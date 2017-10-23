Vợ cũ tiết lộ Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh chia tay là chuyện sớm muộn, biết được lý do ai cũng sốc

Cách đây không lâu, sau hơn 2 năm yêu nhau, Hồ Quang Hiếu bất ngờ đăng tải thông báo anh và Bảo Anh đã đường ai nấy đi trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả bất ngờ và không khỏi tiếc nuối.

Khi biết về thông tin này, vợ cũ Hồ Quang Hiếu - hot girl Ivy đã bất ngờ cho biết bản thân sớm biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế bởi cô là người "đi trước".

Dù đã chia tay nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn dành những lời khen có cánh cho Bảo Anh cũng như khẳng định nếu được chọn lại anh vẫn sẽ chọn yêu cô một lần nữa. Về phía giọng ca Anh muốn em sống sao, cô cho biết lý do cả hai chia tay là do yêu sai cách.

Vợ cũ giọng ca Con bướm xuân chia sẻ: "Tôi hơi lấy làm tiếc một chút khi biết chuyện vì tôi luôn mong anh Hiếu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Con đường đó tôi từng đi qua rồi, là người đi trước tôi hiểu rõ, và tôi cũng đã có câu trả lời rất rõ từ sớm nên cũng không bất ngờ lắm. Anh Hiếu là người thích lấy một người phụ nữ truyền thống, phụ nữ của gia đình nhưng lại có sự mâu thuẫn trong hành động nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm".

Trước khi yêu Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu đã từng kết hôn với hot girl Ivy. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cả hai không trọn vẹn và sau khi ly hôn Ivy nhiều lần tiết lộ những điều không hay về chồng cũ khiến dư luận xôn xao. Về phía Hồ Quang Hiếu, anh không hề bận tâm về những lời tố mà vợ cũ dành cho mình.

Hiện tại, hot girl Ivy vẫn độc thân và có một cuộc sống sang chảnh khi thường xuyên khoe trên trang cá nhân hình ảnh đi siêu xe hay những túi xách hàng hiệu.