Ngượng đỏ mặt xem Bảo Anh diện áo tắm táo bạo, lộ nguyên cả vòng 3 nóng bỏng

Hiếm khi chia sẻ hình ảnh khoe "da thịt" trên mạng xã hội, nhưng mới đây Bảo Anh khiến dân mạng “bỏng mắt” khi chia sẻ hình ảnh thân hình nóng bỏng, nuột nà.

Yêu thích phong cách gợi cảm, sang trọng nhưng trước giờ Bảo Anh hiếm khi khoe ảnh táo bạo trên mạng xã hội như nhiều mỹ nhân Việt. Song, mới đây, trên trang Instagram, giọng ca Trái tim em cũng biết đau vừa đăng ảnh diện áo tắm, khoe lưng trần nóng bỏng trước ống kính. Thêm vào đó, cô nàng cũng khiến đấng mày râu không khỏi đỏ mặt khi phô bày vòng 3 nuột nà, cuốn hút.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hồ Quang Hiếu sau chia tay khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, giọng ca Không cảm xúc cũng làm dân mạng phì cười vì vô tư “troll” người yêu cũ trên trang cá nhân. Anh chia sẻ dòng trạng thái kèm bức ảnh bạn gái cũ đang khóc trong MV mới và bản thân dùng khăn lau nước mắt cho người đẹp qua màn hình.

Cùng nhìn lại những hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của ca sĩ Bảo Anh trước đó.

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe cơ ngơi mới sang trọng. Đặc biệt, toàn bộ nội thất do chính tay nam ca sĩ thiết kế.

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