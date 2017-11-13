Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe cơ ngơi mới sang trọng. Đặc biệt, toàn bộ nội thất do chính tay nam ca sĩ thiết kế.
Thời gian gần đây, chuyện tình của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh vừa “đứt gánh” khiến fan tiếc nuối. Trước đó, khán giả bất ngờ khi nữ ca sĩ Bảo Anh khoe căn biệt thự tiền tỷ mới tậu cho gia đình sau 5 năm đi hát.
Mới đây, tình cũ Bão Anh cũng chứng minh mình không hề thua kém khi khoe căn nhà mới mua. Đặc biệt, toàn bộ nội thất trong nhà đều do anh tự tay thiết kế.
Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh nhà mới kèm dòng trạng thái đang vất vả vì làm nhà. Đặc biệt, anh cũng dành lời khuyên cho những ai đang muốn giảm cân.
Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Cứ việc đập căn nhà ra xây lại, bảo đảm 1 tháng sẽ xuống 10 ký”.