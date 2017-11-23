Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng

Giải trí 23/11/2017 15:35

Hiếm khi chia sẻ hình ảnh khoe "da thịt" trên mạng xã hội, nhưng mới đây Bảo Anh khiến dân mạng “bỏng mắt” khi chia sẻ hình ảnh thân hình nóng bỏng, nuột nà.

Yêu thích phong cách gợi cảm, sang trọng nhưng trước giờ Bảo Anh hiếm khi khoe ảnh táo bạo trên mạng xã hội như nhiều mỹ nhân Việt. Song, mới đây, trên trang Instagram, giọng ca Trái tim em cũng biết đau vừa đăng ảnh diện áo tắm, khoe lưng trần nóng bỏng trước ống kính. Thêm vào đó, cô nàng cũng khiến đấng mày râu không khỏi đỏ mặt khi phô bày vòng 3 nuột nà, cuốn hút.

Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng - Ảnh 1
Trên trang Instagram, Bảo Anh khoe ảnh nóng bỏng, nuột nà đứng trước ống kính - Ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hồ Quang Hiếu sau chia tay khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, giọng ca Không cảm xúc cũng làm dân mạng phì cười vì vô tư “troll” người yêu cũ trên trang cá nhân. Anh chia sẻ dòng trạng thái kèm bức ảnh bạn gái cũ đang khóc trong MV mới và bản thân dùng khăn lau nước mắt cho người đẹp qua màn hình.

Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng - Ảnh 2
Giữ mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay, Hồ Quang Hiếu vô tư trêu người yêu cũ thế này đây - Ảnh: Internet

Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng - Ảnh 3
Sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" khiến fan nuối tiếc - Ảnh: Internet

Cùng nhìn lại những hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của ca sĩ Bảo Anh trước đó. 

Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng - Ảnh 4
Hình ảnh xinh đẹp, kiêu kỳ của nữ ca sĩ khi tham gia đêm nhạc tại Hà Nội mới đây - Ảnh: Internet

Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng - Ảnh 5
Bảo Anh cũng nhận được nhiều thiện cảm của khán giả nhờ phong cách ăn mặc thanh lịch, sang trọng - Ảnh: Internet

Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng - Ảnh 6

Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng - Ảnh 7
Không chỉ xinh đẹp, Bảo Anh còn được đông đảo fan yêu mến nhờ tài năng thực sự của mình - Ảnh: Internet

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe cơ ngơi mới sang trọng. Đặc biệt, toàn bộ nội thất do chính tay nam ca sĩ thiết kế.

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Từ khóa:   Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh bảo anh

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