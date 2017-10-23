Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc

Hậu trường 23/10/2017 13:49

Vợ cũ Hồ Quang Hiếu khiến nhiều khán giả kinh ngạc khi bất ngờ tiết lộ nguyên nhân thật sự dẫn đến việc chia tay giữa nam ca sĩ và Bảo Anh.

Cách đây không lâu, sau hơn 2 năm yêu nhau, Hồ Quang Hiếu bất ngờ đăng tải thông báo anh và Bảo Anh đã đường ai nấy đi trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả bất ngờ và không khỏi tiếc nuối.

Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc - Ảnh 1
Thông tin Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu chia tay khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối - Ảnh: Internet

Dù đã chia tay nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn dành những lời khen có cánh cho Bảo Anh cũng như khẳng định nếu được chọn lại anh vẫn sẽ chọn yêu cô một lần nữa. Về phía giọng ca Anh muốn em sống sao, cô cho biết lý do cả hai chia tay là do yêu sai cách.

Khi biết về thông tin này, vợ cũ Hồ Quang Hiếu - hot girl Ivy đã bất ngờ cho biết bản thân sớm biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế bởi cô là người "đi trước".

Vợ cũ giọng ca Con bướm xuân chia sẻ: "Tôi hơi lấy làm tiếc một chút khi biết chuyện vì tôi luôn mong anh Hiếu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Con đường đó tôi từng đi qua rồi, là người đi trước tôi hiểu rõ, và tôi cũng đã có câu trả lời rất rõ từ sớm nên cũng không bất ngờ lắm. Anh Hiếu là người thích lấy một người phụ nữ truyền thống, phụ nữ của gia đình nhưng lại có sự mâu thuẫn trong hành động nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm".

Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc - Ảnh 2
Vợ cũ cho rằng chính sự mâu thuẫn của Hồ Quang Hiếu là nguyên nhân khiến anh và Bảo Anh chia tay - Ảnh: Internet

Trước khi yêu Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu đã từng kết hôn với hot girl Ivy. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cả hai không trọn vẹn và sau khi ly hôn Ivy nhiều lần tiết lộ những điều không hay về chồng cũ khiến dư luận xôn xao. Về phía Hồ Quang Hiếu, anh không hề bận tâm về những lời tố mà vợ cũ dành cho mình.

Hiện tại, hot girl Ivy vẫn độc thân và có một cuộc sống sang chảnh khi thường xuyên khoe trên trang cá nhân hình ảnh đi siêu xe hay những túi xách hàng hiệu.

Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc - Ảnh 3
Người đẹp bên cạnh chiếc siêu xe Bentley trắng - Ảnh: Internet

Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc - Ảnh 4
Vợ cũ Hồ Quang Hiếu khoe ảnh chụp tại sân bay, kế bên là chiếc túi hàng hiệu Hermes màu trắng - Ảnh: Internet

Hồ Quang Hiếu thừa nhận thấy khó chịu khi bị dư luận quan tâm quá nhiều chuyện chia tay Bảo Anh

Hồ Quang Hiếu thừa nhận thấy khó chịu khi bị dư luận quan tâm quá nhiều chuyện chia tay Bảo Anh

Sau tâm thư thông báo việc đã đường ai nấy đi với Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu tiếp tục chia sẻ cảm xúc của bản thân trước sự quan tâm và chú ý từ phía người hâm mộ.

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