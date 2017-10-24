Bảo Anh đáp trả đầy thâm thúy khi bị vợ cũ Hồ Quang Hiếu bóc mẽ lý do chia tay

Hậu trường 24/10/2017 17:35

Dòng trạng thái đầy ẩn ý mà Bảo Anh vừa viết trên trang cá nhân được cho là đang nhắn gửi đến vợ cũ của Hồ Quang Hiếu, liên quan đến việc cô này bóc mẽ chuyện chia tay của cặp đôi là cái kết được báo trước.

Chuyện tình đẹp như mơ giữa Bảo AnhHồ Quang Hiếu từng gây sốt cộng đồng mạng vì quá dễ thương. Trong khi ai cũng hết lòng chúc phúc và mong chờ cả hai sớm về chung một nhà, mới đây Hồ Quang Hiếu bất ngờ viết tâm thư khẳng định anh và Bảo Anh đã "đường ai nấy đi", để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Trước thông tin chia tay của cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí, không chỉ khán giả mà rất nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng động viên, an ủi họ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn để trở lại với công việc.

Góp bình luận cùng fan, vợ cũ của Hồ Quang Hiếu - hot girl Ivy cũng khẳng định đã biết trước chuyện chia tay của chồng cũ và bạn gái. Theo Ivy, nam ca sĩ chỉ muốn kết hôn với người phụ nữ biết hy sinh cho gia đình, và dĩ nhiên Bảo Anh không phải là đối tượng phù hợp.

Bảo Anh đáp trả đầy thâm thúy khi bị vợ cũ Hồ Quang Hiếu bóc mẽ lý do chia tay - Ảnh 1
Ivy cho rằng Bảo Anh không phải là đối tượng phù hợp làm vợ Hồ Quang Hiếu - Ảnh: FBNV

“Tôi hơi lấy làm tiếc một chút khi biết chuyện vì tôi luôn mong anh Hiếu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Con đường đó tôi từng đi qua rồi, là người đi trước tôi hiểu rõ, và tôi cũng đã có câu trả lời rất rõ từ sớm nên cũng không bất ngờ lắm. Anh Hiếu là người thích lấy một người phụ nữ truyền thống, phụ nữ của gia đình nhưng lại có sự mâu thuẫn trong hành động nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm" - hot girl Ivy trả lời trên Dân Việt.

Trước những lời nhận định này, Bảo Anh đăng tải một dòng trạng thái ẩn ý được cho là đang ngầm đáp trả Ivy. "Cái gì có thể thiếu nhưng đừng thiếu lòng tự trọng. Cái gì có thể mất nhưng không thể mất danh dự. Cái gì có thể không biết nhưng phải biết điều. Vậy nha!" - Bảo Anh viết.

Bảo Anh đáp trả đầy thâm thúy khi bị vợ cũ Hồ Quang Hiếu bóc mẽ lý do chia tay - Ảnh 2
Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đã "đường ai nấy đi" sau 3 năm gắn bó - Ảnh: FBNV

Mặc dù không nêu đích danh vợ cũ Hồ Quang Hiếu nhưng các fan của Bảo Anh đoán cô đang khá bức xúc trước những phát ngôn của hot girl Ivy.

Nhiều người để lại bình luận động viên Bảo Anh nên bỏ ngoài tai tất cả những chuyện không vui và nhanh chóng lấy lại nụ cười. Một số khác lại mong chờ Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu mau chóng tái hợp để không còn ai dám mỉa mai họ nữa.

Bảo Anh đáp trả đầy thâm thúy khi bị vợ cũ Hồ Quang Hiếu bóc mẽ lý do chia tay - Ảnh 3
Dòng trạng thái mới nhất của Bảo Anh được cho là đang đá xéo vợ cũ Hồ Quang Hiếu - Ảnh: FBNV

Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc

Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc

Vợ cũ Hồ Quang Hiếu khiến nhiều khán giả kinh ngạc khi bất ngờ tiết lộ nguyên nhân thật sự dẫn đến việc chia tay giữa nam ca sĩ và Bảo Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh Bảo Anh Hồ Quang Hiếu hot girl Ivy

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42