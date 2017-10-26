Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh

Hậu trường 26/10/2017 20:45

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu vừa mới kết thúc trong sự tiếc nuối của công chúng. Và trong khoảng thời gian này, người ta lại nhắc đến một nhân vật tạo sự thu hút không kém đó là cô vợ cũ của nam ca sĩ này.

Nhiều người đã một phen bất ngờ khi những bức ảnh cưới của Hồ Quang Hiếu và một cô gái bị rò rỉ vào đầu năm 2016. Trước đó chưa công khai tình cảm với một ai, nhiều fan của nam ca sĩ này đã tỏ ra hoài nghi độ chân thực của những bức ảnh trên. Thế nhưng sau đó Hồ Quang Hiếu đã lên tiếng xác nhận rằng anh từng kết hôn nhưng đã ly hôn. Không ít người tò mò muốn muốn biết xem cô nàng này là ai mà khiến Hồ Quang Hiếu muốn yêu và cưới như vậy.

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 1
Những hình ảnh từ lần kết hôn đầu bị rò rỉ của Hồ Quang Hiếu và hot girl - Ảnh: Internet

Cô nàng này có tên là Nhật Vy (còn gọi là Ivy), sinh năm 1992, từng có thời gian học tập tại Hàn Quốc. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm, cô là gương mặt xuất hiện nhiều trong các MV và tham gia chụp hình cho các tạp chí dành cho giới trẻ. Từng hợp tác với Hồ Quang Hiếu trong MV "Xa nhau để biết mình cần nhau" được phát hành tháng 3/2013, có thể đây là nơi bén duyên cho cả hai. 

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 2
Hình ảnh xinh đẹp của cô nàng có tên Nhật Vy và là vợ cũ của Hồ Quang Hiếu - Ảnh: Internet

Được biết cô và Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào năm 2013 khi nam ca sĩ này chưa nổi tiếng. Nhưng do lối sống không hợp nên Nhật Vy và Hồ Quang Hiếu đã quyết định ly hôn và vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay. 

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân của cả hai chỉ diễn ra trong thời gian ngắn - Ảnh: Internet

Theo đuổi phong cách gợi cảm, những hình ảnh sexy của cô nàng này khiến nhiều người mê đắm. Nhật Vy sở hữu gương mặt ưa nhìn và vóc dáng thon gọn khiến cô trông như hot girl. Tuy nhiên dù có tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, Nhật Vy không tạo được nhiều dấu ấn. 

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 4

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 5

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 6
Những hình ảnh xinh đẹp không kém gì mỹ nhân của cô nàng từng là vợ của Hồ Quang Hiếu - Ảnh: Internet

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 7
Cô còn sở hữu thân hình gợi cảm, chuẩn người mẫu khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khi Hồ Quang Hiếu thông báo đã chia tay bạn gái Bảo Anh sau gần 2 năm gắn bó, Nhật Vy cũng đã có những bình luận về lý do khiến cặp đôi này đường ai nấy đi. Cô vẫn mong muốn Hồ Quang Hiếu được hạnh phúc, nhưng cho rằng nam ca sĩ này không có sự thống nhất giữa suy nghĩ và hành động nên dẫn đến sự đổ vỡ trong tình cảm.

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 8
Nhật Vy cũng đã lên tiếng về chuyện đổ vỡ tình cảm của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Nhật Vy đang bận rộn với những công việc và hướng đi riêng. Trải qua một lần đò, Nhật Vy giờ đây vẫn đang độc thân và có cuộc sống hạnh phúc, thư thả bên gia đình.

Loạt ảnh sexy, nóng bỏng khó cưỡng của cô gái khiến Hồ Quang Hiếu yêu và cưới trước cả Bảo Anh - Ảnh 9
Hiện tại Nhật Vy vẫn độc thân và tập trung cho sự nghiệp cá nhân - Ảnh: Internet

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