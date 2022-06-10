Trường Giang nói về nghi vấn lợi dụng bạn diễn trên sóng truyền hình: 'Tình huống bắt phải vậy'

Hậu trường 10/06/2022 20:34

Danh hài Trường Giang hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía khán giả khi loạt clip cũ của anh và các đồng nghiệp nữ khác bị "đào" lại.

Sau sự việc "thơm má" Hoa hậu Thùy Tiên ngay trong tập đầu tiên của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 8 khiến khán giả phẫn nộ, Trường Giang tiếp tục bị công chúng cho rằng anh đã cố tình "đụng chạm" nhiều bạn diễn như Nam Thư, Kim Tuyến, Thủy Top, Vân Trang, Miko Lan Trinh... khi loạt clip đóng chung của nam danh hài và những khách mời nữ này bị đào lại. Trong đó, khoảnh khắc diễn viên Thúy Diễm bị Trường Giang động chạm vòng 3 gây ra nhiều tranh cãi hơn cả.

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Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị Trường Giang 'thơ má' trong tập đầu tiên của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 8 - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi tham gia vào tập 11 của Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 3, Thúy Diễm đã khá hoảng hốt trước những hành động thân mật của Trường Giang và nhắc nhở anh rằng: "Nhã Phương đang xem đó". Tiếp theo đó, nữ diễn viên đã đứng bật dậy và lên tiếng: "Hình như cái này không có trong phần thi". Thế nhưng, nam danh hài người Quảng Nam vẫn tiếp tục các hành động như nắm tay, ghé đầu, ngửi tóc, thậm chí đụng chạm vào vòng 3 của Thúy Diễm.

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Hành động quá đà của Trường Giang khiến Thúy Diễm 'sượng trân' ngay trên sân khấu - Ảnh: Internet

Giữa loạt lùm xùm "lợi dụng" bạn diễn nữ, một phát ngôn của Trường Giang trong quá khứ về vấn đề này đã được cư dân mạng chia sẻ lại. Theo đó, vào năm 2016, khi tham gia vào chương trình Lần Đầu Tôi Kể, nam danh hài từng cho biết, anh chỉ đang thực hiện những tình huống cần thiết để vở diễn được cao trào mà thôi.

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Tuy Trường Giang đã giải thích rằng chỉ là tình huống bắt buộc nhưng công chúng không đồng ý với câu trả lời này của anh - Ảnh: Internet

"Tôi có dịp được diễn với nhiều bạn diễn xinh đẹp, tất nhiên không phải lúc nào cũng thế. Nhân đây, tôi cũng nói luôn là tôi chẳng lợi dụng gì đâu, đó là tình huống bắt phải vậy.

Ví dụ như, tôi đóng Juliet còn Kathy Uyên đóng Romeo thì dĩ nhiên cả 2 phải hôn nhau vì họ là một cặp đôi kinh điển của thế giới. Hay như tôi với Vân Trang đóng một cặp yêu xa mà yêu xa lâu ngày gặp lại thì phải hôn nhau chứ. Tôi thấy đấy là những tình huống hợp lí mà." - Trường Giang giải thích.

Trước ồn ào của ông xã, đến nay Nhã Phương vẫn chưa có bất kỳ động thái nào, nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự bức xúc giùm cho nữ diễn viên.

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Thông tin xoay quanh về hành động ''thiếu tế nhị'' của Trường Giang với Hoa Hậu Thùy Tiên vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

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