Bảo Anh đáp trả đầy thâm thúy khi bị vợ cũ Hồ Quang Hiếu bóc mẽ lý do chia tay

Trước thông tin chia tay của cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí, không chỉ khán giả mà rất nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng động viên, an ủi họ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn để trở lại với công việc.

Chuyện tình đẹp như mơ giữa Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu từng gây sốt cộng đồng mạng vì quá dễ thương. Trong khi ai cũng hết lòng chúc phúc và mong chờ cả hai sớm về chung một nhà, mới đây Hồ Quang Hiếu bất ngờ viết tâm thư khẳng định anh và Bảo Anh đã "đường ai nấy đi", để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Góp bình luận cùng fan, vợ cũ của Hồ Quang Hiếu - hot girl Ivy cũng khẳng định đã biết trước chuyện chia tay của chồng cũ và bạn gái. Theo Ivy, nam ca sĩ chỉ muốn kết hôn với người phụ nữ biết hy sinh cho gia đình, và dĩ nhiên Bảo Anh không phải là đối tượng phù hợp.

“Tôi hơi lấy làm tiếc một chút khi biết chuyện vì tôi luôn mong anh Hiếu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Con đường đó tôi từng đi qua rồi, là người đi trước tôi hiểu rõ, và tôi cũng đã có câu trả lời rất rõ từ sớm nên cũng không bất ngờ lắm. Anh Hiếu là người thích lấy một người phụ nữ truyền thống, phụ nữ của gia đình nhưng lại có sự mâu thuẫn trong hành động nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm" - hot girl Ivy trả lời trên Dân Việt.

Trước những lời nhận định này, Bảo Anh đăng tải một dòng trạng thái ẩn ý được cho là đang ngầm đáp trả Ivy. "Cái gì có thể thiếu nhưng đừng thiếu lòng tự trọng. Cái gì có thể mất nhưng không thể mất danh dự. Cái gì có thể không biết nhưng phải biết điều. Vậy nha!" - Bảo Anh viết.

Mặc dù không nêu đích danh vợ cũ Hồ Quang Hiếu nhưng các fan của Bảo Anh đoán cô đang khá bức xúc trước những phát ngôn của hot girl Ivy.

Nhiều người để lại bình luận động viên Bảo Anh nên bỏ ngoài tai tất cả những chuyện không vui và nhanh chóng lấy lại nụ cười. Một số khác lại mong chờ Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu mau chóng tái hợp để không còn ai dám mỉa mai họ nữa.