Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng

Giải trí 13/11/2017 17:11

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe cơ ngơi mới sang trọng. Đặc biệt, toàn bộ nội thất do chính tay nam ca sĩ thiết kế.

Thời gian gần đây, chuyện tình của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh vừa “đứt gánh” khiến fan tiếc nuối. Trước đó, khán giả bất ngờ khi nữ ca sĩ Bảo Anh khoe căn biệt thự tiền tỷ mới tậu cho gia đình sau 5 năm đi hát.

Mới đây, tình cũ Bão Anh cũng chứng minh mình không hề thua kém khi khoe căn nhà mới mua. Đặc biệt, toàn bộ nội thất trong nhà đều do anh tự tay thiết kế.

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, Hồ Quang Hiếu khoe ngôi nhà mới tậu - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh nhà mới kèm dòng trạng thái đang vất vả vì làm nhà. Đặc biệt, anh cũng dành lời khuyên cho những ai đang muốn giảm cân.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Cứ việc đập căn nhà ra xây lại, bảo đảm 1 tháng sẽ xuống 10 ký”.

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng - Ảnh 2
Giọng ca Con bướm xuân đăng dòng trạng thái chỉ cách mọi người giảm cân - Ảnh: Internet

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng - Ảnh 3
Phòng ngủ được thiết kế sang trọng, bắt mắt của Hồ Quang Hiếu - Ảnh: Internet

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng - Ảnh 4
Nội thất trong nhà do chính tay nam ca sĩ lựa chọn - Ảnh: Internet

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng - Ảnh 5
Nhiều khán giả cũng dành lời khen ngợi cho nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng - Ảnh 6
Không gian thư giãn thoải mái trong ngôi nhà - Ảnh: Internet

Nhắc đến tình cũ Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh lần đầu xuất hiện và phản ứng 'lạ'

Nhắc đến tình cũ Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh lần đầu xuất hiện và phản ứng 'lạ'

Mới đây, Bảo Anh đã lần đầu tiên xuất hiện sau tin chia tay với Hồ Quang Hiếu, cô đã có phản ứng vô cùng 'lạ' thế này!

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