Trác Thúy Miêu và những lần hứng gạch đá từ dư luận

Mới đây nhất, trong tập 6 chương trình Người hát tình ca, nhiều khán giả đã rất bức xúc trước những lời bình luận gay gắt của giám khảo Trác Thúy Miêu đối với thí sinh Ngọc Ánh.

Và sau khi nghe câu trả lời của thí sinh, nữ giám khảo đã bình luận như sau: "Ngọc Ánh ơi, bạn thấy vấn đề của bạn chưa? Tôi hỏi bạn về một cuộc tình và bạn trả lời tôi bằng kỹ thuật. Đó là nhận xét của tôi về phần trình diễn của bạn. Và cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta đã xác định về cách thể hiện tình ca của bạn. Nó không có tình trong đó dù bạn đã từng đau". Cuối chương trình, thí sinh Ngọc Ánh đã cùng phải ra về với Xuân Nghi.

Trong phần thi của mình, thí sinh Ngọc Ánh - Á quân Thần tượng âm nhạc năm 2007 - đã trình diễn ca khúc Nửa hồn thương đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Sau khi kết thúc phần thi, giám khảo Trác Thúy Miêu đã hỏi Ngọc Anh về cách tiếp cận và xử lý bài hát này.

Việc Ngọc Ánh phải rời cuộc thi khiến nhiều khán giả của chương trình bức xúc với nữ giám khảo Trác Thúy Miêu. Có người cho rằng Trác Thúy Miêu không hề có chuyên môn lĩnh vực âm nhạc và nữ giám khảo này chỉ đưa ra những nhận xét, bình luận "sáo rỗng" dành cho thí sinh. Thậm chí, hiện nay, phần đông các khán giả yêu cầu chương trình không cho nữ MC này tiếp tục ngồi "ghế nóng", nếu không sẽ tẩy chay chương trình này.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả về việc thiếu chuyên môn của mình, giám khảo Trác Thúy Miêu chia sẻ: "Khi nhận xét một tiết mục hay hoặc chưa hay cũng vô chừng như sự tốt và xấu. Nó tùy thuộc vào hệ giá trị của người đánh giá. Vì thế, trong các chương trình vẫn phải cần nhiều hơn một người ngồi ở ghế giám khảo. Các vị giám khảo thuần về chuyên môn và học thuật sẽ luôn nhận xét về sự tròn vành rõ chữ hay phát âm tiếng Việt chuẩn. Còn đối với tôi, tiết mục hay là khi những câu chuyện được truyền tải, là cảm giác dễ chịu khi lắng nghe và theo dõi những màn trình diễn đó".

Đây không phải là lần đầu Trác Thúy Miêu bị khán giả "ném đá" khi làm giám khảo cho các chương trình truyền hình. Trước đây, nữ giám khảo này đã làm mất lòng các fan của nam ca sĩ Đan Trường trong chương trình Bài hát yêu thích.

Trong chương trình, sau khi nghe Đan Trường thể hiện xong tiết mục Anh Ba Khía, các nhạc sĩ Nguyễn Cường và MC Quang Minh đều dành những lời khen ngợi cho nam ca sĩ thì Trác Thúy Miêu lại buông lời chê bai, vì cho rằng Đan Trường rap không ra rap, vè không ra vè.

Lời nhận xét từ một người không có chuyên môn về âm nhạc mà dành cho một ca sĩ chuyên nghiệp như Đan Trường đã khiến dư luận "dậy sóng" và "ném đá" không thương tiếc nữ MC này.

Ngoài ra, ông bầu Hoàng Tuấn, quản lý của Đan Trường đã bức xúc lên tiếng :"Trác Thúy Miêu là ai? Cô ấy có đủ trình độ chuyên môn như các nhạc sĩ tên tuổi khác không mà lên tiếng chê bai? Nhìn cái cách cô ta đội mũ bảo hiểm ngồi xem chương trình là tôi thấy cô này có “vấn đề” hơi nặng rồi".

Trác Thúy Miêu lại tiếp tục "nhận gạch" từ khán giả khi tham gia chương trình Người bí ẩn cùng với ca sĩ Kyo York. Trong chương trình, khi thấy Việt Hương quá “mê” Kyo York, Hoài Linh bày tỏ ý muốn "nương tựa" vào Trác Thúy Miêu. Lập tức, danh hài đã bị Trác Thúy Miêu từ chối với những lời chê bai thẳng thừng tướng tá Hoài Linh: “Tôi thấy tướng tá anh đi vô như trồng cây chuối, xương ống quyển thì như cái tay của người ta. Hai người dựa vô nhau thì còn có cái khám cái phá, chứ tôi dại gì dựa vô anh…”.

Sau đó không bao lâu, màn đối đáp "nảy lửa" giữa Trác Thúy Miêu với đạo diễn Lê Hoàng trong liveshow Bài hát yêu thích lại tiếp tục nhận chỉ trích từ dư luận. Sau khi nhận xét 2 tiết mục của ca sĩ Kim Thành và Trung Quân Idol, đạo diễn Lê Hoàng đã bị Trác Thúy Miêu "chặt chém" không thương tiếc: "Anh Hoàng khó tính quá. Tôi buộc phải Chí Phèo lại với anh, người ta là dân làm âm nhạc còn anh là dân làm điện ảnh và talkshow".

Sau đó, chị còn lên giọng trêu đùa Lê Hoàng không biết thưởng thức âm nhạc: "Tôi là người từng làm việc nhiều với Lê Hoàng đủ để biết không có yếu tố học thuật trong tiết mục của Kim Thành mà đơn giản là anh Hoàng không nghe được nhạc, không nghe được giai điệu và ca từ tại vì từ đầu tới cuối tôi thấy anh chỉ nhìn mấy cô múa minh họa".

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đạo diễn Lê Hoàng lấy micro để chia sẻ tiếp, Trác Thúy Miêu không ngần ngại giành lại micro và cướp lời Lê Hoàng: "Đã nói không biết khiêu vũ thì đừng có chấm nhảy đầm". Nhưng Lê Hoàng cũng chẳng vừa khi lại giành micro, nói: "Tôi không biết khiêu vũ mà tôi làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bao nhiêu lần".

Những phần nhận xét quá thẳng thắn, có phần hơi nặng nề của mình dù đây không phải là chuyên môn của cô khiến Trác Thúy Miêu liên tục hứng nhiều bão "gạch đá" từ dư luận.