Thời gian gần đây, Hồng Quế nhiều lần úp mở về người tình bóng đêm - Ảnh: FBNV Hồng Quế hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 10/2016 và đặt tên ở nhà là Cherry. Tuy nhiên, thời điểm đó khán giả vô cùng tò mò vì nữ người mẫu nhất quyết giữ bí mật danh tính bố của con gái. Đến đầu năm 2017, Hồng Quế bất ngờ đăng tải status sặc mùi oán hận tình cũ. Trong bức tâm thư viết cho bé Cherry, Hồng Quế tự nhủ mình phải mạnh mẽ để quên đi người đàn ông bội bạc. Chân dài sinh năm 1994 cũng tiết lộ bạn trai cực kỳ vô trách nhiệm, sẵn sàng quay lưng chối bỏ và từng không muốn có mặt bé Cherry trên đời.

"Mẹ sẽ oán hận thay con. Ông trời có mắt con gái ạ, gieo nhân nào gặp quả ấy, ác giả ác báo. Có những con người không đáng làm người, sợ sự xuất hiện của con có mặt trên đời này. Sợ đến mức hèn hạ... Người ta phụ mẹ con tôi thì có sống trong phú quý cũng lụi tàn. Giờ đây trên bước đường này sẽ chỉ có con và mẹ. Bên cạnh sẽ chỉ có ông bà ngoại thôi vì có ai đó không dám đối mặt vào sự thật. Mẹ con mình có nhiều ăn nhiều - có ít thì ăn ít. Mẹ sẽ tìm cho con một ngôi nhà có đầy đủ tình yêu thương. Mẹ yêu con, yêu nhiều lắm con gái của mẹ - Cherry", Hồng Quế trải lòng. Hồng Quế từng quyết không tha thứ cho bố của con gái - Ảnh: Internet Status Hồng Quế oán giận tình cũ cách đây hai năm - Ảnh: FBNV Hồng Quế và con gái Cherry - Ảnh: FBNV Clip Hồng Quế dắt con gái đi ăn nhà hàng

Á hậu Hoàng Yến và Hồng Quế cay nghiệt, xúc phạm chuyện giới tính Hai người đẹp lên tiếng cay nghiệt, thậm chí miệt thị chuyện chuyển giới của ca sĩ Hương Giang nhân những lùm xùm liên quan tới màn biểu diễn của cô tại show thời trang mới đây.

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