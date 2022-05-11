Trang Khàn 'miệng nói, tay sờ' khiến bà xã Hà Đức Chinh 'ngớ người' ngay trong hôn lễ, CĐM phản ứng trái chiều: Người mắng 'kém duyên', kẻ bênh 'bệnh nghề nghiệp'

Hậu trường 11/05/2022 16:19

Mới đây, trong hôn lễ của chân sút đội tuyển quốc gia Việt Nam - Hà Đức Chinh, Trang Trần khiến dân tình sốc nặng khi có hành động lạ với cô dâu.

Hôm 10/5 vừa qua, đám cưới của cầu thủ Hà Đức Chinh và hot girl Mai Hà Trang chính thức diễn ra tại một khách sạn sang chảnh tại Hà Nội.

Nhờ độ nổi tiếng của chú rể và vẻ ngoài xinh đẹp của cô dâu, cộng thêm dàn khách mời "không phải dạng vừa" với loạt sao nổi tiếng, mà hôn lễ này trở thành sự kiện được chú ý nhất nhì thời điểm hiện tại. 

Trang Khàn 'miệng nói, tay sờ' khiến bà xã Hà Đức Chinh 'ngớ người' ngay trong hôn lễ, CĐM phản ứng trái chiều: Người mắng 'kém duyên', kẻ bênh 'bệnh nghề nghiệp' - Ảnh 1
Dàn khách mời toàn cầu thủ 'có số má' tại đổi tuyển quốc gia - Ảnh: Tổ Quốc

Có mặt tại hôn lễ, Trang Khàn gây chú ý cực mạnh không phải vì outfit hay phát ngôn sốc mà vì một hành động lạ lùng.

Cụ thể, theo như hình ảnh được clip ghi lại, Trang Khàn vừa nói vừa cười và lao tới sờ bụng vợ Đức Chinh. Nhiều người không biết Trang Khàn sờ bụng cô dâu muốn kiểm tra điều gì nên đã ngay lập tức nổ ra tranh cãi trên MXH.

Trang Khàn 'miệng nói, tay sờ' khiến bà xã Hà Đức Chinh 'ngớ người' ngay trong hôn lễ, CĐM phản ứng trái chiều: Người mắng 'kém duyên', kẻ bênh 'bệnh nghề nghiệp' - Ảnh 2
Hành động khó hiểu của cựu mẫu - Ảnh cắt từ clip

Trước hành động của người chị, Mai Hà Trang cũng nhanh chóng cười lớn và hất tay chị ra, có vẻ như Trang đang lo quan khách hiểu nhầm ý chị Trang Khàn.

Trang Khàn 'miệng nói, tay sờ' khiến bà xã Hà Đức Chinh 'ngớ người' ngay trong hôn lễ, CĐM phản ứng trái chiều: Người mắng 'kém duyên', kẻ bênh 'bệnh nghề nghiệp' - Ảnh 3
Cô dâu cười lớn, nhẹ nhàng hất tay đàn chị - Ảnh cắt từ clip

Nhiều netizen cho rằng bà chủ bún đậu khá kém duyên vì hành động này dễ khiến dân tình đồn đoán về việc cô dâu đang có tin vui. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cũng nhanh chóng bênh vực cựu mẫu và cho rằng cô chỉ đang khen vòng eo con kiến của bà xã Đức Chinh. Chưa hết, nhiều người còn hài hước tiết lộ có lẽ nguyên do của hành động này là vì bệnh nghề nghiệp bởi ngoài kinh doanh bún đậu, Trang Khàn còn kinh doanh nhiều mặt hàng mỹ phẩm khác, trong đó có kem tan mỡ. Nên phải chăng vì vậy mà khi thấy vóc dáng của cô dâu, chân dài này mới trầm trồ, ngưỡng mộ đến mức không kìm được mà lao đến cảm thán bằng hành động khó hiểu như trên?

Trang Khàn 'miệng nói, tay sờ' khiến bà xã Hà Đức Chinh 'ngớ người' ngay trong hôn lễ, CĐM phản ứng trái chiều: Người mắng 'kém duyên', kẻ bênh 'bệnh nghề nghiệp' - Ảnh 4
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình
Trang Khàn 'miệng nói, tay sờ' khiến bà xã Hà Đức Chinh 'ngớ người' ngay trong hôn lễ, CĐM phản ứng trái chiều: Người mắng 'kém duyên', kẻ bênh 'bệnh nghề nghiệp' - Ảnh 5
Trang Khàn tại đám cưới - Ảnh: Linh Nga Bridal

Trong hôn lễ hôm 10/5 vừa qua, Hà Đức Chinh diện vest cực kì nghiêm túc và bảnh trai. Về phần cô dâu, Mai Hà Trang lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần tươi tắn cùng với chiếc váy cưới lộng lẫy khiến nhan sắc cô nàng càng thêm phần nổi bật.

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Từ khóa:   Trang Khàn Trang Trần Hà Đức Chinh đám cưới Hà Đức Chinh

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