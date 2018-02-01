Trong khi Hồ Quang Hiếu còn vương vấn, Bảo Anh đã vội công khai người yêu mới?

Hậu trường 01/02/2018 16:52

Đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý, Bảo Anh khiến fan "đứng ngồi không yên". Nhiều người hoài nghi cô đang ngầm công khai bạn trai mới sau khi chia tay Hồ Quang Hiếu.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng vô cùng tiếc nuối khi đôi trai tài gái sắc Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh tuyên bố “đường ai nấy đi" sau khoảng 2 năm bên nhau. Đây được xem là cặp đôi chia tay nhẹ nhàng và êm đẹp nhất nhì showbiz Việt. Cả hai vẫn dành những lời nói tốt đẹp cho nhau sau khi chấm dứt quan hệ.

Trong khi Hồ Quang Hiếu còn vương vấn, Bảo Anh đã vội công khai người yêu mới? - Ảnh 1
Hình ảnh hạnh phúc của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thuở còn yêu nhau - Ảnh: Internet
Trong khi Hồ Quang Hiếu còn vương vấn, Bảo Anh đã vội công khai người yêu mới? - Ảnh 2
Bảo Anh chia sẻ lý do khiến cô và bạn trai chia tay là vì yêu sai cách - Ảnh: Internet

Cư dân mạng hoài nghi Hồ Quang Hiếu vẫn còn tình cảm và muốn quay lại với bạn gái cũ khi thường xuyên đăng những dòng trạng thái đầy cảm xúc nói về tình yêu. Tuy nhiên mới đây, giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng đã vội úp mở chuyện có bạn trai mới khiến nhiều người bất ngờ.

Trên trang Facebook cá nhân, Bảo Anh vừa chia sẻ bức ảnh đang nắm tay một người giấu mặt kèm dòng trạng thái ẩn ý: “Bây giờ mình ngưng làm bạn đi nhỉ…”.

Trong khi Hồ Quang Hiếu còn vương vấn, Bảo Anh đã vội công khai người yêu mới? - Ảnh 3
Bảo Anh khiến không ít fan ngỡ ngàng khi bất ngờ công khai hình ảnh nắm tay một người lạ mặt - Ảnh: FBNV
Trong khi Hồ Quang Hiếu còn vương vấn, Bảo Anh đã vội công khai người yêu mới? - Ảnh 4
Cư dân mạng vẫn đang suy đoán về người đàn ông bí mật mà nữ ca sĩ công khai nắm tay - Ảnh: FBNV
Trong khi Hồ Quang Hiếu còn vương vấn, Bảo Anh đã vội công khai người yêu mới? - Ảnh 5
Dưới bình luận, Bảo Anh còn khiến fan hồi hộp khi tuyên bố: 'Câu trả lời sẽ có vào ngày mai nha mọi người' - Ảnh: FBNV 
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Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng

Hiếm khi chia sẻ hình ảnh khoe "da thịt" trên mạng xã hội, nhưng mới đây Bảo Anh khiến dân mạng “bỏng mắt” khi chia sẻ hình ảnh thân hình nóng bỏng, nuột nà.

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