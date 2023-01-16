Tuấn Hưng cặm cụi gội đầu cho Hương Baby, đúng chuẩn ông chồng chiều vợ nhất Vbiz

Theo đó, trong chuyến đi Đà Nẵng cùng nhau, khách sạn mà vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby đặt lại không có dịch vụ gội đầu. Thêm nữa, thời tiết mưa lớn cũng khó cho việc di chuyển ra ngoài. Do đó mà giọng ca Tìm Lại Bầu Trời đã tự mình gội đầu cho bà xã dù "không quen tay". Nhìn gương mặt tươi cười của Hương Baby cũng đủ thấy bà mẹ 3 con hạnh phúc đến mức nào.

Nam ca sĩ đăng clip gội đầu cho vợ - Thu Hương và chia sẻ: "Tết ngoài đào, quất, dọn dẹp nhà của thì lại phải kiêm cả công việc không quen này. Anh em đừng nghĩ gì nhé! Tôi chỉ post lên để ghi điểm với vợ Trần Thu Hương thôi".

9 năm gắn bó, Tuấn Hưng và Hương Baby cùng nhau gây dựng gia tài đồ sộ. Không chỉ có biệt thự, siêu xe, các thương hiệu ẩm thực, làm đẹp sang trọng, mà còn có gia đình hạnh phúc viên mãn với 3 nhóc tì "đủ nếp đủ tẻ".

Dưới bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho vợ chồng Tuấn Hưng: "Cưng vợ hết nấc", "Kìa đại ca, như này bọn em sao theo được", "Người chồng của năm đây rồi", "Chị dâu quá hạnh phúc", "Nhất bác Thỏ"...

Đối với giọng ca gốc Hà thành, gia đình là gia tài quan trọng nhất mà anh muốn dành nửa đời mình chăm sóc, bảo vệ. Bản thân Tuấn Hưng từng nhiều lần thừa nhận, chính bà xã và cuộc sống gia đình đã làm "chú ngựa hoang" trong anh thay đổi.

Trước khi kết hôn, Tuấn Hưng nổi tiếng là sao nam đào hoa, đa tình. Tình yêu của anh và bà xã Hương Baby cũng đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, hết chia tay rồi quay về bên nhau. Sau cùng, một đám cưới lãng mạn đã chính thức đánh dấu một chặng đường mới của cặp đôi.

Vốn là con trai duy nhất trong gia đình, nam ca sĩ muốn có nhiều con nên Hương Baby liên tiếp hạ sinh 2 trai, 1 gái vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Thời điểm chuẩn bị lên chức bố, Tuấn Hưng hạn chế hoạt động bên ngoài, bỏ nhiều tật xấu từ thời độc thân để ở cạnh bên chăm sóc cho bà xã.

Không chỉ là người cha hết mực thương yêu con, Tuấn Hưng còn là người chồng tâm lý, luôn đồng hành và động viên vợ. Khi không đi lưu diễn, nam ca sĩ thường xuyên ở nhà để hỗ trợ vợ và chăm sóc gia đình.

Hương Baby cũng chính là điểm tựa bình yên mỗi khi anh gặp chuyện không may. Tuấn Hưng nhiều lần bộc bạch, anh thấy may mắn vì cưới được Hương Baby làm vợ.

"Từng ấy thời gian bên nhau, tôi luôn cảm giác cuộc sống này đã cho mình quá nhiều may mắn khi mang đến người phụ nữ luôn yêu thương và dành cho mình những lời ngọt ngào, tình cảm cùng ba đứa con đẹp như thiên thần. Có một điều mà tôi luôn chắc chắn là mình đã chọn vợ rất chuẩn. Vợ luôn tôn trọng, biết quan tâm và luôn lắng nghe cảm xúc của tôi. Cô ấy ủng hộ tuyệt đối mọi quyết định của chồng và đồng hành với tôi suốt nhiều năm hôn nhân. Tôi may mắn lấy được Hương", nam ca sĩ từng trải lòng.