Trải qua nhiều biến cố, cuộc sống tuổi xế chiều của NSƯT Hương Dung đầy bình yên, miệt mài đi diễn vì ở nhà lâu... 'phát ốm'

NSƯT Hương Dung thuộc lớp diễn viên gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam. Những năm 80, vẻ đẹp đậm chất điện ảnh của nghệ sĩ Hương Dung đã "lọt mắt xanh" của đạo diễn nổi tiếng Trần Phương. Chị tham gia đóng phim Săn bắt cướp cùng nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như: Thương Tín, Lê Khanh, Trọng Trinh... Trong phim, chị đóng vai Hai Loan - người tình của tướng cướp Bạch Hải Đường (Thương Tín đóng).

NSƯT Hương Dung là một trong những nữ nghệ sĩ tài sắc của màn ảnh miền Bắc. Chị có tên trong danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) đợt 10 năm 2023. Chia sẻ về tin vui này, Hương Dung cho biết, chị đang ở nước ngoài. Nữ diễn viên gạo cội cho biết: "Tôi chưa nhận được thông báo gì, nhưng mới đây được bạn bè gửi cho xem danh sách thì thấy có tên tôi".

NSƯT Hương Dung chia sẻ bà đam mê diễn xuất từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mãi đến 10 năm sau, bà mới có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu với vai diễn trong tác phẩm Nữ ký giả. Nhắc lại kỷ niệm này trong Lời tự sự, NSƯT Hương Dung chia sẻ: “Đó là vai diễn tôi không bao giờ quên được. Có lẽ niềm đam mê diễn xuất đã ăn vào máu”.

Tham gia hàng trăm vai diễn thuộc các thể loại khác nhau như kịch, phim truyền hình, phim nhựa… nhưng vai diễn ấn tượng nhất của Hương Dung phải kể đến các phim: Chạy án, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Người phán xử… Ở lĩnh vực sân khấu, chị từng đoạt Huy chương Vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985 và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2010.

NSƯT Hương Dung chia sẻ bà đam mê diễn xuất từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Thăng hoa và thành công trong nghệ thuật là thế song ở cuộc sống đời thường, NSƯT Hương Dung lại đối diện với không ít sóng gió. Trên phim, chị vào những vai quyền lực, sang trọng nhưng ở ngoài, nữ nghệ sĩ từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, vướng cảnh nợ nần.

Chia sẻ trong một chương trình, Hương Dung tiết lộ từng trải qua quãng thời gian khá vất vả và căng thẳng với món nợ "trên trời rơi xuống" này: "Tôi ngập trong nợ nần vì đứng ra gánh nợ thay. Tôi cứ đi làm, làm được bao nhiêu lại gom góp trả cho người ta. Tôi cũng không nhớ được mình đã kẽo kẹt trả nợ trong bao nhiêu năm như thế. Tôi cứ vừa đi làm, vừa nuôi gia đình, lo đối nội đối ngoại khiến bản thân không lúc nào cảm thấy được thảnh thơi. Chữ "nợ" luôn treo ở trên đầu mình, cảm giác rất khổ".

Chia sẻ trong một chương trình, Hương Dung tiết lộ từng trải qua quãng thời gian khá vất vả và căng thẳng với món nợ "trên trời rơi xuống"

Hiện tại, NSƯT Hương Dung đã vượt qua những biến cố để có cuộc sống bình yên bên gia đình. Ở tuổi ngoài 60, chị vẫn miệt mài với công việc. Bên cạnh đó, diễn viên phim Người phán xử dành thời gian làm vườn, chăm sóc thú cưng. "Đó là thú vui giúp tôi giải tỏa những áp lực. Tôi ước thời gian mỗi ngày dài hơn để tôi làm những gì mình thích" - chị trải lòng.

NSƯT Hương Dung cũng nhờ nghệ thuật mới gặp chồng. Tổ ấm nữ nghệ sĩ gạo cội có 3 người con Thùy Dương (1982), Hà Duy (1989) và Phương Minh (1994). Được biết, cả ba được coi là sao nhí của màn ảnh Việt khi cả ba tham gia vào đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên sau đó, các con của NSƯT Hương Dung chẳng theo nghiệp mẹ.

NSƯT Hương Dung cũng nhờ nghệ thuật mới gặp chồng. Tổ ấm nữ nghệ sĩ gạo cội có 3 người con Thùy Dương (1982), Hà Duy (1989) và Phương Minh (1994)

Con gái lớn của chị là Thùy Dương - từng là một nữ tiếp viên hàng không, hiện tại ngoài thành công trong lĩnh vực đào tạo hàng không, cái tên Thùy Dương còn được nhắc đến là một MC các chương trình, sự kiện, những phóng sự truyền hình. Người con trai của chị, Hà Duy cũng làm việc ở Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Cô con gái út Phương Minh theo học ngành kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế Úc.

Cả ba con của nữ nghệ sĩ được coi là sao nhí của màn ảnh Việt khi cả ba tham gia vào đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên sau đó, các con của NSƯT Hương Dung chẳng theo nghiệp mẹ.

Dù đã lên chức bà ngoại mấy năm nay nhưng Hương Dung vẫn năng động, bận rộn "như con thoi" khi thì đóng phim, lúc lồng tiếng, đi dạy diễn xuất, tham gia đạo diễn phim... "Bà ngoại" Hương Dung cười tươi rói, thanh minh rằng không phải chị tham công tiếc việc nhưng tại công việc cứ thế cuốn chị đi. Chị quen với bận rộn rồi, cứ ở nhà lâu là… tự nhiên phát ốm.

“Đó là thú vui giúp tôi giải tỏa những áp lực. Tôi ước thời gian mỗi ngày dài hơn để tôi làm những gì mình thích” - Nữ nghệ sĩ chia sẻ.