Hậu chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khoe nhà tiền tỷ sang trọng ai nhìn cũng choáng

Thời gian gần đây, chuyện tình của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh vừa “đứt gánh” khiến fan tiếc nuối. Trước đó, khán giả bất ngờ khi nữ ca sĩ Bảo Anh khoe căn biệt thự tiền tỷ mới tậu cho gia đình sau 5 năm đi hát.

Mới đây, tình cũ Bão Anh cũng chứng minh mình không hề thua kém khi khoe căn nhà mới mua. Đặc biệt, toàn bộ nội thất trong nhà đều do anh tự tay thiết kế.