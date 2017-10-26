Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh

Nhiều người đã một phen bất ngờ khi những bức ảnh cưới của Hồ Quang Hiếu và một cô gái bị rò rỉ vào đầu năm 2016. Trước đó chưa công khai tình cảm với một ai, nhiều fan của nam ca sĩ này đã tỏ ra hoài nghi độ chân thực của những bức ảnh trên. Thế nhưng sau đó Hồ Quang Hiếu đã lên tiếng xác nhận rằng anh từng kết hôn nhưng đã ly hôn. Không ít người tò mò muốn muốn biết xem cô nàng này là ai mà khiến Hồ Quang Hiếu muốn yêu và cưới như vậy.

Cô nàng này có tên là Nhật Vy (còn gọi là Ivy), sinh năm 1992, từng có thời gian học tập tại Hàn Quốc. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm, cô là gương mặt xuất hiện nhiều trong các MV và tham gia chụp hình cho các tạp chí dành cho giới trẻ. Từng hợp tác với Hồ Quang Hiếu trong MV "Xa nhau để biết mình cần nhau" được phát hành tháng 3/2013, có thể đây là nơi bén duyên cho cả hai.

Được biết cô và Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào năm 2013 khi nam ca sĩ này chưa nổi tiếng. Nhưng do lối sống không hợp nên Nhật Vy và Hồ Quang Hiếu đã quyết định ly hôn và vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay.

Theo đuổi phong cách gợi cảm, những hình ảnh sexy của cô nàng này khiến nhiều người mê đắm. Nhật Vy sở hữu gương mặt ưa nhìn và vóc dáng thon gọn khiến cô trông như hot girl. Tuy nhiên dù có tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, Nhật Vy không tạo được nhiều dấu ấn.

Mới đây, sau khi Hồ Quang Hiếu thông báo đã chia tay bạn gái Bảo Anh sau gần 2 năm gắn bó, Nhật Vy cũng đã có những bình luận về lý do khiến cặp đôi này đường ai nấy đi. Cô vẫn mong muốn Hồ Quang Hiếu được hạnh phúc, nhưng cho rằng nam ca sĩ này không có sự thống nhất giữa suy nghĩ và hành động nên dẫn đến sự đổ vỡ trong tình cảm.

Hiện tại, Nhật Vy đang bận rộn với những công việc và hướng đi riêng. Trải qua một lần đò, Nhật Vy giờ đây vẫn đang độc thân và có cuộc sống hạnh phúc, thư thả bên gia đình.